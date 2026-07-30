Tin đầu ngày: Thị trường bắt đầu nghi ngờ khả năng Fed tăng lãi suất, nhưng Trump đã phá hỏng đà hồi phục

🏛️ Kinh tế vĩ mô & Ngân hàng Trung ương

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ Iran sau vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan, khiến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang mạnh. Dù Trump cho biết Tehran đang mong muốn chấm dứt các cuộc tấn công, lập trường cứng rắn của ông tiếp tục làm giảm triển vọng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình và duy trì rủi ro đối với hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Tiền lương tại Khu vực Đồng euro được dự báo sẽ tiếp tục tăng đến đầu năm 2027, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với các giai đoạn đỉnh trước đây. Điều này tạo ra áp lực vừa phải đối với ECB, khi cơ quan này phải cân bằng giữa việc hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát áp lực tiền lương.

Dữ liệu lạm phát lõi của Australia thấp hơn dự báo đã khiến AUD suy yếu ngay lập tức. Thị trường nhanh chóng cắt giảm kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) trong năm nay, khiến AUD/USD giảm khoảng 0,3%.

Sau khi Warsh chuyển sang giọng điệu mềm mỏng hơn, các chỉ số chứng khoán Mỹ thu hẹp đà giảm, trong khi EUR/USD kiểm định vùng 1,15.

Thị trường hiện định giá khả năng Fed tăng lãi suất lần tiếp theo không sớm hơn tháng 10, thay vì kỳ vọng vào cuộc họp tháng 9 như trước đó.

Tuy nhiên, trong phần hỏi đáp, Warsh được thị trường đánh giá là ôn hòa hơn khi ngụ ý Fed không vội điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh ban đầu duy trì giọng điệu diều hâu, tránh đưa ra bất kỳ cam kết nào về lộ trình chính sách, đồng thời nhấn mạnh khả năng chống chịu của nền kinh tế Mỹ và quyết tâm đưa lạm phát trở về mục tiêu bằng cách đánh giá trên nhiều chỉ báo, thay vì chỉ tập trung vào PCE.

Quyết định này không đạt được sự đồng thuận tuyệt đối khi 3/12 thành viên FOMC (Logan, Hammack và Kashkari) bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, phản ánh mối lo ngại lớn về nguy cơ lạm phát quay trở lại.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,50%–3,75%, đúng như kỳ vọng của phần lớn thị trường, dù vẫn có một bộ phận nhà đầu tư đặt cược vào khả năng Fed bất ngờ tăng lãi suất.

📈 Thị trường chứng khoán & Doanh nghiệp

Các chỉ số chính của Phố Wall đã thu hẹp đáng kể mức giảm hơn 1% sau quyết định của Fed, khi thị trường thở phào vì không xuất hiện một bất ngờ quá diều hâu.

Tâm điểm của thị trường hiện chuyển sang báo cáo tài chính của Microsoft và Meta Platforms, những doanh nghiệp sẽ kiểm chứng liệu các khoản đầu tư khổng lồ vào AI có thực sự tạo ra giá trị hay không.

Giới đầu tư cho rằng phản ứng sau báo cáo của hai "ông lớn" này sẽ định hình xu hướng của nhóm cổ phiếu công nghệ trong phần còn lại của mùa hè, đặc biệt khi thị trường ngày càng lo ngại về khả năng thương mại hóa AI.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, khi chỉ số SOX ghi nhận phiên giảm thứ năm liên tiếp, dưới tác động của các đợt bán tháo ở Micron, Nvidia và nhiều doanh nghiệp khác.

Tình hình càng trở nên tiêu cực hơn sau cú lao dốc của chỉ số Kospi tại Hàn Quốc (-6%), buộc thị trường phải kích hoạt cơ chế ngắt giao dịch tự động, đồng thời nâng mức giảm trong tháng lên hơn 30%.

Nguyên nhân chính là báo cáo của SK Hynix. Dù lợi nhuận tăng gấp sáu lần, công ty vẫn công bố kế hoạch chi tiêu vốn (CapEx) kỷ lục lên tới 31 tỷ USD, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dư thừa công suất AI trong tương lai.

Ngoài ra, cổ phiếu KLA cũng giảm sau khi Morgan Stanley nhận định kết quả kinh doanh của công ty chưa đủ thuyết phục.

Hermes giảm tới 11% sau khi công bố doanh số thấp hơn kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của thị trường hàng xa xỉ tại Trung Quốc. Điều này cũng củng cố bức tranh tiêu cực từng được phản ánh trong báo cáo của LVMH trước đó.

Tại châu Âu, Electrolux, Alten và Hexagon là ba cái tên nổi bật khi đồng loạt tăng hai chữ số sau báo cáo tài chính tích cực.

Cổ phiếu Ferrari xóa sạch mức giảm trong ngày sau khi Financial Times đưa tin doanh số mẫu xe Luce vượt kỳ vọng, giúp khôi phục niềm tin vào nhu cầu đối với xe sang của hãng.

Ford tiếp tục nâng dự báo lợi nhuận năm nay lần thứ hai, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với dòng xe SUV có biên lợi nhuận cao, qua đó hỗ trợ giá cổ phiếu.

Procter & Gamble giảm sau khi công bố triển vọng thận trọng và doanh số hữu cơ thấp hơn kỳ vọng, phản ánh người tiêu dùng tiếp tục thắt chặt chi tiêu.

Caterpillar cũng chịu áp lực sau khi Baird hạ khuyến nghị, cảnh báo tốc độ đầu tư vào các trung tâm dữ liệu AI có thể chậm lại.