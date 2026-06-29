Apple mua chip nhớ của công ty nằm trong “danh sách đen” của Lầu Năm Góc❓

Apple (AAPL.US) đang trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi nghiêm trọng về địa chính trị và quy định. Công ty đang tích cực vận động chính quyền Trump cho phép mua chip nhớ từ ChangXin Memory Technologies (CXMT), một nhà sản xuất của Trung Quốc nằm trong danh sách 1260H của Lầu Năm Góc, tức nhóm các thực thể bị coi là “danh sách đen”.

Tại sao Apple lại tìm đến CXMT?

Áp lực chi phí là có thật và đã phản ánh rõ trong bảng giá sản phẩm. Apple đã tăng giá iPad và MacBook, đồng thời thừa nhận rằng họ không còn có thể bảo vệ người tiêu dùng trước đà tăng mạnh của chi phí bộ nhớ và lưu trữ, vốn bị đẩy lên bởi làn sóng xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Các hoạt động vận động hành lang tại Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã diễn ra hơn một tháng và Apple cũng đã mở rộng chiến dịch sang các cơ quan khác cũng như các đồng minh tại Washington. Về mặt kỹ thuật, Apple không bị cấm mua chip từ CXMT—tuy nhiên, việc công ty này nằm trong danh sách 1260H tạo ra một rào cản rất lớn về chính trị và uy tín.

Tại Thượng viện: Cảnh báo từ Thượng nghị sĩ Cotton

Thượng nghị sĩ Tom Cotton không để lại bất kỳ sự nghi ngờ nào—ông cho rằng việc Apple sử dụng sản phẩm từ nhà cung cấp Trung Quốc này sẽ là “một sai lầm chí mạng”, không chỉ đối với giá trị dài hạn dành cho cổ đông mà còn đối với quyền riêng tư của khách hàng và an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Đây không chỉ là phát biểu mang tính chính trị: CXMT đã bị chính quyền Biden xếp vào danh sách công ty quân sự của Trung Quốc, sau đó được một ủy ban liên ngành thông qua để đưa vào Entity List của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Theo thông lệ, các giấy phép mua hàng từ các thực thể nằm trong danh sách này gần như luôn bị từ chối.

Những rủi ro thực sự đối với Apple

Vụ việc này phản ánh một vấn đề mang tính cấu trúc đối với toàn bộ ngành công nghệ:

Chi phí bộ nhớ đang tăng mạnh do làn sóng AI và các trung tâm dữ liệu — Apple không phải là công ty duy nhất chịu ảnh hưởng, nhưng với vai trò là nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng đại chúng, công ty đặc biệt dễ bị tác động.

Sự tập trung của chuỗi cung ứng — Thị trường DRAM hiện do Đài Loan và Hàn Quốc (Samsung, SK Hynix) thống trị, khiến dư địa đàm phán rất hạn chế.

Rủi ro pháp lý và quy định — bất kỳ quyết định chấp thuận nào từ Nhà Trắng cũng sẽ mang theo chi phí chính trị lớn và có thể kích hoạt phản ứng lưỡng đảng từ Quốc hội.

Uy tín tại thị trường Mỹ — Một trong những tài sản giá trị nhất của Apple chính là niềm tin của người tiêu dùng, đặc biệt trong phân khúc cao cấp.

Định giá trong bối cảnh lịch sử - Các con số nói gì?

EV/EBITDA (NTM) hiện ở mức 23,6 lần, cao hơn một chút so với mức trung vị 23,2 lần của ba năm gần đây. Phạm vi độ lệch chuẩn cho thấy hệ số định giá hiện đang nằm sát giới hạn trên của vùng lịch sử—mức +1 độ lệch chuẩn là 24,9 lần—đồng nghĩa với việc cổ phiếu không quá đắt nhưng cũng không còn rẻ. Để so sánh, trong giai đoạn khủng hoảng COVID-19 vào khoảng 2023–2024, Apple thường được giao dịch dưới mức trung vị, gần vùng -1 độ lệch chuẩn (~21,2 lần).

Xét về góc độ kỹ thuật, bức tranh cũng khá trái chiều: