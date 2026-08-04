Cổ phiếu McDonald's tăng nhẹ bất chấp báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 trái chiều.

Cổ phiếu McDonald's (MCD.US) tăng khoảng 2% sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý II/2026. Một lần nữa, gã khổng lồ thức ăn nhanh cho thấy khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận bất chấp môi trường tiêu dùng đầy thách thức, khi EPS điều chỉnh vượt kỳ vọng của Phố Wall, dù doanh thu và doanh số bán hàng tại các cửa hàng hiện hữu (comparable sales) đều thấp hơn nhẹ so với dự báo. Nhà đầu tư hiện tập trung vào việc liệu McDonald's có thể tiếp tục duy trì biên lợi nhuận dẫn đầu ngành, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng doanh số toàn cầu trong nửa cuối năm hay không.

Những điểm nổi bật trong báo cáo kết quả kinh doanh

EPS điều chỉnh đạt 3,38 USD/cổ phiếu, cao hơn mức đồng thuận 3,32 USD, trong khi EPS theo báo cáo đạt 3,32 USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tăng 4% YoY lên 7,10 tỷ USD, nhưng thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của Phố Wall là 7,13 tỷ USD.

Lợi nhuận ròng tăng 5% YoY lên 2,36 tỷ USD, nhìn chung phù hợp với ước tính của các nhà phân tích.

Lợi nhuận hoạt động tăng 3% YoY lên 3,3 tỷ USD, thấp hơn nhẹ so với mức đồng thuận 3,39 tỷ USD.

Doanh số bán hàng tại các cửa hàng hiện hữu trên toàn cầu tăng 1,3%, thấp hơn một chút so với kỳ vọng 1,39%.

Doanh số bán hàng tại các cửa hàng hiện hữu tại Mỹ tăng 0,8%, thấp hơn dự báo trên 1%.

Doanh số bán hàng tại các cửa hàng hiện hữu của phân khúc International Developed Licensed (IDL) tăng 1,9%, trong khi International Operated Markets (IOM) tăng 1,5%; cả hai đều thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của thị trường.

Doanh số toàn hệ thống (systemwide sales) tăng 5% YoY (4% nếu loại trừ tác động tỷ giá), cho thấy mạng lưới tiếp tục mở rộng và nhu cầu vẫn duy trì tích cực, dù tăng trưởng doanh số tại các cửa hàng hiện hữu còn khá khiêm tốn.

Chi phí SG&A tăng 17% YoY lên 817 triệu USD, trong khi thuế suất thực tế giảm xuống 19,5%, từ mức 21,3% cùng kỳ năm trước.

McDonald's giữ nguyên dự báo cho cả năm 2026, bao gồm: chi tiêu vốn (CapEx) từ 3,7–3,9 tỷ USD, biên lợi nhuận hoạt động ở mức trung bình đến cao của vùng 40%, thuế suất hiệu quả từ 21%–23%, chi phí lãi vay tăng 4%–6%, và tỷ lệ chuyển đổi dòng tiền tự do (free cash flow conversion) ở vùng thấp đến trung bình của mức 80%.

Công ty cũng công bố thay đổi nhân sự cấp cao khi bổ nhiệm Skye Anderson làm Chủ tịch McDonald's Mỹ, thay thế Joe Erlinger.

Cổ phiếu McDonald's (khung D1)

Cổ phiếu McDonald's hiện vẫn thấp hơn hơn 25% so với mức đỉnh lịch sử khoảng 340 USD, một nhịp điều chỉnh khá lớn đối với một doanh nghiệp có quy mô và chất lượng như vậy. Đáng chú ý, phần lớn đà giảm diễn ra trong giai đoạn dòng tiền của nhà đầu tư đổ mạnh vào các cổ phiếu AI và công nghệ tăng trưởng cao. Nếu đà hưng phấn đối với nhóm AI dần hạ nhiệt trong khi kinh tế toàn cầu vẫn duy trì ổn định, McDonald's có thể hưởng lợi từ việc dòng tiền quay trở lại các doanh nghiệp phòng thủ chất lượng cao với dòng tiền ổn định. Ở chiều ngược lại, công ty vẫn đang đối mặt với tốc độ tăng trưởng hữu cơ chậm lại và tình trạng bão hòa tại nhiều thị trường cốt lõi. Giai đoạn mở rộng nhanh nhất của McDonald's có lẽ đã ở phía sau, dù điều đó không đồng nghĩa với việc cổ phiếu không còn dư địa tăng giá từ vùng định giá hiện tại. McDonald's vẫn sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh đáng kể, một thương hiệu toàn cầu mang tính biểu tượng và mức độ phổ biến ngày càng tăng tại nhiều thị trường quốc tế. Xét về kỹ thuật, 260 USD là vùng hỗ trợ quan trọng, trong khi khu vực 295–300 USD, trùng với đường EMA 200 ngày (đường màu đỏ), là vùng kháng cự đáng chú ý gần nhất.

