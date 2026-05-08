AMD: Từ lựa chọn thứ hai trở thành trụ cột cốt lõi của hạ tầng AI

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo vẫn thường được kể xoay quanh những cái tên quen thuộc như NVIDIA, Microsoft hay Alphabet. Đây là những công ty xây dựng các cụm GPU lớn nhất, huấn luyện các mô hình tiên tiến và định hình tốc độ phát triển của toàn thị trường. Trong bức tranh đó, AMD trong thời gian dài vẫn chỉ được xem như một lựa chọn rẻ hơn hoặc “phương án thứ hai” trong thế giới vi xử lý và bộ tăng tốc.

Tuy nhiên, hình ảnh này ngày càng xa rời thực tế.

AMD đang bước vào một giai đoạn mới trong lịch sử phát triển của mình, nơi công ty không còn được nhìn nhận như một đơn vị “ăn theo” xu hướng ngành, mà là một trong những nhà cung cấp hạ tầng nền tảng quan trọng nhất cho toàn bộ hệ sinh thái AI. AMD ngày càng được mô tả không chỉ là một công ty chip, mà là doanh nghiệp sở hữu đồng thời ba khối xây dựng cốt lõi của kỷ nguyên điện toán mới: CPU máy chủ EPYC, GPU tăng tốc Instinct và nền tảng Ryzen AI tích hợp NPU đang phát triển mạnh.

Sự chuyển dịch này không diễn ra chỉ sau một đêm, nhưng các quý gần đây đã cho thấy tốc độ tăng tốc rất rõ rệt. Kết quả tài chính giờ đây không còn đơn thuần là những báo cáo tốt trong một ngành mang tính chu kỳ, mà bắt đầu phản ánh một xu hướng tăng trưởng mang tính cấu trúc. Data Center đã trở thành mảng kinh doanh lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất, trong khi hoạt động AI ở cả GPU lẫn CPU đã chuyển từ “câu chuyện tương lai” thành động lực doanh thu thực sự.

Nhờ đó, AMD ngày càng thu hút các nhà đầu tư muốn tiếp cận không chỉ riêng các mô hình AI, mà cả lớp hạ tầng nền tảng giúp vận hành chúng. Thị trường dần nhận ra rằng trong kỷ nguyên AI, vấn đề không còn chỉ là những GPU hiệu năng cao đơn lẻ, mà là một hệ thống điện toán hoàn chỉnh, nơi CPU, GPU, bộ nhớ và mạng lưới phải hoạt động như một cơ thể thống nhất.

Và đây chính là điểm AMD nổi lên như một trong số ít công ty đang cố gắng cung cấp hệ thống đó theo cách tích hợp hơn.

Điều ngày càng rõ ràng hơn nữa là sự thay đổi trong cách AI được nhìn nhận. Sau giai đoạn tập trung vào GPU và huấn luyện mô hình, sự chú ý đang dần chuyển sang inference, AI agents và các quy trình xử lý phức tạp hơn — những thứ không chỉ yêu cầu sức mạnh tính toán thuần túy mà còn đòi hỏi khả năng điều phối toàn bộ hệ thống một cách thông minh.

Trong bối cảnh đó, CPU không còn chỉ là thành phần hỗ trợ cho GPU. Nó đang lấy lại vai trò là một trong những yếu tố cốt lõi của hạ tầng AI.

Nếu xu hướng này tiếp tục, AMD - với vị thế là một trong số ít các công ty lớn sở hữu cả năng lực CPU lẫn GPU trong cùng một danh mục sản phẩm - có thể sẽ ở vào vị thế đặc biệt mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường AI.

AMD là gì?

