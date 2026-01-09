CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu từ Đức 🚨Chỉ số CPI của Na Uy tăng

Sản xuất công nghiệp Đức (MoM): -0,8% so với dự báo -0,7% và mức trước đó 1,8%
-
Sản xuất công nghiệp Đức (YoY): -0,8% so với dự báo -1,0% và mức trước đó 0,88%
Cán cân thương mại Đức: 13,1 tỷ EUR so với dự báo 16,4 tỷ EUR và mức trước đó 16,9 tỷ EUR
-
Xuất khẩu: -2,5% so với -0,2% dự báo và -0,1% trước đó
-
Nhập khẩu: +0,8% so với +0,3% dự báo và -1,2% trước đó
CPI Na Uy: +3,2% YoY so với 2,9% dự báo và 3,0% trước đó (+0,1% MoM)
Cặp tiền EUR/NOK đã giảm giá sau các dữ liệu vĩ mô yếu từ Đức, đặc biệt là sự sụt giảm mạnh của xuất khẩu, cùng với mức lạm phát Na Uy cao hơn nhiều so với kỳ vọng (dù động lực tăng theo tháng vẫn còn khá yếu).
Nguồn: xStation5
Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Báo cáo NFP tháng 12🗽
Tin đầu ngày (09.01.2026): Thâm hụt thương mại của Mỹ ở mức cực thấp; đồng USD phục hồi 📌
Khảo sát của Fed New York: Kỳ vọng lạm phát cao hơn, nhưng đồng thời kỳ vọng giá cổ phiếu cũng cao hơn 📄🔎
CẬP NHẬT MỚI: Tỷ giá EUR/USD phản ứng với dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chi phí lao động của Mỹ 🗽
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.