Apple thử nghiệm chip nhớ Trung Quốc. Đây có phải là bước ngoặt trong tham vọng công nghệ của Trung Quốc?

Những tuần vừa qua đã mang đến một loạt diễn biến tích cực liên tiếp đối với ngành công nghệ Trung Quốc. Vào thời điểm cuối tháng 6 và đầu tháng 7, các nhà đầu tư đã đặc biệt chú ý đến những báo cáo cho thấy các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc đang bắt đầu bắt kịp các đối thủ Mỹ trong một số lĩnh vực quan trọng. Chỉ vài ngày sau đó, thông tin xuất hiện rằng DeepSeek đang phát triển chip AI riêng, một bước tiến khác nhằm giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào các nhà cung cấp công nghệ nước ngoài. Giờ đây, một mảnh ghép quan trọng khác đã xuất hiện. Theo các báo cáo truyền thông gần đây, Apple đã bắt đầu thử nghiệm chip nhớ DRAM do nhà sản xuất Trung Quốc ChangXin Memory Technologies, hay còn gọi là CXMT, phát triển, với khả năng được sử dụng trong các thiết bị bán tại thị trường Trung Quốc.

Ở thời điểm hiện tại, động thái này không đồng nghĩa với việc Apple đã ký kết hợp đồng cung ứng hoặc chuẩn bị đưa sản phẩm vào sản xuất hàng loạt. Việc thử nghiệm các linh kiện mới là một phần tiêu chuẩn trong quy trình đánh giá nhà cung cấp. Tuy nhiên, quyết định của Apple trong việc đánh giá công nghệ do một nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc phát triển mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn. Chỉ vài năm trước, CXMT vẫn được xem là một công ty đang nỗ lực bắt kịp các nhà sản xuất bộ nhớ hàng đầu thế giới. Ngày nay, sản phẩm của họ đang được đánh giá bởi một trong những tập đoàn điện tử tiêu dùng lớn nhất toàn cầu.

Diễn biến này không phải là điều ngẫu nhiên. Thị trường DRAM toàn cầu từ lâu đã bị thống trị bởi Samsung, SK Hynix và Micron, khiến việc các doanh nghiệp mới gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu trở nên cực kỳ khó khăn. Thành công không chỉ đòi hỏi năng lực sản xuất tiên tiến mà còn cần khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, độ tin cậy và hiệu suất. Việc Apple tiến hành thử nghiệm cho thấy các nhà sản xuất bộ nhớ Trung Quốc đang dần thu hẹp khoảng cách công nghệ với những tên tuổi dẫn đầu ngành.

Thời điểm diễn ra sự kiện này cũng rất đáng chú ý. Khi trí tuệ nhân tạo tiếp tục mở rộng, bộ nhớ bán dẫn đã trở thành một trong những thành phần quan trọng nhất cung cấp năng lượng cho điện thoại thông minh, trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI hiện đại. Do đó, chất bán dẫn một lần nữa trở thành chiến trường trung tâm trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Đây chính là lý do Bắc Kinh đã dành nhiều năm đầu tư không chỉ vào bộ xử lý nội địa mà còn vào chip nhớ, phần mềm và mọi thành phần khác cần thiết để xây dựng một hệ sinh thái công nghệ tự chủ. Các báo cáo liên quan đến CXMT hoàn toàn phù hợp với chiến lược rộng lớn hơn này. DeepSeek đang phát triển bộ tăng tốc AI riêng, Huawei tiếp tục mở rộng dòng chip Ascend, trong khi ngày càng nhiều công ty Trung Quốc thay thế công nghệ nước ngoài bằng các giải pháp nội địa. Tất cả những nỗ lực này đều nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp quốc tế, đồng thời tăng khả năng chống chịu của Trung Quốc trước các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và lệnh trừng phạt công nghệ từ Mỹ.

Apple chưa xác nhận rằng chip nhớ của CXMT sẽ được sử dụng trong các sản phẩm thương mại, và công ty này có thể vẫn còn một chặng đường dài trước khi trở thành nhà cung cấp chính thức. Tuy nhiên, quyết định bắt đầu thử nghiệm bản thân nó đã mang ý nghĩa quan trọng. Điều này cho thấy các công ty bán dẫn Trung Quốc không còn chỉ được xem là những lựa chọn thay thế phục vụ thị trường nội địa, mà ngày càng nổi lên như những đối thủ đáng tin cậy trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Nếu xu hướng này tiếp tục, đây có thể trở thành một trong những thay đổi quan trọng nhất định hình tương lai của ngành công nghệ thế giới.

Nguồn: xStation5