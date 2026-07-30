Apple: Doanh số iPhone mạnh mẽ có đủ bù đắp áp lực từ chi phí bộ nhớ tăng cao?

Apple sẽ công bố kết quả kinh doanh quý III năm tài chính 2026 sau khi thị trường đóng cửa hôm nay. Giới đầu tư đang bước vào mùa báo cáo với kỳ vọng rất cao. Sau giai đoạn thị trường đặt câu hỏi liệu Apple có thể tăng tốc tăng trưởng trở lại hay không, công ty hiện có cơ hội ghi nhận một trong những quý có doanh thu mạnh nhất trong nhiều năm gần đây.

Theo dự báo đồng thuận, doanh thu của Apple có thể đạt gần 109 tỷ USD, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chính được kỳ vọng vẫn là iPhone, nhờ chu kỳ sản phẩm mới thành công và xu hướng người dùng thay thế các thiết bị cũ ngày càng rõ nét.

Nhìn bề ngoài, triển vọng hiện khá tích cực. Các mẫu iPhone mới đang thu hút người dùng, doanh số iPhone tiếp tục tăng trưởng mạnh, mảng Dịch vụ (Services) duy trì đà mở rộng và Apple thậm chí có thể đang gia tăng thị phần trên thị trường smartphone toàn cầu.

Tuy nhiên, phía sau bức tranh tích cực đó lại xuất hiện một vấn đề có thể trở thành chủ đề chính trong cuộc họp với nhà đầu tư hôm nay.

Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ trên toàn cầu đang đẩy giá các linh kiện quan trọng tăng mạnh. Apple – doanh nghiệp sản xuất hàng trăm triệu thiết bị mỗi năm và tiêu thụ lượng bộ nhớ khổng lồ cho iPhone, Mac và iPad – khó có thể tránh khỏi tác động từ chi phí linh kiện leo thang.

Điều đó đồng nghĩa Apple có thể công bố doanh thu rất mạnh nhưng đồng thời phải đối mặt với áp lực lên biên lợi nhuận. Báo cáo lần này vì thế không chỉ là phép thử đối với nhu cầu dành cho iPhone, mà còn là bài kiểm tra xem liệu Apple có thể duy trì khả năng sinh lời cao trong bối cảnh chi phí linh kiện ngày càng đắt đỏ hay không.

Câu hỏi lớn nhất của thị trường là: Liệu doanh số iPhone đủ mạnh để bù đắp áp lực từ chi phí bộ nhớ đang tăng cao?

Các dự báo tài chính quan trọng

Doanh thu: 108,85 tỷ USD

Doanh thu từ sản phẩm: 77,25 tỷ USD

Doanh thu iPhone: 53,60 tỷ USD

Doanh thu Dịch vụ (Services): 31,36 tỷ USD

Doanh thu Mac: 8,62 tỷ USD

Doanh thu iPad: 6,89 tỷ USD

Doanh thu khu vực châu Mỹ: 45,42 tỷ USD

Doanh thu châu Âu: 27,58 tỷ USD

Doanh thu Trung Quốc: 19,58 tỷ USD

Doanh thu Nhật Bản: 7,49 tỷ USD

EPS: 1,89 USD

Lợi nhuận gộp: 52,13 tỷ USD

Chi phí hoạt động: 18,96 tỷ USD

Chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D): 11,57 tỷ USD

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền: 53,15 tỷ USD

Chi tiêu vốn (CapEx) cả năm: khoảng 12,33 tỷ USD

iPhone một lần nữa sẽ là tâm điểm

Theo dự báo đồng thuận của Bloomberg, Apple có thể tạo ra khoảng 108,9 tỷ USD doanh thu, so với 94 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Điều này tương đương mức tăng trưởng khoảng 16%, cho thấy chu kỳ sản phẩm hiện tại đang mang lại kết quả rất tích cực.

Phần lớn tăng trưởng này được kỳ vọng đến từ iPhone. Đồng thuận dự báo doanh thu smartphone sẽ đạt khoảng 53,6 tỷ USD, tiếp tục khẳng định rằng mặc dù mảng Dịch vụ và hệ sinh thái Apple ngày càng quan trọng, iPhone vẫn là trụ cột trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Các mẫu iPhone mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy người dùng nâng cấp thiết bị. Đối với Apple, chu kỳ thay thế thiết bị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công ty sở hữu hàng trăm triệu người dùng đang hoạt động, vì vậy chỉ cần chu kỳ thay mới được rút ngắn một khoảng nhỏ cũng có thể mang lại thêm hàng tỷ USD doanh thu.

