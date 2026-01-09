Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Báo cáo NFP tháng 12🗽

Hôm nay, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ dồn chủ yếu vào các dữ liệu kinh tế của Mỹ, trong đó báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Non-Farm Payrolls - NFP) tháng 12 là sự kiện quan trọng nhất. Các kỳ vọng hiện tại cho thấy bức tranh tiếp tục phản ánh một nền kinh tế “khỏe mạnh”, với tiền lương tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm và mức tăng việc làm nhỉnh hơn. Kịch bản này có thể hỗ trợ đồng USD. Nhìn chung, biến động thị trường có thể duy trì ở mức cao, do giới đầu tư cũng đang chờ đợi phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến việc liệu cơ sở pháp lý của các mức thuế quan thương mại hiện tại có được duy trì hay không. Kỳ vọng về phán quyết này khá trái chiều, tuy nhiên kịch bản có khả năng cao nhất là Tòa án xác nhận tính hợp pháp của các mức thuế hiện hành và nguồn thu từ chúng, đồng thời áp dụng những công cụ có thể hạn chế khả năng chính quyền Mỹ tái áp dụng các biện pháp tương tự trong tương lai theo đúng khuôn khổ pháp luật. Cuối cùng, dữ liệu sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng Mỹ và kỳ vọng lạm phát cũng sẽ được công bố vào cuối ngày.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

15:00 - Thụy Sĩ, Tỷ lệ thất nghiệp (chưa điều chỉnh theo mùa). Dự báo: 3,1% | Trước đó: 2,9%

16:00 - Ý, Doanh số bán lẻ. Trước đó: +1,3% y/y

17:00 - Khu vực đồng euro, Doanh số bán lẻ

Dự báo: +1,6% y/y | Trước đó: +1,5%

Dự báo: +0,1% m/m | Trước đó: 0,0%

20:30 - Hoa Kỳ, Bảng lương phi nông nghiệp (NFP). Dự báo: +70 nghìn | Trước đó: +64 nghìn

Việc làm khu vực tư nhân: +75 nghìn | Trước đó: +69 nghìn

Việc làm ngành sản xuất: -5 nghìn | Trước đó: -5 nghìn

Tỷ lệ thất nghiệp: 4,5% | Trước đó: 4,6%

Thu nhập bình quân theo giờ: +0,3% m/m | Trước đó: +0,1% 3,6% y/y | Trước đó: 3,5%

Số nhà khởi công: +1,8% | Trước đó: -8,5%

Giấy phép xây dựng: +1,5% | Trước đó: -2,3%

20:30 - Canada, Báo cáo thị trường lao động. Dự báo: -2,5 nghìn | Trước đó: +53,5 nghìn

Tỷ lệ thất nghiệp: 6,65% | Trước đó: 6,5%

Tăng trưởng tiền lương: 3,8% y/y | Trước đó: 4,0%

22:00 - Hoa Kỳ, Chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan (tháng 1). Dự báo: 53,5 | Trước đó: 52,9

Kỳ vọng lạm phát dài hạn: 3,3% | Trước đó: 3,2%

Kỳ vọng lạm phát ngắn hạn: 4,1% | Trước đó: 4,2%

22:00 - Hoa Kỳ: Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về tính hợp pháp của các mức thuế quan thương mại

(Lưu ý: thời điểm chính xác có thể thay đổi)

Phát biểu & cuộc họp của các nhà hoạch định chính sách

01:35 sáng mai, Bài phát biểu của Thomas Barkin (Fed)

02:00 sáng mai, Các lãnh đạo ngành dầu khí dự kiến họp với Tổng thống Trump