Vàng, Bitcoin và chỉ số chứng khoán giảm giá trong bối cảnh chờ đợi dữ liệu NFP tháng 12

Thị trường chứng khoán khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang diễn biến trái chiều sau một phiên khá tiêu cực trên Phố Wall, nơi các chỉ số S&P 500 và DJIA giảm từ các mức đỉnh lịch sử. Đồng thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển sự chú ý sang ngành nhà ở và quốc phòng, khi công bố lệnh cấm các nhà đầu tư tổ chức lớn mua thêm nhà ở cho một hộ gia đình và ký sắc lệnh hành pháp cấm mua cổ phiếu của các công ty quốc phòng.

Ông Trump cho biết sẽ không cho phép các công ty quốc phòng trả cổ tức hoặc thực hiện mua lại cổ phiếu cho đến khi họ đẩy nhanh sản xuất trang thiết bị quân sự, tăng đầu tư vào năng lực sản xuất, và giảm mức thù lao “quá mức” của lãnh đạo cấp cao.

Nguồn: BatchData via Reuters

Cùng lúc đó, ông tuyên bố không một nhà quản lý nào trong các công ty này được nhận lương quá 5 triệu USD/năm, và rằng nguồn tiền cho đầu tư phải đến từ cổ tức, mua lại cổ phiếu và cắt giảm lương, thay vì vay nợ hoặc sử dụng ngân sách chính phủ.

Việc Trump công bố lệnh cấm các quỹ lớn mua nhà ở cho một hộ gia đình đã khiến vốn hóa thị trường của Blackstone tạm thời bốc hơi khoảng 17 tỷ USD. Tuy nhiên, các quỹ “siêu lớn” này chỉ chiếm khoảng 2–3% tổng số giao dịch trên thị trường nhà ở loại này, nên việc loại bỏ nhóm cầu đó không làm thay đổi đáng kể giá nhà, bởi vấn đề cốt lõi vẫn là nguồn cung cực kỳ hạn chế, một phần do nhà đầu tư hiện hữu nắm giữ nhiều bất động sản và lãi suất cao.

Trước các phát biểu của Tổng thống Mỹ, cổ phiếu Lockheed Martin và Northrop Grumman giảm khoảng 3%, trong khi cổ phiếu các công ty bất động sản như Blackstone giảm tới 6%.

Tại Nhật Bản, tiền lương thực tế trong tháng 11 giảm 2,8% so với cùng kỳ, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1, do tiền thưởng sụt giảm mạnh và lạm phát duy trì ở mức cao. Điều này tiếp tục bào mòn sức mua của hộ gia đình và làm phức tạp kế hoạch thắt chặt chính sách của BOJ. Thị trường trái phiếu phản ánh áp lực này thông qua nhu cầu yếu đối với trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 30 năm, trong khi chỉ số Nikkei mở rộng đà giảm xuống dưới 52.000 điểm, do chốt lời trong nhóm AI và sự trở lại của căng thẳng thương mại với Trung Quốc, bao gồm cuộc điều tra chống bán phá giá đối với dichlorosilane của Nhật Bản.

Andrew Hauser từ RBA xác nhận lập trường diều hâu, đánh giá CPI tháng 11 phù hợp với kỳ vọng và nhấn mạnh rằng lạm phát trên 3% vẫn là quá cao. Điều này nhiều khả năng đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ cắt giảm lãi suất, đồng thời duy trì rủi ro tăng lãi suất trong tháng 2, qua đó hỗ trợ lợi suất ngắn hạn và hạn chế đà suy yếu của đồng AUD trong phiên hôm nay.

Trên thị trường ngoại hối, các đồng tiền phòng thủ như yên Nhật và franc Thụy Sĩ đang thể hiện tốt nhất. Ngược lại, các cặp tiền liên quan đến AUD và NZD giảm mạnh, phản ứng với sự suy yếu của thị trường hàng hóa.

Bạc (SILVER) hiện giảm 2,1%, trong khi vàng (GOLD) giảm 0,4% do hoạt động cắt giảm vị thế tại các vùng đỉnh cục bộ. Palladium và bạch kim cũng giảm đáng kể. Cùng lúc đó, giá dầu WTI giảm xuống dưới 56,5 USD/thùng, tiếp tục xu hướng giảm dài hạn.

Bitcoin mở phiên với mức giảm gần 1%. Ethereum cũng trong tình trạng tương tự, với quy mô bán tháo hiện tại gần tương đương.