AMD là một công ty bán dẫn toàn cầu chuyên thiết kế các vi mạch tích hợp cho máy tính cá nhân, máy chủ và các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Hoạt động kinh doanh của công ty dựa trên ba trụ cột chính: vi xử lý Ryzen cho thị trường PC, chip máy chủ EPYC cho trung tâm dữ liệu và bộ tăng tốc Instinct dành cho khối lượng công việc AI. Một phần ngày càng quan trọng trong danh mục của AMD là nền tảng Ryzen AI với các đơn vị NPU - bộ xử lý chuyên biệt được thiết kế để chạy các tác vụ trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên thiết bị. NPU được tối ưu hóa cho các tác vụ như nhận diện hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và AI inference cục bộ, đồng thời có hiệu suất năng lượng vượt trội so với CPU hoặc GPU truyền thống.

Công ty hoạt động theo mô hình fabless, thuê ngoài sản xuất chủ yếu cho TSMC.

Trong nhiều năm, AMD bị xem là lựa chọn thứ yếu so với Intel và NVIDIA, nhưng với sự bùng nổ của AI, công ty đã giành được vị thế mới như một nhà cung cấp cả CPU và GPU cho hạ tầng điện toán thế hệ tiếp theo.

Kết quả quý: Bước ngoặt quan trọng

Kết quả Q1/2026 mới nhất của AMD xác nhận rằng công ty đã bước vào giai đoạn tăng trưởng tăng tốc rõ rệt nhờ AI.

Các số liệu chính:

Doanh thu: khoảng 10,3 tỷ USD, tăng khoảng 38% so với cùng kỳ năm trước

Mảng Data Center: khoảng 5,8 tỷ USD, tăng hơn 50% YoY

Lợi nhuận ròng: tăng mạnh nhờ đòn bẩy hoạt động và cải thiện lợi nhuận từ AI

Dòng tiền: rất mạnh, duy trì mức độ linh hoạt tài chính cao

Hướng dẫn Q2/2026: khoảng 11,2 tỷ USD doanh thu, cho thấy đà mở rộng tiếp tục

Phần quan trọng nhất của báo cáo một lần nữa là mảng Data Center, vốn đã trở thành động lực tăng trưởng chính của công ty, dần vượt qua các mảng truyền thống như PC và gaming - những lĩnh vực từng định hình AMD trong lịch sử.

Quan trọng hơn cả các con số chính là giọng điệu trong phần trao đổi của ban lãnh đạo. Management đã trực tiếp xác định Data Center là động lực tăng trưởng cốt lõi và nhấn mạnh rằng nhu cầu liên quan đến AI, ở cả CPU lẫn GPU, đang tăng nhanh hơn kỳ vọng trước đó.

Kết quả là thị trường xem báo cáo này như một sự xác nhận rằng AMD không còn là một công ty phần cứng mang tính chu kỳ, mà đã trở thành một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng xây dựng hạ tầng AI toàn cầu.

Data Center: Trung tâm mới của AMD

Mảng Data Center đã trở thành lĩnh vực mà AMD thể hiện rõ nhất sự chuyển mình về bản sắc. Điều từng chỉ là một trong nhiều mảng kinh doanh nay đã trở thành động lực tăng trưởng chính và là cốt lõi của toàn bộ câu chuyện đầu tư.

Các trung tâm dữ liệu hiện là xương sống của nền kinh tế số hiện đại: hạ tầng hyperscaler, điện toán đám mây, huấn luyện mô hình AI và các hệ thống inference ngày càng phức tạp. Trong môi trường này, AMD cung cấp hai khối xây dựng nền tảng: CPU máy chủ EPYC và bộ tăng tốc Instinct.

Nguồn: ADM.COM Instict series 350

EPYC đảm nhiệm xử lý tính toán tổng quát, logic hệ thống và quản lý workload, trong khi Instinct tập trung vào những tác vụ AI đòi hỏi năng lực tính toán cao nhất. Khi các mô hình AI ngày càng mở rộng và workload trở nên phức tạp hơn, hai thành phần này ngày càng hoạt động như một hệ thống thống nhất thay vì các sản phẩm tách biệt.

