Mở phiên Mỹ: Phố Wall thận trọng trước quyết định của Fed và báo cáo từ các ông lớn công nghệ

Thị trường chứng khoán Mỹ đang bước vào một trong những phiên giao dịch quan trọng nhất mùa hè. Các chỉ số lớn mở cửa với xu hướng giảm rõ rệt, khi sự chú ý của Phố Wall tập trung vào hai yếu tố có khả năng tạo ra biến động lớn. Thứ nhất, vào lúc 01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định lãi suất, tiếp theo là cuộc họp báo được chờ đợi của Chủ tịch Kevin Warsh. Thứ hai, ngay sau khi phiên giao dịch chính thức kết thúc, thị trường sẽ đón nhận báo cáo tài chính từ hai gã khổng lồ công nghệ là Microsoft và Meta Platforms. Kết quả này có thể định hình xu hướng ngắn hạn và trung hạn của toàn bộ nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Tình hình thị trường và các chỉ số chính

Tuy nhiên, thị trường hiện đang cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa nhóm công nghệ đang cố gắng phục hồi và nhóm cổ phiếu truyền thống đang suy yếu. Hôm nay, chúng ta đang chứng kiến sự suy yếu đáng kể của "thị trường cũ" (old market), thể hiện qua đà giảm mạnh của chỉ số Dow Jones. Trong khi đó, Nasdaq 100 cũng chịu áp lực lớn, còn S&P 500 là chỉ số giảm mạnh nhất trong nhóm các chỉ số chính.

S&P 500 (US500): Hợp đồng tương lai giảm khoảng 0,8%. Chỉ số thị trường rộng đã cố gắng ổn định, nhưng sau giờ đầu tiên mở cửa, áp lực bán gia tăng rõ rệt, kéo chỉ số xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6. Thị trường quyền chọn đang định giá biến động khoảng 0,8% cho S&P 500 sau quyết định của Fed. Theo các nhà phân tích JPMorgan, thị trường hiện đánh giá xác suất 28% cho kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất theo hướng ôn hòa (dovish hold) — đây sẽ là kịch bản tích cực nhất đối với phe mua và có thể kích hoạt mức tăng 0,5%–1,0% của chỉ số. Tuy nhiên, xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản theo hướng diều hâu vẫn trên 1/3.

Nasdaq 100 (US100): Chỉ số công nghệ chuẩn đã giảm 1,4% sau khi từng phục hồi nhẹ đầu phiên. Hôm nay, thị trường chứng kiến mức giảm mạnh của chỉ số KOSPI Hàn Quốc do lo ngại xoay quanh khoản chi tiêu vốn (CapEx) khổng lồ mà SK Hynix công bố. Nhà đầu tư hiện đang đặt cược vào khả năng báo cáo tối nay của MSFT và META sẽ tạo ra động lực mới.

Teradyne là cổ phiếu mạnh nhất khi thị trường mở cửa, hiện đứng thứ tư nhưng vẫn tăng hơn 260% kể từ đầu năm. Nguồn: XTB

Dow Jones (US30): Chỉ số blue-chip là mắt xích yếu nhất trong phiên hôm nay, giảm khoảng 0,6% khi mở cửa và sau đó nới rộng mức giảm lên 1,4%. Áp lực đến từ triển vọng kinh doanh gây thất vọng và diễn biến mở cửa yếu của nhóm cổ phiếu công nghiệp cũng như tiêu dùng, bao gồm Caterpillar và Procter & Gamble.

Chevron tăng mạnh nhờ giá dầu, trong khi Coca-Cola đứng thứ hai sau kết quả kinh doanh tích cực ngày hôm qua. Nguồn: XTB

Russell 2000 (US2000): Chỉ số vốn hóa nhỏ giảm 1,25%.

Phân tích kỹ thuật US100

Xét về định giá của chỉ số công nghệ Nasdaq 100, cả nhà đầu tư kỹ thuật lẫn cơ bản đang theo dõi sát diễn biến của chỉ số bán dẫn liên quan (SOX). Chỉ số SOX đang tiến gần vùng hỗ trợ quan trọng về mặt định giá. Hệ số P/E dự phóng đã giảm từ gần 28 lần xuống còn 19,8 lần. Trong quá khứ, tại các vùng đáy vào tháng 4/2025 và 2026, mức định giá này từng đóng vai trò là vùng hỗ trợ mạnh và giúp thị trường ngăn chặn các đợt bán tháo. Đối với US100, phiên hôm nay sẽ là một bài kiểm tra quan trọng đối với phe mua. Chỉ số đã giảm xuống dưới mức 7.430 điểm, phá vỡ vùng bóng nến gần nhất và đang ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 29/6. Một nhịp phục hồi trở lại trên vùng hỗ trợ vẫn có thể xảy ra nếu báo cáo của các ông lớn công nghệ tạo ra bất ngờ tích cực. Tuy nhiên, sau diễn biến tuần trước cùng kết quả từ Alphabet và Tesla, đây sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn.

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