Doanh số mạnh của các mẫu iPhone mới cũng có thể cho thấy Apple không chỉ hưởng lợi từ chu kỳ sản phẩm của chính mình mà còn đang thu hút khách hàng từ các đối thủ.

Việc gia tăng thị phần vì thế có thể trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất của báo cáo lần này. Thị trường smartphone hiện đã bước vào giai đoạn trưởng thành, nên tăng trưởng doanh số không còn đến từ nhu cầu chung của toàn ngành mà chủ yếu phản ánh việc giành thị phần từ các nhà sản xuất khác.

Nếu Apple chứng minh được rằng doanh số đang tăng đồng thời thị phần cũng được cải thiện, nhà đầu tư có thể đánh giá chu kỳ sản phẩm hiện tại mạnh hơn đáng kể so với kỳ vọng trước đó.

Apple có thể tăng trưởng mà không cần tăng giá

Một trong những lý do giúp Apple có thể mở rộng thị phần là quyết định giữ nguyên giá bán iPhone bất chấp chi phí linh kiện ngày càng tăng.

Chiến lược này giúp duy trì nhu cầu và nâng cao khả năng cạnh tranh, đặc biệt trong phân khúc cao cấp. Apple vì thế có thể thu hút thêm người dùng đang cân nhắc chuyển từ các thương hiệu khác.

Tuy nhiên, việc không chuyển phần chi phí gia tăng sang người tiêu dùng đồng nghĩa với áp lực lớn hơn lên lợi nhuận.

Apple hiện đang đứng trước một bài toán quen thuộc: Tăng giá để bảo vệ biên lợi nhuận nhưng chấp nhận rủi ro nhu cầu suy yếu. Hoặc giữ nguyên giá, thúc đẩy doanh số và mở rộng thị phần, nhưng phải hấp thụ phần lớn chi phí đầu vào tăng thêm.

Hiện tại, thị trường dường như cho rằng Apple đang lựa chọn kịch bản thứ hai. Nếu công ty có thể tăng trưởng doanh số mà không khiến biên lợi nhuận suy giảm đáng kể, điều đó sẽ phản ánh chất lượng tăng trưởng rất cao. Ngược lại, nếu việc mở rộng thị phần phải đánh đổi bằng sự suy giảm rõ rệt về khả năng sinh lời, nhà đầu tư có thể sẽ đánh giá chu kỳ tăng trưởng hiện tại theo một góc nhìn khác.

Dịch vụ vẫn là trụ cột âm thầm của lợi nhuận

Trong khi iPhone luôn thu hút phần lớn sự chú ý, mảng Dịch vụ (Services) vẫn đang tiếp tục củng cố nền tảng tài chính của Apple. Theo dự báo đồng thuận, doanh thu từ Services sẽ đạt khoảng 31,4 tỷ USD. Mảng kinh doanh này bao gồm App Store, các dịch vụ đăng ký, dịch vụ số và thanh toán điện tử, đồng thời đã trở thành một trong những nguồn tăng trưởng ổn định và quan trọng nhất của công ty.

Services cũng có ý nghĩa chiến lược đối với khả năng sinh lời. Biên lợi nhuận của mảng dịch vụ cao hơn đáng kể so với hoạt động bán phần cứng, do đó tỷ trọng doanh thu Services ngày càng lớn có thể giúp bù đắp một phần áp lực chi phí trong quá trình sản xuất thiết bị.

Đây chính là sự cân bằng tự nhiên trong mô hình kinh doanh của Apple. iPhone mang lại quy mô và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, trong khi Services giúp duy trì mức lợi nhuận cao của toàn bộ hệ sinh thái. Nếu cả hai mảng đều vượt kỳ vọng, Apple không chỉ cho thấy tăng trưởng mạnh mà còn chứng minh chất lượng tăng trưởng rất cao. Ngược lại, nếu đà tăng của Services chậm lại, thị trường nhiều khả năng sẽ tập trung nhiều hơn vào áp lực từ chi phí bộ nhớ tăng cao.

Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đang trở thành phép thử đối với biên lợi nhuận

Thách thức lớn nhất của Apple ở thời điểm hiện tại có thể đến từ thị trường bộ nhớ.

Cuộc đua toàn cầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang làm nhu cầu đối với các loại chip bộ nhớ tiên tiến dùng trong trung tâm dữ liệu và hệ thống điện toán tăng mạnh. Trong khi nhu cầu từ các nhà cung cấp hạ tầng AI tiếp tục bùng nổ, nguồn cung hạn chế lại khiến giá bộ nhớ leo thang.

Đối với Apple, đây là vấn đề đặc biệt quan trọng do quy mô hoạt động rất lớn. Công ty cần một lượng bộ nhớ khổng lồ để sản xuất iPhone, Mac, iPad và nhiều thiết bị khác. Chỉ một mức tăng nhỏ trong chi phí của từng linh kiện cũng có thể chuyển thành hàng tỷ USD chi phí bổ sung ở quy mô sản xuất của Apple.

Apple đã tăng giá một số sản phẩm với lý do chi phí bộ nhớ leo thang. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ muốn biết liệu những biện pháp hiện tại đã đủ để hạn chế tác động của chi phí linh kiện tăng lên lợi nhuận hay chưa. Theo các ước tính thận trọng, giá bộ nhớ cao hơn có thể khiến biên lợi nhuận gộp của Apple suy giảm đáng kể.

Điều đó đồng nghĩa báo cáo hôm nay không chỉ là phép thử về doanh số mà còn là bài kiểm tra đối với khả năng bảo vệ biên lợi nhuận của Apple. Thị trường sẽ đánh giá liệu áp lực chi phí có thể chạm đáy ngay trong quý này hay sẽ còn kéo dài và tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong các quý tới. Chính vì vậy, triển vọng biên lợi nhuận có thể còn quan trọng hơn việc đơn thuần vượt dự báo doanh thu.

Bộ nhớ Trung Quốc có thể giải quyết một vấn đề nhưng lại tạo ra một vấn đề khác

Theo nhiều nguồn tin, Apple đang cân nhắc mua chip bộ nhớ từ các nhà sản xuất Trung Quốc, bao gồm CXMT và YMTC. Xét từ góc độ kinh doanh, đây là một lựa chọn hợp lý.

Việc đa dạng hóa nhà cung cấp có thể giúp tăng khả năng tiếp cận linh kiện, giảm nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và nâng cao vị thế đàm phán của Apple với các đối tác hiện tại. Trong bối cảnh giá bộ nhớ liên tục tăng và nguồn cung vẫn còn hạn chế, mỗi nhà cung cấp mới đều mang ý nghĩa chiến lược.

Tuy nhiên, khả năng sử dụng chip bộ nhớ của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối từ một số thượng nghị sĩ Mỹ. Những lo ngại xoay quanh vấn đề an ninh quốc gia, chuyển giao công nghệ cũng như nguy cơ một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất nước Mỹ trở nên phụ thuộc vào các công ty có liên hệ với Trung Quốc. Vì vậy, Apple có thể rơi vào thế khó khi phải cân bằng giữa việc đảm bảo chuỗi cung ứng và áp lực chính trị ngày càng gia tăng.

Cần nhấn mạnh rằng hiện chưa có xác nhận chính thức về việc chip bộ nhớ Trung Quốc sẽ được sử dụng trong các thiết bị của Apple. Những thông tin hiện tại mới chỉ dừng ở mức các cuộc thảo luận và khả năng tìm kiếm nguồn cung. Nếu vấn đề này được đề cập trong cuộc họp với nhà đầu tư, thị trường sẽ muốn biết liệu Apple có thực sự mở rộng mạng lưới nhà cung cấp hay không, cũng như công ty dự định hạn chế tác động của tình trạng thiếu hụt bộ nhớ bằng cách nào.

Biên lợi nhuận có thể quyết định phản ứng của thị trường

Apple hoàn toàn có thể công bố mức tăng trưởng doanh thu rất mạnh. Doanh số iPhone tích cực, doanh thu Services tiếp tục mở rộng cùng khả năng gia tăng thị phần sẽ tạo nên một bức tranh rất khả quan.

Tuy nhiên, phản ứng của thị trường sẽ phụ thuộc vào việc bao nhiêu phần tăng trưởng đó còn được giữ lại trong lợi nhuận, sau khi tính đến chi phí linh kiện ngày càng cao.

Những yếu tố quan trọng nhất sẽ bao gồm:

Mức biên lợi nhuận gộp.

Triển vọng biên lợi nhuận trong quý tới.

Tác động của giá bộ nhớ tăng cao.

Khả năng chuyển chi phí sang người tiêu dùng.

Tốc độ tăng trưởng của mảng Services.

Quy mô doanh số iPhone.

Thông tin về thị phần.

Bình luận của ban lãnh đạo về tính ổn định và an toàn của nguồn cung bộ nhớ.

Trong quý này, doanh thu đơn thuần có thể không còn đủ để đánh giá chất lượng kết quả kinh doanh. Apple có thể tăng doanh số và mở rộng thị phần, nhưng đồng thời cũng phải trả chi phí linh kiện ngày càng cao. Vì vậy, thị trường sẽ cố gắng xác định liệu tăng trưởng hiện tại có còn mang tính bền vững và sinh lời hay không.