Nguồn: ADM.COM Processor series Zen

Sự thay đổi quan trọng nhất trong các quý gần đây là nhu cầu AI không còn chỉ giới hạn ở GPU. Các hyperscaler hiện đang xây dựng những nền tảng điện toán hoàn chỉnh, nơi CPU, GPU, bộ nhớ và mạng lưới phải được cân bằng cẩn thận. Trong môi trường đó, AMD có được vị thế đặc biệt khi là một trong số ít công ty cung cấp đồng thời cả CPU và GPU trong cùng một hệ sinh thái.

Nhờ vậy, Data Center giờ đây không còn chỉ là một phân khúc sản phẩm. Nó đã trở thành sự tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng toàn bộ các hệ thống AI gồm hàng nghìn thành phần kết nối với nhau.

CPU quay trở lại vị trí trung tâm

Giai đoạn đầu của cuộc cách mạng AI là câu chuyện của GPU. Các bộ tăng tốc trở thành biểu tượng của làn sóng bùng nổ, thúc đẩy quá trình huấn luyện mô hình và định hình chu kỳ đầu tư toàn ngành. CPU khi đó chủ yếu đứng phía sau, đóng vai trò hỗ trợ cho workload của GPU.

Nguồn: ADM.COM Processor series Ryzen 9000

Bức tranh này hiện đang thay đổi khi thị trường bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo của AI.

Inference ngày càng trở nên quan trọng hơn - tức giai đoạn các mô hình thực sự được đưa vào vận hành trong thực tế. Đồng thời, AI agents cũng đang xuất hiện: những hệ thống không chỉ tạo phản hồi mà còn có khả năng lập kế hoạch hành động, sử dụng công cụ và thực hiện các workflow phức tạp xuyên suốt nhiều hệ thống.

Trong môi trường đó, kiến trúc tính toán trông rất khác trước. GPU vẫn đảm nhiệm phần tính toán nặng, nhưng CPU đang trở thành lớp điều phối của toàn bộ hệ thống. CPU quản lý luồng dữ liệu, điều phối các bộ tăng tốc, xử lý bộ nhớ và mạng lưới, đồng thời hỗ trợ logic ra quyết định theo thời gian thực.

Hệ thống AI càng phức tạp bao nhiêu thì hiệu quả của CPU càng trở nên quan trọng bấy nhiêu.

AMD đang ở vị thế đặc biệt để hưởng lợi từ xu hướng này, bởi đây là một trong số ít các công ty lớn cung cấp đồng thời cả CPU tiên tiến (EPYC) và GPU (Instinct), được thiết kế để hoạt động cùng nhau trong một hệ sinh thái điện toán thống nhất.

Phân tích tài chính

Nhìn vào dữ liệu tài chính theo quý của AMD, có thể thấy rõ công ty đang chuyển đổi từ mô hình kinh doanh mang tính chu kỳ sang quỹ đạo tăng trưởng mang tính cấu trúc hơn, được dẫn dắt bởi Data Center và các sản phẩm liên quan đến AI.

Đầu tiên nổi bật là động lực doanh thu. Công ty đã chuyển từ mức khoảng 5–6 tỷ USD mỗi quý lên các mức ổn định trên 9 tỷ USD, đồng thời vượt rõ ràng mốc 10 tỷ USD. Đây không phải là một cú tăng đột biến nhất thời mà là xu hướng tăng dần của mặt bằng doanh thu.

Khả năng sinh lời cũng được cải thiện. Biên lợi nhuận gộp duy trì ổn định quanh mức 50%, được hỗ trợ bởi tỷ trọng ngày càng cao của các sản phẩm công nghệ tiên tiến. Biên hoạt động, sau giai đoạn chịu áp lực trước đó, đang dần phục hồi khi quy mô mở rộng và cơ cấu kinh doanh chuyển dịch sang các workload AI có biên lợi nhuận cao hơn.

Lợi nhuận ròng đã chuyển từ trạng thái yếu hoặc gần hòa vốn sang vùng tích cực ổn định, phản ánh đòn bẩy hoạt động mạnh mẽ. Tăng trưởng doanh thu ngày càng được chuyển hóa thành tăng trưởng lợi nhuận thực sự.

Dòng tiền là một điểm mạnh quan trọng khác. Dòng tiền hoạt động và dòng tiền tự do đều đang đi lên, với AMD hiện tạo ra hàng tỷ USD mỗi quý. Dù vẫn có một số biến động trong dòng tiền đầu tư và tài chính, bức tranh tổng thể vẫn cho thấy sức mạnh tài chính đang được cải thiện.

Bảng cân đối kế toán vẫn ở trạng thái lành mạnh, với lượng tiền mặt lớn và mức nợ ròng có thể kiểm soát. Các tỷ lệ thanh khoản ổn định giúp công ty có đủ linh hoạt để tiếp tục đầu tư vào R&D và phát triển hệ sinh thái.

Tổng thể, AMD không chỉ tăng trưởng về mặt doanh thu mà còn đang cải thiện chất lượng tăng trưởng. Tỷ trọng ngày càng lớn của Data Center và các sản phẩm AI đang đưa công ty tiến gần hơn tới mô hình kinh doanh mang tính hạ tầng, dễ mở rộng và có khả năng dự báo cao hơn.

Thị trường, tâm lý và AMD như hạ tầng AI

Các quý gần đây của AMD không chỉ phản ánh sự cải thiện về tài chính mà còn cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách thị trường nhìn nhận công ty. AMD ngày càng rời xa hình ảnh của một nhà sản xuất bán dẫn mang tính chu kỳ để trở thành một trong những bên hưởng lợi chính từ chu kỳ đầu tư AI dài hạn.

Thị trường đang định giá lại AMD chủ yếu thông qua sự quan tâm ngày càng lớn dành cho Data Center và các sản phẩm liên quan đến AI. Công ty không còn bị xem là lựa chọn rẻ hơn của NVIDIA, mà được nhìn nhận như nhà cung cấp một hệ thống compute stack hoàn chỉnh bao gồm cả CPU lẫn GPU. Sự thay đổi này rất quan trọng bởi định giá hiện nay ngày càng dựa trên nền tảng tổng thể thay vì từng sản phẩm riêng lẻ.

Đồng thời, toàn bộ lĩnh vực AI vẫn đang thu hút dòng vốn mạnh vào các công ty hạ tầng. Nhà đầu tư hiện ít tập trung hơn vào lớp ứng dụng AI và chú ý nhiều hơn tới lớp nền tảng cung cấp năng lực tính toán, bộ nhớ và kiến trúc hệ thống.

AMD đứng ở giao điểm của hai câu chuyện tăng trưởng lớn: nhu cầu huấn luyện AI dựa trên GPU và vai trò ngày càng quan trọng của CPU trong AI agents cùng các hệ thống inference phức tạp. Sự kết hợp này cho phép công ty tham gia đồng thời vào nhiều làn sóng tăng trưởng khác nhau.

Nhờ vậy, AMD ngày càng được nhìn nhận như một phần của lớp hạ tầng AI thay vì chỉ là nhà cung cấp linh kiện. Đây là một sự thay đổi mang tính cấu trúc trong nhận thức của thị trường, thường diễn ra dần dần thông qua kết quả tài chính, phát triển sản phẩm và sự xác nhận lặp lại từ thị trường.

Ở giai đoạn hiện tại, AMD đang bước vào thời điểm mà các yếu tố nền tảng bắt đầu hỗ trợ cho câu chuyện tăng trưởng mới thay vì chỉ đơn thuần đi theo nó. Trong lịch sử, đây thường là bước chuyển quan trọng đối với những công ty chuyển mình từ doanh nghiệp phần cứng mang tính chu kỳ sang nhà cung cấp hạ tầng chiến lược trong các chu kỳ công nghệ mới.

Nguồn: xStation5