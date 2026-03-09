Tóm tắt thị trường: Thị trường chứng khoán châu Âu giảm mạnh trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng 🔔

Chỉ số STOXX 600 đang giảm tới 2,00%, làm mức giảm của tuần trước (-5,51%) sâu hơn, khiến chỉ số hiện thấp hơn gần 7,30% so với mức kỷ lục đạt được vào tháng 2. Các chỉ số lớn khác, bao gồm DE40 (Đức), FRA40 (Pháp), UK100 (Anh) và SPA35 (Tây Ban Nha), đang giảm trong khoảng 1,50% – 2,50%. Trong khi đó, chỉ số biến động VSTOXX tăng gần 4,00% lên 30,30 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 4.

Thị trường chứng khoán châu Âu mở đầu tuần với mức giảm mạnh, khi sự leo thang của xung đột với Iran đã đẩy giá dầu tăng vọt và kích hoạt tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường.

Giá dầu đã tăng hơn 50% chỉ trong tháng 3, có thời điểm tiệm cận 120 USD/thùng, sau khi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran leo thang và việc vận chuyển qua Eo biển Hormuz bị gián đoạn, khiến một tuyến đường quan trọng vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày của nguồn cung toàn cầu gần như bị tê liệt.

Giá khí đốt tại châu Âu tăng vọt do lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Hợp đồng tương lai khí tự nhiên tăng hơn 14% lên 62 EUR/MWh, sau khi đã tăng khoảng 65% trong tuần trước từ mức khoảng 30 EUR/MWh.

Dòng cung LNG đã giảm, và cơ sở LNG Ras Laffan tại Qatar đã bị đóng cửa. Đồng thời, mức dự trữ khí đốt của Liên minh châu Âu vẫn dưới 30%, làm gia tăng lo ngại về khả năng thiếu hụt năng lượng.

Đức ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong đơn đặt hàng công nghiệp, giảm 11,1% so với tháng trước trong tháng 1, tệ hơn nhiều so với dự báo giảm 4,5%, đảo ngược mức tăng 6,4% của tháng 12. Đơn đặt hàng trong nước giảm 16,2% và đơn hàng từ nước ngoài giảm 7,1%, trong khi sản xuất công nghiệp giảm 0,5%. Sự suy yếu này phần lớn do biến động cao giữa các ngành — đơn hàng trong lĩnh vực sản phẩm kim loại giảm 39,4%, trong khi ngành ô tô lại tăng 10,4%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ châu Âu cũng đang tăng, khi nhà đầu tư bắt đầu định giá khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 7.

Các công ty năng lượng là một trong số ít bên hưởng lợi từ giá dầu tăng, trong khi phần lớn các ngành khác đều giảm. Ngành ngân hàng giảm hơn 3,2%, bất động sản giảm 3,1%, và ngành tài nguyên cơ bản nằm trong nhóm giảm mạnh nhất.

Các hãng hàng không chịu áp lực từ chi phí nhiên liệu tăng cao — Lufthansa giảm 3,9%, trong khi Air France-KLM giảm 4,1%. Các công ty quốc phòng lại tăng giá, bao gồm Leonardo của Ý (+4,00%).

Trong nhóm các công ty lớn, Rolls-Royce giảm 3,83%, trong khi Anglo American giảm khoảng 6,30%, phản ánh đợt bán tháo rộng trên các ngành mang tính chu kỳ. Roche giảm 4,75% sau khi thuốc điều trị ung thư vú dạng uống của hãng không đạt mục tiêu chính trong một thử nghiệm lâm sàng.

Iran đã công bố Mojtaba Khamenei là Lãnh tụ Tối cao mới, củng cố lập trường chính trị cứng rắn hơn trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra với Mỹ và Israel.