Ba kịch bản có thể xảy ra

Kịch bản tích cực là Apple vượt xa kỳ vọng của thị trường, doanh số iPhone rất mạnh, Services tiếp tục tăng trưởng và triển vọng biên lợi nhuận vẫn ổn định. Một tín hiệu tích cực khác sẽ là xác nhận Apple đang mở rộng thị phần trên thị trường smartphone toàn cầu. Khi đó, chi phí bộ nhớ tăng cao có thể chỉ được xem là vấn đề mang tính tạm thời, nhờ lợi thế về quy mô, thương hiệu và khả năng sinh lời cao từ hệ sinh thái dịch vụ.

Kịch bản trung lập là kết quả nhìn chung phù hợp với kỳ vọng, doanh số iPhone vẫn tốt nhưng triển vọng biên lợi nhuận thận trọng hơn. Điều này sẽ xác nhận nhu cầu vẫn mạnh, đồng thời cho thấy chi phí linh kiện đang bắt đầu ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng.

Kịch bản tiêu cực bao gồm doanh số iPhone thấp hơn kỳ vọng, biên lợi nhuận chịu áp lực rõ rệt và triển vọng kinh doanh xấu đi do giá bộ nhớ tăng mạnh. Sự kết hợp này có thể làm gia tăng lo ngại rằng chu kỳ sản phẩm hiện tại không đủ mạnh để bù đắp áp lực chi phí.

Apple đang đối mặt với bài kiểm tra về chất lượng tăng trưởng

Apple bước vào mùa báo cáo với kỳ vọng rất cao.

iPhone được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng doanh thu, Services sẽ hỗ trợ lợi nhuận và chu kỳ sản phẩm hiện tại có thể giúp công ty mở rộng thị phần. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đang tạo ra một rủi ro mới có thể ảnh hưởng đến chi phí sản xuất cũng như biên lợi nhuận.

Báo cáo hôm nay sẽ trả lời nhiều câu hỏi quan trọng:

Doanh số iPhone có vượt kỳ vọng hay không?

Apple có đang mở rộng thị phần trên thị trường smartphone toàn cầu?

Người dùng có thay mới thiết bị nhanh hơn trước không?

Mảng Services đang tăng trưởng với tốc độ như thế nào?

Giá bộ nhớ tăng đang ảnh hưởng ra sao đến biên lợi nhuận?

Apple có tiếp tục tăng giá sản phẩm không?

Áp lực chi phí có thể kéo dài trong bao lâu?

Công ty có tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung bộ nhớ hay không?

Apple hoàn toàn có thể công bố mức tăng trưởng doanh thu rất mạnh. Tuy nhiên, để thực sự thuyết phục thị trường, công ty cần chứng minh rằng tăng trưởng vẫn duy trì được khả năng sinh lời, bất chấp chi phí linh kiện ngày càng leo thang.

Điểm nhấn chính

Apple bước vào mùa báo cáo với doanh thu dự kiến khoảng 108,9 tỷ USD. iPhone được kỳ vọng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, nhờ chu kỳ sản phẩm mạnh mẽ và xu hướng người dùng thay mới thiết bị ngày càng rõ nét.

Doanh số tích cực có thể giúp Apple không chỉ gia tăng doanh thu mà còn mở rộng thị phần trên thị trường smartphone toàn cầu.

Mảng Services tiếp tục là trụ cột thứ hai của công ty. Với biên lợi nhuận cao, Services có thể bù đắp một phần áp lực chi phí từ hoạt động sản xuất phần cứng.

Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất vẫn là tình trạng thiếu hụt bộ nhớ. Giá linh kiện tăng có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận, khiến triển vọng lợi nhuận trong các quý tới trở nên quan trọng hơn việc chỉ đơn thuần vượt dự báo doanh thu.

Apple cũng đang cân nhắc mở rộng nguồn cung bộ nhớ, bao gồm khả năng hợp tác với các nhà sản xuất Trung Quốc. Động thái này có thể giảm nguy cơ thiếu hụt linh kiện nhưng đồng thời cũng làm gia tăng các rủi ro về chính trị, pháp lý và chiến lược.

Vì vậy, báo cáo hôm nay không chỉ là bài kiểm tra về nhu cầu dành cho iPhone.

Quan trọng hơn, đây sẽ là phép thử đối với chất lượng tăng trưởng - liệu Apple có thể vừa tăng doanh số, mở rộng thị phần, vừa duy trì khả năng sinh lời cao trong bối cảnh chi phí bộ nhớ ngày càng tăng hay không.

Nguồn: xStation5