Mở phiên Mỹ: Nasdaq phục hồi, Kết quả kinh doanh của Microsoft và Lam Research khơi lại niềm tin vào làn sóng AI!

Thị trường tài chính toàn cầu đang đối mặt với mức độ biến động cao khi nhà đầu tư phải xử lý lịch công bố dữ liệu kinh tế dày đặc cùng sự phân hóa mạnh trong kết quả kinh doanh của nhóm Big Tech. Hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ đang tăng điểm nhờ diễn biến trái chiều giữa các công ty hạ tầng AI lớn. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 dẫn đầu đà phục hồi (US100: +3,3%), tiếp theo là S&P 500 (US500: +1,4%), Russell 2000 (US2000: +1,2%) và DJIA (US30: +0,6%).

Microsoft tăng mạnh nhờ tăng trưởng Azure vượt kỳ vọng cùng kế hoạch kiểm soát chi tiêu vốn tốt hơn, trong khi Meta lao dốc do triển vọng yếu và chi phí AI ngày càng tăng. Với kết quả kinh doanh của Apple và Amazon sắp được công bố, tâm lý thị trường vẫn thận trọng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc biến động và nhà đầu tư tiếp tục đặt câu hỏi về khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư AI.

Nasdaq đang được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu bán dẫn và phần cứng công nghệ, với mức tăng mạnh của Lam Research (+19,2%), Sandisk (+16,4%) và Applied Materials (+10,2%), bên cạnh mức tăng ấn tượng của Microsoft (+14,7%). Ở chiều ngược lại, Alnylam Pharmaceuticals giảm mạnh 23,4%, trong khi Meta Platforms mất 9,5%, kéo theo sự suy yếu của nhóm phần mềm và truyền thông với Workday (-7,3%) và Adobe (-5,0%).

Nguồn: XTB Research

Nguồn: XTB Research

Kinh tế Mỹ: Tăng trưởng GDP chậm lại

Trong quý II/2026, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng, chỉ đạt 1,5% theo tỷ lệ hàng năm, khi cuộc chiến với Iran ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo báo cáo từ BEA, sự giảm tốc chủ yếu đến từ: Xuất khẩu suy yếu, Chi tiêu chính phủ giảm, Đầu tư kinh doanh yếu hơn. Tiêu dùng cá nhân cũng thấp hơn dự báo, khi người tiêu dùng Mỹ tiếp tục chịu áp lực từ giá nhiên liệu cao. Trong khi đó, số liệu Core PCE — thước đo lạm phát ưa thích của Fed — cũng thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng. Chỉ số hàng tháng tăng ít hơn dự báo, cho thấy áp lực lạm phát trong ngắn hạn có phần dịu bớt.

Nguồn: XTB Research, Macrobond

Phân tích kỹ thuật: US100 (Hợp đồng tương lai Nasdaq 100)

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) đang cố gắng phục hồi sau đợt bán tháo mạnh khiến giá phá vỡ xuống dưới: Đường EMA 100 ngày quan trọng (~28.275). Vùng hỗ trợ ngang 28.410 (mức Fibonacci 0,0%). Chỉ số đã tìm thấy lực cầu tạm thời quanh vùng 27.600, trong khi RSI ở mức 41,2 cho thấy áp lực giảm vẫn còn tồn tại dù thị trường bắt đầu có dấu hiệu ổn định trở lại.

Đối với phe mua, việc lấy lại vùng kháng cự 28.275–28.410 là điều kiện quan trọng để mở ra khả năng tăng lên: Mức Fibonacci 23,6% tại 28.966, Đường EMA 30 ngày quanh 29.036. Ngược lại, nếu US100 không thể vượt lại đường EMA 100 ngày, chỉ số có nguy cơ quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ 27.600 và sâu hơn là khu vực 26.860.

Nguồn: xStation5

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