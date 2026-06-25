Apple tăng giá sản phẩm: Chi phí chip nhớ tạo áp lực lên công ty và toàn thị trường

Apple, nhà sản xuất và phân phối (chủ yếu) iPhone và máy tính Mac, đã thông báo tăng đáng kể giá bán sản phẩm trong ngày thứ Năm, với mức tăng lên tới vài chục phần trăm.

Thị trường phản ứng tiêu cực trước thông tin này khi cổ phiếu Apple giảm hơn 5%.

APLE.US (D1)

Định giá của công ty vẫn đang nằm trong xu hướng tăng dài hạn và mở rộng. Các mức dự phóng Fibonacci (FIBO) cho thấy vùng kháng cự mạnh nằm trong khoảng 240–260 USD. Vùng này cũng sẽ trùng với cạnh dưới tiềm năng của kênh giá tăng, đồng nghĩa với việc nếu đà điều chỉnh tiếp tục sâu hơn thì phe bán sẽ gặp ngày càng nhiều khó khăn. Đồng thời, đường EMA100 cắt lên trên EMA200 từ phía dưới, đây được xem là một tín hiệu kỹ thuật mang tính tăng giá (bullish) khá mạnh. Nguồn: xStation5.

Trong bối cảnh thị trường thông thường, việc tăng giá theo cách này sẽ được xem là tín hiệu cho thấy công ty tự tin vào nhu cầu đối với sản phẩm của mình, và nhà đầu tư thường sẽ đổ tiền vào cổ phiếu với kỳ vọng biên lợi nhuận được cải thiện.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, Apple khẳng định rõ ràng rằng việc tăng giá là hệ quả trực tiếp của sự gia tăng chi phí chip nhớ RAM.

Máy tính và điện thoại hiện phải cạnh tranh nguồn cung bộ nhớ với các trung tâm dữ liệu (Data Center) cũng như ngân sách đầu tư khổng lồ của các tập đoàn AI lớn nhất thế giới.

Do đó, thị trường không nhìn thấy khả năng mở rộng biên lợi nhuận, mà chỉ xem đây là nỗ lực nhằm bảo vệ biên lợi nhuận hiện tại. Và cần lưu ý rằng, nỗ lực này có thể sẽ không mang lại hiệu quả. Tại sao?

Theo các ước tính sơ bộ và những phân tích độc lập, chi phí RAM trong các sản phẩm của Apple chiếm khoảng trên dưới 10% tổng chi phí sản xuất. Tuy nhiên, tỷ trọng này sẽ tăng lên khi cấu hình của thiết bị càng cao cấp.

Đồng thời, trong vòng một năm qua, giá chip nhớ trong phân khúc mà Apple sử dụng đã tăng khoảng 150–200%. Việc Apple tăng giá sản phẩm khoảng 20%, trong khi chi phí RAM chiếm khoảng 10–20% tổng chi phí, đồng nghĩa với việc đợt tăng giá hiện tại chỉ đủ để bù đắp phần chi phí gia tăng, chứ không tạo ra dư địa để mở rộng biên lợi nhuận. Đồng thời, điều này còn có thể gây áp lực lên tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng.

Cũng cần lưu ý rằng không có dấu hiệu nào cho thấy chu kỳ tăng giá này sắp kết thúc, dựa trên các dự báo cũng như kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực chip nhớ và bán dẫn. Trong kịch bản xấu nhất, đây có thể mới chỉ là đợt tăng giá đầu tiên trong nhiều đợt tăng tiếp theo.

Những diễn biến này cùng các tác động đi kèm có thể trở thành một trong những yếu tố gây áp lực giảm giá đối với toàn bộ thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư đang, sẽ và buộc phải ngày càng phản ánh vào định giá rủi ro từ: chuỗi cung ứng bị kéo căng tới giới hạn, và chi phí linh kiện điện tử tăng trên diện rộng, chứ không chỉ ảnh hưởng đến một vài doanh nghiệp riêng lẻ. Những lo ngại này thậm chí có thể lan sang các công ty như Take-Two Interactive, doanh nghiệp đang được định giá cao nhờ kỳ vọng vào GTA VI.

Tình trạng thiếu hụt linh kiện cùng với giá phần cứng tăng cao có thể khiến nhiều người tiêu dùng không đủ khả năng hoặc không còn hứng thú nâng cấp thiết bị, từ đó làm giảm số lượng người sẵn sàng trải nghiệm tựa game mới của Rockstar.