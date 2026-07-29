Mở phiên Mỹ: Phố Wall thận trọng trước quyết định của Fed và báo cáo từ các ông lớn công nghệ

- Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở cửa trái chiều và đang mất đà rõ rệt trong giờ giao dịch đầu tiên.
- Nhà đầu tư chờ đợi quyết định quan trọng từ FOMC cùng cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.
- Microsoft (MSFT.US) và Meta Platforms (META.US) sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa hôm nay.
- Cổ phiếu công nghệ chịu áp lực sau làn sóng bán tháo do động lực tăng trưởng (momentum) suy yếu. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc hôm nay giảm 6% do nhóm cổ phiếu bộ nhớ chịu áp lực mạnh.
- Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở cửa trái chiều và đang mất đà rõ rệt trong giờ giao dịch đầu tiên.
- Nhà đầu tư chờ đợi quyết định quan trọng từ FOMC cùng cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.
- Microsoft (MSFT.US) và Meta Platforms (META.US) sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa hôm nay.
- Cổ phiếu công nghệ chịu áp lực sau làn sóng bán tháo do động lực tăng trưởng (momentum) suy yếu. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc hôm nay giảm 6% do nhóm cổ phiếu bộ nhớ chịu áp lực mạnh.
Thị trường chứng khoán Mỹ đang bước vào một trong những phiên giao dịch quan trọng nhất mùa hè. Các chỉ số lớn mở cửa với xu hướng giảm rõ rệt, khi sự chú ý của Phố Wall tập trung vào hai yếu tố có khả năng tạo ra biến động lớn. Thứ nhất, vào lúc 01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định lãi suất, tiếp theo là cuộc họp báo được chờ đợi của Chủ tịch Kevin Warsh. Thứ hai, ngay sau khi phiên giao dịch chính thức kết thúc, thị trường sẽ đón nhận báo cáo tài chính từ hai gã khổng lồ công nghệ là Microsoft và Meta Platforms. Kết quả này có thể định hình xu hướng ngắn hạn và trung hạn của toàn bộ nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).
Tình hình thị trường và các chỉ số chính
Tuy nhiên, thị trường hiện đang cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa nhóm công nghệ đang cố gắng phục hồi và nhóm cổ phiếu truyền thống đang suy yếu. Hôm nay, chúng ta đang chứng kiến sự suy yếu đáng kể của "thị trường cũ" (old market), thể hiện qua đà giảm mạnh của chỉ số Dow Jones. Trong khi đó, Nasdaq 100 cũng chịu áp lực lớn, còn S&P 500 là chỉ số giảm mạnh nhất trong nhóm các chỉ số chính.
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S&P 500 (US500): Hợp đồng tương lai giảm khoảng 0,8%. Chỉ số thị trường rộng đã cố gắng ổn định, nhưng sau giờ đầu tiên mở cửa, áp lực bán gia tăng rõ rệt, kéo chỉ số xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6. Thị trường quyền chọn đang định giá biến động khoảng 0,8% cho S&P 500 sau quyết định của Fed. Theo các nhà phân tích JPMorgan, thị trường hiện đánh giá xác suất 28% cho kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất theo hướng ôn hòa (dovish hold) — đây sẽ là kịch bản tích cực nhất đối với phe mua và có thể kích hoạt mức tăng 0,5%–1,0% của chỉ số. Tuy nhiên, xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản theo hướng diều hâu vẫn trên 1/3.
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Nasdaq 100 (US100): Chỉ số công nghệ chuẩn đã giảm 1,4% sau khi từng phục hồi nhẹ đầu phiên. Hôm nay, thị trường chứng kiến mức giảm mạnh của chỉ số KOSPI Hàn Quốc do lo ngại xoay quanh khoản chi tiêu vốn (CapEx) khổng lồ mà SK Hynix công bố. Nhà đầu tư hiện đang đặt cược vào khả năng báo cáo tối nay của MSFT và META sẽ tạo ra động lực mới.
