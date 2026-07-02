AMS OSRAM: Liệu đây có phải là Micron tiếp theo?

Đối với phần lớn nhà đầu tư, ams OSRAM có lẽ vẫn gắn liền với hình ảnh một công ty sản xuất bóng đèn. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cùng với các thay đổi trong chiến lược của doanh nghiệp đang buộc thị trường phải nhìn nhận công ty theo một góc độ hoàn toàn khác. ams OSRAM có tiềm năng thực sự để trở thành một "nút thắt cổ chai" mới của ngành AI.

Tình hình của ams OSRAM khá phức tạp. Một mặt, công ty sở hữu công nghệ, kinh nghiệm, danh mục sản phẩm đa dạng và những cơ hội tăng trưởng rất hấp dẫn. Mặt khác, đây vẫn là một doanh nghiệp đang trong quá trình tái cơ cấu sau giai đoạn khó khăn, với gánh nặng nợ vay cao, thua lỗ ròng và nhiều rủi ro đối với chiến lược phát triển.

Tuy nhiên, những cơ hội phía trước cùng với tiềm năng tăng giá trong định giá là quá lớn để có thể bỏ qua.

AMS OSRAM thực sự hoạt động trong lĩnh vực gì?

AMS OSRAM là một nhà sản xuất châu Âu chuyên về các giải pháp quang học và cảm biến. Sản phẩm của công ty được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như ô tô, điện tử tiêu dùng, công nghiệp và y tế. Tuy nhiên, hướng đi mới quan trọng nhất hiện nay liên quan đến các trung tâm dữ liệu AI (AI Data Centers).

Công ty đang từng bước chuyển đổi sang mô hình tập trung hơn vào Digital Photonics (DP), tức là ứng dụng ánh sáng để truyền tải và xử lý thông tin.

Đây là một thị trường có tiềm năng rất lớn. Nó có thể trở thành một ngõ cụt về công nghệ, Vấn đề lớn nhất của ams OSRAM không nằm ở công nghệ mà nằm ở tình hình tài chính.

Công ty vẫn đang ghi nhận lỗ ròng, và theo báo cáo quý I/2026, mức lỗ ròng vào khoảng 154 triệu EUR. Các nhà phân tích dự báo EPS sẽ vẫn âm trong suốt năm 2026 và chỉ bắt đầu chuyển sang dương vào năm 2027.

Các biện pháp giảm thiểu rủi ro

AMS OSRAM đang cố gắng cải thiện tình hình thông qua tái cơ cấu và bán bớt tài sản. Chương trình "Simplify" được kỳ vọng sẽ mang lại khoảng 200 triệu EUR tiết kiệm chi phí mỗi năm vào năm 2028, trong khi các thương vụ thoái vốn dự kiến tạo ra khoảng 670 triệu EUR. Theo báo cáo, nguồn lực này sẽ được sử dụng để giảm nợ và hướng tới mục tiêu tạo ra dòng tiền tự do dương vào năm 2027.

Đây là một mảnh ghép rất quan trọng. Nếu các khoản tiết kiệm chi phí, việc bán tài sản và sự phục hồi của ngành ô tô diễn ra đồng thời với những tín hiệu đầu tiên về thương mại hóa AI Photonics hoặc AR, thì ams OSRAM có thể bắt đầu được thị trường nhìn nhận như một doanh nghiệp đã tái cơ cấu thành công. Ngược lại, nếu chỉ một trong các yếu tố trên không diễn ra như kỳ vọng, thị trường hoàn toàn có thể nhanh chóng quay trở lại đặt dấu hỏi về tương lai của công ty.

AMS.CH (D1)

Cổ phiếu công ty đã tăng rất mạnh từ vùng đáy, khoảng 2.000%, trong đó riêng 3 tháng gần đây đã tăng hơn 100%. Tuy nhiên, dù vậy, công ty vẫn còn một chặng đường rất dài để quay trở lại mức định giá trước năm 2022. Nguồn: xStation5

Kamil Szczepański

Financial Markets Analyst, XTB