Cổ phiếu Boeing tăng giá sau khi Trung Quốc đặt hàng số lượng lớn dòng máy bay 737 MAX 📈

Cổ phiếu Boeing (BA.US) đang tăng hơn 2,5% sau khi Financial Times đưa tin rằng công ty đang đàm phán với China về một đơn đặt hàng 500 máy bay Boeing 737 MAX. Đơn đặt hàng này có thể nằm trong khuôn khổ quan hệ kinh tế rộng hơn giữa United States và Trung Quốc, đồng thời có khả năng mang lại sự hỗ trợ đáng kể cho lượng đơn hàng tồn đọng của Boeing.
Nguồn: xStation5
Nvidia mở rộng sang lĩnh vực phần mềm trí tuệ nhân tạo? Wired đưa tin về NemoClaw.
Tóm tắt thị trường: Cổ phiếu năng lượng suy yếu khi hy vọng về việc chấm dứt chiến tranh Iran ngày càng tăng 🌍
Live Nation tăng giá nhờ thỏa thuận chống độc quyền
FDA có đang “phá hoại” các công ty dược - y sinh? Cú tàu lượn định giá của UniQure
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.