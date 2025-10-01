ArcelorMittal tăng vọt 5% sau thông tin IDC thâu tóm mảng hoạt động của công ty tại Nam Phi📈

Cổ phiếu Arcelor Mittal (MT.NL) tăng vọt hơn 5% hôm nay, đạt mức cao nhất kể từ năm 2022, sau khi xuất hiện thông tin Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Nam Phi (IDC) đang cân nhắc thương vụ thâu tóm trị giá 8,5 tỷ rand (491 triệu USD) đối với mảng hoạt động của ArcelorMittal Nam Phi, sau hai năm đàm phán. ArcelorMittal hiện vẫn là nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, với cơ sở tại 18 quốc gia và mạng lưới bán hàng trên 160 nước. IDC là tổ chức tài chính nhà nước, có nhiệm vụ hỗ trợ phục hồi công nghiệp tại Nam Phi.
Nếu thương vụ vượt qua rào cản pháp lý, IDC có kế hoạch mời các tập đoàn thép quốc tế tham gia hợp tác, trong đó Networth Investments là một trong những cái tên được nhắc đến.
Năm 2023, ArcelorMittal Nam Phi từng cảnh báo sẽ đóng cửa hai nhà máy Newcastle và Vereeniging – những cơ sở then chốt cung ứng cho ngành ô tô và khai khoáng, với 3.500 lao động trực tiếp và 100.000 nhà cung cấp phụ trợ.
Chi phí năng lượng cao, hạ tầng đường sắt yếu kém và thép nhập khẩu giá rẻ đã đẩy Amsa đến bờ vực đóng cửa. IDC coi thương vụ mua lại này là giải pháp để ổn định và tái khởi động hoạt động.
IDC sẵn sàng trả nợ thay ArcelorMittal và bơm thêm vốn mới. Nhiều nhà đầu tư đã tiếp cận IDC để bàn về các liên doanh hoặc đồng tài trợ.
Arcelor Mittal (khung thời gian D1, MT.NL)
Nguồn: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.