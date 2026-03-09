Thị trường tín dụng tư nhân tiếp tục xuất hiện thêm rạn nứt: BlackRock hạn chế rút tiền.

Thị trường tín dụng tư nhân đang khởi đầu năm mới khá yếu. Sau khi Blue Owl hạn chế việc rút vốn khỏi một trong các quỹ tín dụng tư nhân của mình vài tuần trước, thị trường bắt đầu công khai đặt câu hỏi về khả năng thanh khoản và định giá của nhiều quỹ.

Cuối tuần này, BlackRock tiếp tục làm gia tăng lo ngại của nhà đầu tư.

Nguồn: Bloomberg Finance LP

Dòng vốn rút khỏi thị trường tín dụng tư nhân đang đạt mức chưa từng có. Với đặc thù thanh khoản thấp của thị trường này, tình trạng đó đặt các quỹ vào vị thế rất khó khăn.

Nguồn: Bloomberg Finance LP

Tình hình căng thẳng này cũng được phản ánh rõ trong các mức định giá.

Những công ty như BlackRock và Blue Owl hiện đang phải trả giá cho những sai lầm trong chiến lược của chính mình. Ý tưởng đằng sau sự phát triển của tín dụng tư nhân là mở rộng sản phẩm cho nhà đầu tư cá nhân, nhưng nhóm nhà đầu tư này có hồ sơ rủi ro rất khác và mức độ chấp nhận việc vốn bị “khóa” trong thời gian dài thấp hơn nhiều. Những lo ngại của nhà đầu tư không phải là không có cơ sở. Thị trường tín dụng tư nhân đóng vai trò then chốt trong việc tài trợ cho quá trình xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo, một lĩnh vực mà các mức lợi nhuận hứa hẹn đang ngày càng bị nghi ngờ.

BlackRock đang che giấu điều gì?

Việc thiếu thanh khoản trong thị trường tín dụng tư nhân tự nó không phải là lý do để hoảng loạn. Tính kém thanh khoản là đặc điểm cốt lõi của thị trường này, chứ không phải điều bất thường. Tuy nhiên, vấn đề lớn có thể gợi lại ký ức về năm 2007 là theo một cuộc điều tra của Bloomberg, nhiều quỹ và vị thế trong thị trường tín dụng tư nhân có mức tiếp xúc với ngành phần mềm cao hơn những gì họ báo cáo. Trong thực tế, điều này có nghĩa là nhiều quỹ có thể đang che giấu mức độ tiếp xúc thực sự với ngành phần mềm nhằm dễ dàng huy động vốn mà không phải trả mức phí rủi ro phù hợp. Sự tồn tại của phần bù rủi ro này - cùng với bằng chứng về việc cố tình che giấu mức độ tiếp xúc để tránh phải trả nó - cho thấy tình hình của các công ty công nghệ và thị trường tín dụng tư nhân có thể tệ hơn so với các chỉ số tài chính hiện tại của nhiều doanh nghiệp.

BLK.US (D1)

Nguồn: xStation5

Mặc dù các vấn đề trong thị trường tín dụng tư nhân sẽ không biến mất trong một sớm một chiều và có thể theo thời gian trở nên nghiêm trọng hơn dự kiến, điều đó không thay đổi thực tế rằng tại thời điểm hiện tại, diễn biến trên biểu đồ giá giống một đợt điều chỉnh tạm thời do yếu tố tâm lý. Chỉ báo RSI quanh mức ~25 trong quá khứ đã từng báo hiệu vùng “đáy” trong các đợt bán tháo trước đây.