Nguồn: xStation5

Trong 5 năm qua, McDonald's liên tục gia tăng cả doanh thu lẫn lợi nhuận ròng, dù tốc độ tăng trưởng tương đối khiêm tốn và ổn định hơn đáng kể so với phần lớn các tập đoàn công nghệ lớn. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của doanh nghiệp là khả năng duy trì mức sinh lời rất cao bất chấp doanh thu chỉ tăng ở mức vừa phải, phản ánh sức mạnh thương hiệu và khả năng mở rộng của mô hình kinh doanh dựa trên hệ thống nhượng quyền. ROIC của công ty vẫn duy trì ở mức rất cao, cho thấy mỗi USD vốn đầu tư bổ sung vẫn tạo ra tỷ suất sinh lời vượt trội cho cổ đông.

Đồng thời, biên dòng tiền tự do (free cash flow margin) luôn duy trì ở mức cao, mang lại khả năng tài trợ dồi dào cho cổ tức, mua lại cổ phiếu và các khoản đầu tư mới mà không tạo áp lực quá lớn lên bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng tăng trưởng doanh thu đã chậm lại trong những quý gần đây, điều vốn khá phổ biến đối với các thương hiệu toàn cầu đã đạt mức độ thâm nhập thị trường rất cao. Điều này cho thấy việc tạo ra giá trị trong tương lai sẽ ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào hiệu quả vận hành, các sáng kiến bán hàng kỹ thuật số và mở rộng quốc tế, thay vì tăng trưởng nhanh về số lượng cửa hàng. Xét trên góc độ cơ bản, McDonald's vẫn là một ví dụ điển hình của một doanh nghiệp compounder – một công ty có khả năng tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông trong dài hạn nhờ chất lượng hoạt động vượt trội, khả năng tạo dòng tiền ổn định và chiến lược phân bổ vốn kỷ luật, dù tốc độ tăng trưởng doanh thu không quá cao.

Định giá của McDonald's cũng cho thấy thị trường vẫn xem đây là một doanh nghiệp chất lượng cao. Hiện cổ phiếu đang giao dịch với P/E 12 tháng gần nhất (TTM) khoảng 22,4 lần, trong khi P/E dự phóng (forward P/E) giảm xuống còn khoảng 21,1 lần, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về tăng trưởng lợi nhuận trong 12 tháng tới. Mặc dù đây không phải là mức định giá thấp nếu xét theo tiêu chuẩn tuyệt đối, nhưng vẫn được xem là hợp lý nhờ biên lợi nhuận hoạt động rất cao, dòng tiền có tính dự báo lớn và mô hình kinh doanh bền vững. Những doanh nghiệp chất lượng cao như McDonald's thường được giao dịch với mức định giá cao hơn thị trường chung, bởi nhà đầu tư sẵn sàng trả mức giá cao hơn để sở hữu những lợi thế cạnh tranh bền vững và khả năng tạo ra giá trị ổn định trong dài hạn.

Nguồn: XTB Research

McDonald's đã duy trì một trong những mức sinh lời hoạt động cao nhất ngành nhà hàng toàn cầu trong nhiều năm, chủ yếu nhờ mô hình kinh doanh dựa trên hệ thống nhượng quyền. Biểu đồ cho thấy cả EBITDA và EBIT đều vẫn đang dao động gần các mức cao lịch sử, bất chấp tốc độ tăng trưởng doanh thu đã chậm lại trong những quý gần đây. Biên EBIT hiện ở khoảng 45%, đồng nghĩa với việc gần một nửa doanh thu vẫn được giữ lại sau khi trang trải chi phí hoạt động. Mức sinh lời này phản ánh quyền lực định giá mạnh mẽ, giá trị thương hiệu vượt trội và hiệu quả vận hành xuất sắc, ngay cả trong bối cảnh chi phí lao động và thực phẩm tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, tăng trưởng EBIT gần đây đã chậm hơn tốc độ tăng doanh thu, cho thấy công ty đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn trong vòng đời doanh nghiệp, khi việc duy trì biên lợi nhuận trở thành ưu tiên lớn hơn so với mở rộng mạnh mẽ. Đối với nhà đầu tư, điểm đáng chú ý nhất là McDonald's vẫn tiếp tục tạo ra dòng tiền hoạt động rất ổn định cùng mức sinh lời dẫn đầu ngành, dù doanh số chỉ tăng trưởng ở mức khiêm tốn. Những đặc điểm này khiến McDonald's trở thành một ví dụ điển hình về doanh nghiệp chất lượng cao, nơi giá trị nội tại được quyết định nhiều hơn bởi tính ổn định và bền vững của lợi nhuận, thay vì tốc độ tăng trưởng doanh thu quá nhanh.

Nguồn: XTB Research