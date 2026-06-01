Strategy bán Bitcoin

Strategy, trước đây được biết đến với tên gọi MicroStrategy, đã bán ra 32 Bitcoin. Cổ phiếu của Strategy hiện giảm khoảng 5% sau giao dịch này.

Sự sụt giảm trong giá trị công ty là điều dễ hiểu. Strategy tự định vị là một công ty "treasury" – tức giá trị cốt lõi của công ty nằm ở lượng Bitcoin mà họ nắm giữ, và mô hình kinh doanh của họ là liên tục tích lũy Bitcoin. Việc bán Bitcoin đồng nghĩa với việc làm giảm giá trị tài sản cốt lõi của công ty. Liệu 32 Bitcoin có phải là một con số lớn?

Giá trị giao dịch vào khoảng 2,5 triệu USD, trong khi công ty vẫn đang nắm giữ lượng Bitcoin trị giá hơn 60 tỷ USD. Xét trong bối cảnh tổng thể, đây là một giao dịch đáng chú ý nhưng vẫn mang tính chất tương đối nhỏ. Điều quan trọng hơn khối lượng hay giá trị giao dịch là sự thay đổi trong tâm lý và câu chuyện (narrative) xoay quanh thị trường tiền điện tử.

Trong lịch sử, Bitcoin từng được xem như một loại phong vũ biểu của tâm lý thị trường và khẩu vị rủi ro. Sự tăng trưởng của một tài sản có giá trị mang tính đầu cơ thuần túy theo các mô hình định giá truyền thống thường phản ánh tình trạng thanh khoản dư thừa và mức độ chấp nhận rủi ro ngày càng cao của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, mối tương quan này đã dần suy yếu theo thời gian. Ngày càng nhiều trường hợp Bitcoin hoạt động như một tài sản đối trọng với danh mục cổ phiếu hoặc trái phiếu, điều phản ánh sự tham gia ngày càng sâu rộng của các tổ chức tài chính vào thị trường này. Nhưng liệu đây có thể trở thành một vấn đề đối với định giá của tiền điện tử?

Hiện tại, Bitcoin đang tụt lại khá xa so với các chỉ số chứng khoán, và có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều đó.

Giá trị của tiền điện tử vốn dĩ là một khái niệm mang tính chủ quan; sự khan hiếm (dù dưới bất kỳ hình thức nào) không đồng nghĩa với giá trị. Bản thân Bitcoin, với vai trò là phương tiện thanh toán, vẫn còn nhiều hạn chế, và thời kỳ nó được nhìn nhận như một đột phá công nghệ đã thuộc về quá khứ.

Việc các tổ chức tài chính tham gia có thể trở thành “nhát đinh cuối cùng” đối với định giá tiền điện tử. Ít nhất là trong một khoảng thời gian nhất định.

Bitcoin không lưu trữ giá trị; nó chỉ hấp thụ lượng thanh khoản dư thừa trên thị trường.

Bitcoin không bảo vệ khỏi lạm phát; nó chỉ hưởng lợi từ chính sách tiền tệ nới lỏng - và đó là hai điều hoàn toàn khác nhau.

Hiện nay, triển vọng cắt giảm lãi suất trong tương lai gần là rất thấp, nếu không muốn nói là gần như không tồn tại, trong khi các công cụ nợ vẫn đang mang lại lợi suất tương đối hấp dẫn.

Ngày nay, Bitcoin không còn là một cơ hội đầu tư nổi bật, mà đang trở thành một chi phí cơ hội thay thế so với những khoản đầu tư hấp dẫn hơn. Đồng thời, sự tham gia của các quỹ lớn đã làm suy giảm khả năng của giới đầu cơ trong việc tạo ra các biến động giá mạnh như trước đây.

Đối với những nhà đầu tư muốn tiếp cận các tài sản có mức độ rủi ro cao hơn, trung tâm dữ liệu (data centers) và các startup AI có thể đang trở thành những phương tiện đầu tư hấp dẫn hơn.

BITCOIN (D1)

Giá Bitcoin hiện vẫn đang giao dịch dưới đường trung bình EMA200, và đồng tiền này đã giảm hơn 40% so với đỉnh gần nhất. Một vùng kháng cự mạnh hiện tại có thể là: Đường xu hướng giảm (trend line), Mức Fibonacci 38,2%. Các vùng này có thể tạo điều kiện cho một giai đoạn tích lũy hoặc chững lại của đà giảm, ngay cả trong những kịch bản thị trường tiêu cực. Nguồn: xStation5