Teradyne là cổ phiếu mạnh nhất khi thị trường mở cửa, hiện đứng thứ tư nhưng vẫn tăng hơn 260% kể từ đầu năm. Nguồn: XTB
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Dow Jones (US30): Chỉ số blue-chip là mắt xích yếu nhất trong phiên hôm nay, giảm khoảng 0,6% khi mở cửa và sau đó nới rộng mức giảm lên 1,4%. Áp lực đến từ triển vọng kinh doanh gây thất vọng và diễn biến mở cửa yếu của nhóm cổ phiếu công nghiệp cũng như tiêu dùng, bao gồm Caterpillar và Procter & Gamble.
Chevron tăng mạnh nhờ giá dầu, trong khi Coca-Cola đứng thứ hai sau kết quả kinh doanh tích cực ngày hôm qua. Nguồn: XTB
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Russell 2000 (US2000): Chỉ số vốn hóa nhỏ giảm 1,25%.
Phân tích kỹ thuật US100
Xét về định giá của chỉ số công nghệ Nasdaq 100, cả nhà đầu tư kỹ thuật lẫn cơ bản đang theo dõi sát diễn biến của chỉ số bán dẫn liên quan (SOX). Chỉ số SOX đang tiến gần vùng hỗ trợ quan trọng về mặt định giá. Hệ số P/E dự phóng đã giảm từ gần 28 lần xuống còn 19,8 lần. Trong quá khứ, tại các vùng đáy vào tháng 4/2025 và 2026, mức định giá này từng đóng vai trò là vùng hỗ trợ mạnh và giúp thị trường ngăn chặn các đợt bán tháo. Đối với US100, phiên hôm nay sẽ là một bài kiểm tra quan trọng đối với phe mua. Chỉ số đã giảm xuống dưới mức 7.430 điểm, phá vỡ vùng bóng nến gần nhất và đang ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 29/6. Một nhịp phục hồi trở lại trên vùng hỗ trợ vẫn có thể xảy ra nếu báo cáo của các ông lớn công nghệ tạo ra bất ngờ tích cực. Tuy nhiên, sau diễn biến tuần trước cùng kết quả từ Alphabet và Tesla, đây sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn.
Thông tin doanh nghiệp đáng chú ý
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Avis Budget (CAR.US) – Cổ phiếu công ty cho thuê xe giảm mạnh gần -11,8%. Kết quả kinh doanh và doanh thu quý II đều thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích Phố Wall.
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Procter & Gamble (PG.US) – Cổ phiếu giảm -2,6% sau khi công bố triển vọng tài chính khá thận trọng cho năm tài chính hiện tại. Ban lãnh đạo nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến việc cắt giảm chi tiêu trong bối cảnh người tiêu dùng chịu nhiều áp lực.
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Vertiv Holdings (VRT.US) – Nhà cung cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu giảm tới -13,0%. Doanh thu thuần quý II thấp hơn dự báo, trong khi các vấn đề chuỗi cung ứng bắt đầu đe dọa triển vọng tăng trưởng trong lĩnh vực AI.
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Humana (HUM.US) – Công ty bảo hiểm y tế giảm -7%. Dù lợi nhuận vượt kỳ vọng, nhà đầu tư phản ứng tiêu cực khi công ty giữ nguyên dự báo cả năm thay vì nâng triển vọng.
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Caterpillar (CAT.US) – Gã khổng lồ ngành công nghiệp giảm -4,8% sau khi Baird hạ khuyến nghị xuống mức "Neutral". Nguyên nhân đến từ lo ngại chính quyền các bang ngày càng can thiệp nhiều hơn vào hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu — một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của công ty gần đây.
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GE Healthcare (GEHC.US) – Cổ phiếu tăng mạnh +12% sau một giờ giao dịch. Nhà sản xuất thiết bị y tế ghi nhận lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu vượt đáng kể kỳ vọng của Phố Wall.
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Teradyne (TER.US) – Công ty công nghệ là một trong những cổ phiếu tăng trưởng nổi bật, tăng hơn 10% khi mở cửa nhưng sau đó thu hẹp mức tăng còn khoảng 5% nhờ kết quả tài chính mạnh mẽ và triển vọng tích cực cho các quý tới.
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Microsoft (MSFT.US) và Meta (META.US) hiện đang giao dịch gần sát mức đóng cửa ngày hôm qua, chỉ vài giờ trước khi công bố báo cáo tài chính.
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