Tin đầu ngày (09.01.2026): Thâm hụt thương mại của Mỹ ở mức cực thấp; đồng USD phục hồi 📌

Các chỉ số chứng khoán Mỹ nhiều khả năng sẽ kết thúc phiên giao dịch với sắc thái tương tự như lúc mở cửa. US100 tiếp tục chịu áp lực, giảm 0,70%; US500 giảm 0,10%; trong khi US2000 vượt trội với mức tăng 1,10%.
Đồng USD tiếp tục là đồng tiền mạnh nhất trên thị trường, với USDIDX tăng 0,20% và EURUSD giảm 0,25%.
Yếu tố chi phối chính trong ngày hôm nay là lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng của Mỹ lên tới 1,5 nghìn tỷ USD, đồng thời yêu cầu hạn chế chi trả cho cổ đông tại các nhà thầu quốc phòng lớn cho đến khi họ đầu tư nhiều hơn vào năng lực sản xuất và R&D.
Nhà đầu tư đang chốt lời cổ phiếu công nghệ sau đợt tăng gần đây, trong khi đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần thấp hơn dự báo và các tín hiệu vĩ mô trái chiều khiến khẩu vị rủi ro bị kìm hãm trước khi công bố dữ liệu thị trường lao động quan trọng của Mỹ vào ngày mai.
Thâm hụt thương mại Mỹ tiếp tục thu hẹp (cán cân thương mại: −29,4 tỷ USD so với −58,1 tỷ USD dự báo; trước đó −48,1 tỷ USD). Sự cải thiện này phản ánh nhập khẩu giảm (tác động trễ của thuế quan) và xuất khẩu tăng (được hỗ trợ bởi đồng USD yếu hơn trong giai đoạn trước).
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vẫn ở mức thấp. Báo cáo hôm nay cho thấy con số tăng nhẹ lên 208.000 (so với 213.000 dự báo; 199.000 kỳ trước).
Khảo sát Kỳ vọng Người tiêu dùng tháng 12 của Fed New York cho thấy kỳ vọng lạm phát ngắn hạn tăng, trong khi triển vọng trung và dài hạn vẫn ổn định. Kỳ vọng lạm phát 1 năm tăng lên 3,4% (từ 3,2%), còn kỳ vọng 3 năm và 5 năm giữ nguyên ở 3,0%.
Alphabet (GOOG) tăng 1,9% sau khi vượt Apple để trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn thứ hai thế giới lần đầu tiên kể từ năm 2019, nhấn mạnh vị thế dẫn đầu của hãng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Các quỹ đầu tư thụ động quản lý hơn 100 tỷ USD đang tái cân bằng danh mục vào đầu tháng 1/2026 nhằm phù hợp với các hướng dẫn cập nhật của Bloomberg (BCOM) và S&P GSCI - đây thường là chất xúc tác làm gia tăng biến động trên thị trường hàng hóa.
Trong khi vàng vẫn giữ được niềm tin của nhà đầu tư (chỉ giảm 0,04%), thì tâm lý đối với bạc đã nguội đi rõ rệt (giảm hơn 3,40%). Nhà đầu tư đang rút vốn khỏi các ETF bạc và gia tăng vị thế bán, thông qua các công cụ short mang tính tấn công hơn.
Tiền điện tử bị bán mạnh vào đầu ngày, nhưng phe mua đã lấy lại phần lớn mức giảm về cuối phiên. Bitcoin kết thúc phiên giảm nhẹ 0,05%, quanh 91.200 USD.
