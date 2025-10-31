Apple tăng nhẹ sau khi công bố thu nhập 🗽Doanh số bán hàng tại Trung Quốc ảm đạm

Cổ phiếu Apple hầu như không phản ứng mạnh trước kết quả tài chính khả quan, do tín hiệu tích cực bị cân bằng bởi yếu tố tiêu cực — đặc biệt là sự sụt giảm mạnh doanh số tại Trung Quốc, nơi tâm lý tiêu dùng mang tính yêu nước dường như đang khiến người dân chuộng hàng nội địa hơn các sản phẩm của Mỹ. Doanh số tại khu vực châu Mỹ cũng thấp hơn kỳ vọng. Trong phản ứng ban đầu, cổ phiếu giảm trong phiên giao dịch ngoài giờ, nhưng nhanh chóng phục hồi và tăng 1,5%. So với cùng kỳ năm trước, EPS và doanh thu của Apple tăng lần lượt 13% và 8%; còn so với quý trước, tăng 18% và 9%.

Kết quả chi tiết:

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS): 1,85 USD (so với kỳ vọng 1,77 USD)

Doanh thu: 102,47 tỷ USD (so với kỳ vọng 102,19 tỷ USD)

Cơ cấu doanh thu theo mảng: iPhone: 49,03 tỷ USD (+6,1% so với cùng kỳ) Sản phẩm (tổng): 73,72 tỷ USD (so với kỳ vọng 73,49 tỷ USD) Dịch vụ: 28,75 tỷ USD (so với kỳ vọng 28,18 tỷ USD) Mac: 8,73 tỷ USD (so với kỳ vọng 8,55 tỷ USD) iPad: 6,95 tỷ USD (so với kỳ vọng 6,97 tỷ USD) Thiết bị đeo, nhà thông minh và phụ kiện: 9,01 tỷ USD (so với kỳ vọng 8,64 tỷ USD)

Doanh thu theo khu vực: Châu Mỹ: 44,19 tỷ USD (so với kỳ vọng 44,45 tỷ USD) Trung Quốc Đại Lục: 14,49 tỷ USD (so với kỳ vọng 16,43 tỷ USD)

Tổng chi phí hoạt động: 15,91 tỷ USD (so với kỳ vọng 15,75 tỷ USD)

Cổ tức tiền mặt: 0,26 USD/cổ phiếu.

Doanh số của Apple tăng 6% tại châu Mỹ, 15% tại châu Âu, 12% tại Nhật Bản, và 14% tại châu Á (ngoại trừ Trung Quốc). Biên lợi nhuận EBIT tăng hai chữ số, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu gần như tăng gấp đôi so với cùng kỳ. CEO Tim Cook cho biết sự sụt giảm doanh thu tại Trung Quốc chủ yếu do hạn chế nguồn cung, đồng thời nói thêm rằng ông chưa thể dự đoán khi nào tình hình này sẽ được khắc phục. Tuy nhiên, Apple kỳ vọng sẽ trở lại tăng trưởng tại Trung Quốc trong quý đầu tiên, được thúc đẩy bởi doanh số iPhone. Một số mẫu iPhone 17 hiện đang trong tình trạng thiếu nguồn cung.

Công ty dự báo chi phí liên quan đến thuế quan sẽ đạt 1,4 tỷ USD trong quý 12, với biên lợi nhuận gộp dự kiến từ 47%–48%. CFO của Apple cho biết công ty đã ghi nhận 1,1 tỷ USD chi phí thuế quan trong quý 9. Ngoài ra, Apple đang tăng cường đáng kể đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Nguồn: xStation5