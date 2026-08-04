Kết quả kinh doanh Palantir: Kỳ vọng rất cao và mức tăng còn lớn hơn

Công ty công nghệ gây nhiều tranh cãi của Mỹ đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2026. Có thể thấy qua diễn biến giao dịch ngoài giờ, nhà đầu tư tỏ ra cực kỳ hài lòng với báo cáo này khi cổ phiếu tăng khoảng 15% trước giờ mở cửa.

Tâm lý đối với Palantir trước khi công bố kết quả khá thận trọng. Kể từ đỉnh thiết lập vào năm ngoái, cổ phiếu đã mất khoảng 40% giá trị.

Phân tích kỹ thuật Palantir (D1)

Giá đã bật tăng mạnh từ mức Fibonacci mở rộng 161,8%, hiện đóng vai trò là vùng đáy cục bộ. Nhịp điều chỉnh gần đây cũng đã phá vỡ đường xu hướng giảm. Nếu công ty duy trì đà tăng như trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, cổ phiếu nhiều khả năng sẽ mở cửa phía trên đường EMA 200. Một tín hiệu tích cực khác đến từ khối lượng giao dịch khi khối lượng giảm dần, cho thấy áp lực bán đang suy yếu. Nguồn: xStation5.

Tâm lý thị trường cũng không được hỗ trợ bởi chính ban lãnh đạo công ty, bao gồm Alex Karp và Peter Thiel. Ban điều hành đã bán ra lượng cổ phiếu đáng kể trước thời điểm công bố báo cáo tài chính, điều mà nhiều nhà phân tích xem là một tín hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, đối với Palantir, tín hiệu này có giá trị tham khảo không quá cao vì các lãnh đạo công ty vốn thường xuyên thực hiện các giao dịch bán cổ phiếu như vậy.

Dù tâm lý thị trường khá dè dặt, thậm chí có phần bi quan, điều đó không ngăn cản nhà đầu tư kỳ vọng Palantir sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Một lần nữa, công ty đã chứng minh rằng danh xưng "hyper growth" (tăng trưởng siêu tốc) hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Kết quả thực tế vượt xa kỳ vọng của thị trường.

Doanh thu:

Dự báo: 1,82 tỷ USD (+82% so với cùng kỳ)

Thực tế: 1,94 tỷ USD (+94% YoY)

EPS:

Dự báo: 0,34 USD/cổ phiếu (+213%)

Thực tế: 0,41 USD/cổ phiếu (+256%)

Kết quả này tương đương với biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh khoảng 62% và biên lợi nhuận gộp theo chuẩn GAAP đạt 84,7%.

Những con số trên cho thấy vì sao Palantir gần như đang ở một "đẳng cấp riêng". Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận mới chỉ là một phần của câu chuyện đầu tư, chứ chưa phải toàn bộ.

Chất lượng lợi nhuận

Một số nhà phân tích cho rằng lợi nhuận của Palantir đang được "thổi phồng". Sự chênh lệch giữa lợi nhuận điều chỉnh và lợi nhuận theo chuẩn kế toán chủ yếu đến từ khoản đầu tư của Palantir vào SpaceX và chi phí trả thưởng bằng cổ phiếu (stock-based compensation).

Chi phí trả thưởng bằng cổ phiếu tăng 66% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên xét trên tỷ trọng doanh thu thì lại giảm, cho thấy mức độ pha loãng không tăng nhanh bằng tốc độ tăng trưởng doanh thu.

Nếu loại bỏ phần đóng góp từ khoản đầu tư vào SpaceX, EPS điều chỉnh sẽ vào khoảng 0,39 USD/cổ phiếu. Mức này vẫn tương ứng với tốc độ tăng trưởng trên 200% và vẫn cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường

Chi tiết kết quả và mô hình kinh doanh

Để đánh giá chất lượng của một doanh nghiệp tăng trưởng nhanh như Palantir, cần xem xét báo cáo tài chính của công ty kỹ lưỡng hơn nhiều so với các doanh nghiệp công nghệ thông thường.

Bắt đầu từ chi phí, tổng chi phí trong 6 tháng đầu năm chỉ tăng hơn 20%. Điều này cho thấy đòn bẩy hoạt động (operating leverage) vẫn ở mức rất lớn, đồng nghĩa với việc mỗi lần vượt kỳ vọng của thị trường sẽ giúp nâng đáng kể giá trị dài hạn (terminal value) của doanh nghiệp.

Một tín hiệu tăng trưởng mạnh khác – đồng thời cũng là một trong những "điểm yếu" từng được Michael Burry nhắc đến – là RPO (Remaining Performance Obligations – giá trị hợp đồng chưa ghi nhận doanh thu). Trong nửa đầu năm 2026, RPO tăng hơn 260% so với cùng kỳ năm trước.

Điều này cho thấy nhu cầu đối với các dịch vụ của Palantir còn lớn hơn nhiều so với những gì ban lãnh đạo từng đề cập trước đây.

Tuy nhiên, sự gia tăng của RPO không đồng nghĩa với việc công ty gặp vấn đề trong việc chuyển đổi đơn hàng thành doanh thu.

Một chỉ số SaaS quan trọng là Dollar Retention đã tăng lên mức gần như chưa từng có là 157% (+700 điểm cơ bản).

Doanh thu từ khách hàng hiện hữu tăng 85%, trong khi tỷ trọng doanh thu đến từ 20 khách hàng lớn nhất giảm từ 43% xuống còn 40%.

TCV (Total Contract Value) tăng 49%, còn Duration-adjusted TCV tăng tới 129%.

