Tin đầu ngày (08.01.2026): Giá dầu, kim loại quý và tiền điện tử đồng loạt suy yếu

Thị trường châu Âu có phiên giao dịch trái chiều, với DAX của Đức tăng hơn 0,9%, trong khi FTSE của Anh giảm gần 0,7%. CAC40 của Pháp đóng cửa đi ngang, còn WIG20 tiếp tục là chỉ số dẫn đầu khu vực, tăng hơn 1,6% trong ngày và gần 3,5% từ đầu năm, phản ánh kỳ vọng của thị trường về khả năng kết thúc chiến tranh Ukraine trong năm nay.

Các chỉ số Mỹ duy trì sắc xanh, dù S&P 500 chỉ tăng nhẹ. Nasdaq tăng gần 0,5%, trong khi Dow Jones Industrial Average giảm hơn 0,5%. Nhóm cổ phiếu phần mềm nổi bật với mức tăng diện rộng, trong đó Alphabet (GOOGL.US) là tâm điểm, tăng 3%.

Washington dự định đẩy nhanh triển khai xe tự hành, điều này có thể mang lại lợi ích cho Waymo và gián tiếp cho Google. Ngoài ra, Alphabet đang phát triển TorchTPU để cạnh tranh với chip của Nvidia, đồng thời mô hình AI Gemini 3 đang đạt được nhiều thành công. Trung Quốc một lần nữa khuyến nghị các doanh nghiệp trong nước tạm dừng mua chip Nvidia H200, tuy nhiên cổ phiếu Nvidia không bị bán tháo và vẫn giao dịch quanh 190 USD, chỉ giảm nhẹ.

Ngoài Alphabet, Intel tăng giá sau khi công bố sản phẩm mới tập trung vào gaming, còn Eli Lilly đi lên khi theo đuổi đa dạng hóa kinh doanh thông qua thương vụ mua lại Ventyx Biosciences, với giá cổ phiếu tiến sát các đỉnh lịch sử.

Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy lập trường tương đối ôn hòa (dovish) của Fed trong giai đoạn đầu năm 2026. Số vị trí việc làm trống (JOLTS) giảm khoảng 700 nghìn so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo với 7,14 triệu so với 7,64 triệu kỳ vọng. Đơn hàng nhà máy giảm -1,2% so với -1,1% dự báo. Trong khi đó, ISM dịch vụ vượt kỳ vọng rõ rệt ở mức 52 so với 49, và việc làm khu vực tư nhân theo ADP tăng 41 nghìn, thấp hơn dự báo 50 nghìn nhưng cải thiện mạnh so với -32 nghìn trước đó.

Tồn kho xăng tăng mạnh theo số liệu EIA đã lấn át tác động tích cực từ việc tồn kho dầu thô giảm, gây áp lực giảm lên giá dầu, khiến giá rơi xuống dưới 60 USD/thùng, tiến sát các đáy cục bộ. Thị trường ngày càng định giá rủi ro nhu cầu suy yếu và nguồn cung dồi dào.

Lực mua từ các quỹ hàng hóa, hạn hán tại vùng Great Plains của Mỹ, rủi ro địa chính trị, xuất khẩu qua Biển Đen giảm, cùng kỳ vọng nhập khẩu tăng từ Trung Quốc đang hỗ trợ giá nông sản trong đầu năm 2026. Lúa mì, đậu tương và ngô đều phục hồi sau các đợt giảm mạnh.

Kim loại quý chịu áp lực giảm, với vàng giảm gần 1%, bạc giảm gần 5% và bạch kim giảm 6%. Cấu trúc Commitment of Traders (CFTC) hiện thuận lợi cho vàng hơn bạc, dù đòn bẩy và open interest vẫn ở mức cao, có thể duy trì biến động ngắn hạn.

Bitcoin đang mất đà tăng, giảm về 91.000 USD, chưa thể vượt mốc ~95.000 USD — mức được xem là quan trọng đối với các dealer gamma; nếu vượt qua, họ có thể rơi vào negative gamma, buộc phải mua BTC ở mức giá cao hơn. Bức tranh tổng thể vẫn thiên về tiêu cực, bất chấp dòng vốn kỷ lục vào ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ kể từ tháng 10.