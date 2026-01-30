Apple: Một số điểm nhấn trong BCTC Q4/2025 📈

Apple (AAPL.US) - công ty có vốn hóa lớn thứ ba tại Mỹ - đã công bố kết quả kinh doanh Q4/2025 hôm nay. Cổ phiếu tăng nhẹ gần 2% sau báo cáo. Cả doanh thu và EPS đều vượt kỳ vọng của Phố Wall. Bất ngờ lớn nhất là doanh số iPhone tại Trung Quốc tăng mạnh, cũng như tăng trưởng rất ấn tượng của doanh thu iPhone trên toàn cầu. Đáng chú ý, doanh số tại Trung Quốc đã yếu trong suốt ba năm qua, nên sự phục hồi lần này thực sự gây bất ngờ cho giới phân tích. Ngoài Apple, Visa (V.US) cũng công bố kết quả nhưng cổ phiếu giảm khoảng 1,5%, trong khi SanDisk (SNDK.US) - nhà sản xuất thiết bị lưu trữ và dữ liệu - tăng gần 14%.

Kết quả Apple Q4/2025

EPS: 2,84 USD (+18% YoY, mức EPS cao nhất lịch sử); lợi nhuận ròng: 42,1 tỷ USD

Doanh thu mảng Sản phẩm (tổng): 113,74 tỷ USD vs 107,69 tỷ USD dự báo (+16% YoY)

Doanh thu iPhone: 85,27 tỷ USD vs 78,31 tỷ USD dự báo (+23% YoY)

Doanh thu Dịch vụ: 30,01 tỷ USD vs 30,02 tỷ USD dự báo (+14% YoY)

Doanh thu iPad: 8,60 tỷ USD vs 8,18 tỷ USD dự báo

Doanh thu Mac: 8,39 tỷ USD vs 9,13 tỷ USD dự báo

Wearables, Home & Accessories: 11,49 tỷ USD vs 12,13 tỷ USD dự báo

Doanh thu khu vực Châu Mỹ: 58,53 tỷ USD vs 59,06 tỷ USD dự báo

Doanh thu Trung Quốc (Greater China): 25,53 tỷ USD vs 21,82 tỷ USD dự báo (+38% YoY)

Chi phí hoạt động: 18,38 tỷ USD vs 18,18 tỷ USD dự báo

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: khoảng 54 tỷ USD

Hệ sinh thái thiết bị đang hoạt động: hơn 2,5 tỷ thiết bị

Cổ tức: 0,26 USD/cổ phiếu

Triển vọng

Apple kỳ vọng doanh thu Q1/2026 tăng 13 - 16% YoY.

Biểu đồ cổ phiếu Apple (khung thời gian D1)

Cổ phiếu Apple đang giao dịch quanh 262 USD ngoài phiên. Trong phần bình luận, công ty cho biết họ rất hài lòng với doanh số iPhone kỷ lục (nhu cầu được mô tả là mạnh nhất trong lịch sử tại các thị trường Apple hoạt động), cùng với hiệu quả vững chắc của mảng Dịch vụ.

Nguồn: xStation5

Doanh thu iPhone và Dịch vụ cộng lại vượt 115 tỷ USD trong Q4.

Nguồn: Apple, Datawrapper