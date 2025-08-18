Applied Digital công bố khoản đầu tư kỷ lục, cổ phiếu đạt ATH mới 🚀

Applied Digital (APLD.US) đã tăng 15%, lên mức 16,35 USD/cổ phiếu sau khi công bố bắt đầu xây dựng trung tâm dữ liệu AI khổng lồ trị giá 3 tỷ USD mang tên Polaris Forge 2 tại Harwood, North Dakota, bắt đầu từ tháng 9 năm nay. Cơ sở này được thiết kế với công suất ban đầu 280 megawatt và khả năng mở rộng thêm, dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2026 và đạt công suất tối đa vào đầu năm 2027. Công ty đã mua hơn 900 mẫu đất và đảm bảo nguồn cung năng lượng thông qua Cass County Electric Cooperative, với kế hoạch tuyển dụng hơn 200 nhân viên toàn thời gian.

Khoản đầu tư mới này mở rộng hoạt động của công ty từ cơ sở Polaris Forge 1 ở Ellendale và phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với hạ tầng tính toán AI, đặc biệt từ các “hyperscaler” và tổ chức nghiên cứu. CEO Wes Cummins tiết lộ rằng Applied Digital hiện đang đàm phán nâng cao với một hyperscaler có trụ sở tại Mỹ, cho thấy mức độ quan tâm thương mại mạnh mẽ ngay cả trước khi công trình khởi công. Dự án cũng nhận được sự ủng hộ từ chính quyền địa phương và các hợp tác xã, nhấn mạnh tác động tích cực đến nền kinh tế và thị trường lao động.

Applied Digital, được thành lập năm 2001 và có trụ sở tại Dallas, chuyên thiết kế và vận hành các trung tâm dữ liệu tối ưu cho AI, blockchain, điện toán đám mây và mạng lưới. Công ty sử dụng công nghệ làm mát độc quyền không dùng nước. Sau thông báo về khoản đầu tư mới, cổ phiếu công ty đã lập mức đỉnh lịch sử mới trong phiên hôm nay.