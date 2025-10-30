Eli Lilly công bố kết quả tài chính ấn tượng

Eli Lilly là một công ty dược phẩm của Mỹ với hơn một thế kỷ lịch sử, tập trung vào điều trị các bệnh chuyển hóa, ung thư và miễn dịch học. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, công ty đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực điều trị béo phì và tiểu đường.

Trọng tâm trong sự tăng trưởng của Lilly là nhu cầu rất lớn đối với các loại thuốc thuộc nhóm incretin cùng với việc mở rộng nhanh chóng năng lực sản xuất, cho phép công ty chuyển hóa nhu cầu khổng lồ thành doanh số thực tế — đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ béo phì tăng cao trên toàn cầu. Một động lực tăng trưởng khác là các phân tử mới, bao gồm orforglipron, một chất chủ vận GLP-1 dạng uống, đã đạt kết quả tích cực trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và sẽ được đăng ký sử dụng trong điều trị bệnh tiểu đường và béo phì. Điều này có nghĩa là mở rộng thêm danh mục sản phẩm, khả năng tiếp cận và chỉ định điều trị, giúp duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu cao trong những năm tới.

Thị trường đã kỳ vọng một quý mạnh, nhưng Lilly còn vượt xa dự đoán của giới phân tích. Lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (Adj. EPS) cao hơn kỳ vọng, và công ty đồng thời nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận cho cả năm.

Doanh thu: 17,60 tỷ USD (tăng 54% so với cùng kỳ).

EPS: 6,21 USD; Adj. EPS: 7,02 USD.

Doanh số Mounjaro: tăng 109%, đạt 6,52 tỷ USD.

Doanh số Zepbound: tăng 185%, đạt 3,59 tỷ USD.

Dự báo cho năm tài chính 2025: doanh thu trên 63 tỷ USD, EPS dự kiến vượt 23 USD.

Dữ liệu quý dự báo nâng cao từ báo cáo của công ty cho thấy Lilly đã vượt xa kỳ vọng thị trường, và sự tăng trưởng mạnh mẽ của các loại thuốc chủ lực đã xác nhận đánh giá tích cực của giới phân tích về tình hình kinh doanh.

Trong khi đó, đối thủ chính Novo Nordisk đang trải qua giai đoạn khó khăn hơn. Công ty này đưa ra cảnh báo lợi nhuận, thay đổi CEO, đồng thời cắt giảm chi phí và nhân sự. Kết quả là giá cổ phiếu giảm mạnh, trái ngược với phản ứng ổn định và tích cực của thị trường với báo cáo của Lilly. Sự khác biệt này chủ yếu đến từ mức độ uy tín và khả năng thực hiện mục tiêu. Lilly liên tục nâng dự báo và duy trì tốc độ tăng trưởng doanh số cao, giúp giảm chiết khấu rủi ro và hỗ trợ định giá, mặc dù cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E cao. Trong khi đó, Novo Nordisk đang chịu áp lực hoạt động và thay đổi cơ cấu quản lý, làm tăng sự không chắc chắn và ảnh hưởng tiêu cực đến định giá.

Theo các nguồn tin báo chí, cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của Novo Nordisk đã giảm khoảng 1/3 trong năm nay, trong khi Eli Lilly, sau khi công bố kết quả vượt kỳ vọng và nâng dự báo, đã tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, Eli Lilly đang sở hữu một câu chuyện tăng trưởng rõ ràng, dựa trên nhu cầu mạnh mẽ với thuốc incretin và việc mở rộng sang các dạng bào chế mới, bao gồm dạng uống. Kết quả quý III và dự báo nâng cao cho thấy công ty có khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng cao, miễn là tiếp tục mở rộng sản xuất và bảo vệ được mức giá. Novo Nordisk vẫn có sản phẩm mạnh và phạm vi hoạt động toàn cầu, nhưng trong ngắn hạn, hãng đang ở vị thế đuổi theo Lilly.

Biểu đồ cổ phiếu LLY.US (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5