Yếu tố hỗ trợ lớn thứ hai cho mức định giá của công ty là doanh thu từ các hợp đồng thương mại tại Mỹ tăng 153% so với cùng kỳ năm trước. Điều này mang nhiều ý nghĩa:

Palantir đang giảm sự phụ thuộc vào các hợp đồng chính phủ, vốn thường khó dự báo và thiếu minh bạch, cũng như giảm sự phụ thuộc vào thị trường châu Âu – nơi ngày càng ưu tiên mục tiêu "độc lập số" (digital independence).

Quan trọng hơn, các sản phẩm của Palantir không còn chỉ là những giải pháp thử nghiệm, đắt đỏ hoặc dành riêng cho một số khách hàng lớn nhất. Với kết quả hiện tại, Palantir đang phát đi tín hiệu rằng sản phẩm của họ đã bước vào giai đoạn thương mại hóa thực sự.

Thị trường dịch vụ chính phủ tuy lớn và quan trọng, nhưng vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với tiềm năng mở rộng tại thị trường doanh nghiệp dân sự.

Triển vọng

Điều thị trường quan tâm không chỉ là CEO gây nhiều tranh cãi của công ty, mà còn là triển vọng kinh doanh mà ông đưa ra.

Một tín hiệu rất tích cực là Palantir tiếp tục nâng dự báo cho cả quý III và cả năm.

Trong quý III, công ty kỳ vọng doanh thu vượt 2,16 tỷ USD và lợi nhuận hoạt động vượt 1,29 tỷ USD.

Đến cuối năm, Palantir dự kiến đạt hơn 8,15 tỷ USD doanh thu, trong đó riêng mảng thương mại tại Mỹ sẽ đóng góp khoảng 3,42 tỷ USD.

Dòng tiền tự do (Free Cash Flow) được dự báo đạt 4,5–4,7 tỷ USD, tương ứng tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn khoảng 200 triệu USD so với dự báo trung vị của các nhà phân tích.

Triển vọng dài hạn

Sau mỗi quý, CEO Alex Karp đều công bố một bức thư gửi cổ đông. Dù phong cách truyền đạt của ông đôi khi khá khó theo dõi, bức thư mới nhất cho thấy ông tin rằng rào cản lớn nhất đối với sự phát triển của ngành AI hiện nay nằm ở mô hình kinh doanh của OpenAI và Anthropic. Theo quan điểm của Karp, vấn đề lớn nhất là việc các công ty này cố gắng "khóa" người dùng vào một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) duy nhất, khiến khách hàng không thể chủ động lựa chọn. Palantir đang giải quyết vấn đề đó bằng cách mở rộng khả năng tích hợp, cho phép khách hàng lựa chọn bất kỳ mô hình AI nào họ muốn, sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào và cho bất kỳ mục đích nào.

Đây là một điểm rất quan trọng trong luận điểm đầu tư của Palantir. Chính ban lãnh đạo công ty cũng khá thẳng thắn khi cho rằng mô hình kinh doanh của OpenAI và Anthropic đang dần tiến gần đến giới hạn tăng trưởng. Hiện tại, Palantir đang tạo ra giá trị gia tăng rất lớn cho cả khách hàng lẫn cổ đông. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa đưa ra một chiến lược mang tính đột phá giúp giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm AI do các phòng nghiên cứu (AI labs) phát triển.

Tốc độ tăng trưởng ấn tượng của Palantir cũng giống như một con dao hai lưỡi. Theo dự báo trung vị hiện nay, công ty có thể tạo ra khoảng 20 tỷ USD dòng tiền tự do và 50 tỷ USD doanh thu vào giai đoạn 2030–2031. Con số này tuy chưa đạt quy mô của Microsoft hay Nvidia, nhưng đã vượt mức doanh thu mà Meta từng tạo ra trước khi bắt đầu đầu tư mạnh vào AI.

Hiện tại, Palantir đang được giao dịch với các mức định giá rất cao: P/E khoảng 140 lần, P/S khoảng 62 lần, P/FCF khoảng 186 lần. Điều đó có đồng nghĩa rằng nhà đầu tư sẽ phải mất hơn 100 năm mới thu hồi vốn và cổ phiếu đang bị định giá phi lý? Không.

Điều đó chỉ có nghĩa rằng Palantir gần như không còn chỗ cho bất kỳ sai sót hay sự thất vọng nào. Nếu tốc độ tăng trưởng chậm lại hoặc kết quả không đạt kỳ vọng, mức định giá có thể sụt giảm mạnh hơn nhiều so với các doanh nghiệp thông thường.

Nguyên nhân nằm ở mối quan hệ giữa đòn bẩy hoạt động và giá trị dài hạn (terminal value) của doanh nghiệp. Bất kỳ sự thất vọng nào về tốc độ tăng trưởng cũng sẽ tạo ra một "khoảng trống" trong định giá tương lai, và với hệ số định giá cao như hiện nay, tác động đó sẽ càng trở nên đáng kể.

Hiện tại, đồng thuận thị trường dự báo tốc độ tăng trưởng doanh thu của Palantir sẽ chậm lại và ổn định quanh 40–50% từ năm 2027. Một số mô hình định giá cho thấy rằng nếu kịch bản này xảy ra, Palantir không hề đắt nếu nhìn trong khung thời gian 5–10 năm, thậm chí vẫn có thể được xem là tương đối hấp dẫn, hoặc ít nhất là được định giá hợp lý.

Kamil Szczepański

Financial Market Analyst at XTB