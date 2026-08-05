Arista Networks vượt kỳ vọng và tiếp tục củng cố chu kỳ đầu tư vào AI

Đây là một báo cáo gần như không để lại nhiều điều khiến thị trường phải hoài nghi.

Arista Networks không chỉ vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích mà còn đưa ra triển vọng cho quý tới cao hơn đáng kể so với đồng thuận của thị trường. Trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 12%.

Những số liệu tài chính quan trọng trong báo cáo quý II/2026 cho thấy quy mô tăng trưởng hiện tại của Arista:

Doanh thu: 3,04 tỷ USD, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 12,1% so với quý trước. Đây là lần đầu tiên doanh thu theo quý của công ty vượt mốc 3 tỷ USD.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh: 1,02 USD, so với mức khoảng 0,89 USD mà các nhà phân tích kỳ vọng. Kết quả này tương ứng với mức tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước và vượt đáng kể so với dự báo của thị trường.

Biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh: 49,9%, so với 48,8% cùng kỳ năm ngoái. Dù doanh thu tăng trưởng rất mạnh, Arista vẫn duy trì được mức sinh lời ở mức đặc biệt cao.

Biên lợi nhuận gộp: khoảng 65%, phản ánh sức mạnh của mô hình kinh doanh cũng như khả năng duy trì hiệu quả tài chính vượt trội.

Dự báo doanh thu quý III/2026: khoảng 3,3 tỷ USD, cao hơn rõ rệt so với kỳ vọng trước đó của thị trường.

Dự báo EPS điều chỉnh quý III: 1,06–1,08 USD, cũng vượt trên mức đồng thuận của các nhà phân tích.

Biên lợi nhuận hoạt động dự kiến: 48–49%, cho thấy tăng trưởng doanh thu vẫn sẽ không phải đánh đổi bằng sự suy giảm đáng kể về khả năng sinh lời.

Triển vọng cả năm: Ban lãnh đạo kỳ vọng doanh thu năm 2026 đạt khoảng 12,6 tỷ USD, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 40% so với năm trước.

Bộ số liệu này phản ánh rõ nét điểm quan trọng nhất trong câu chuyện tăng trưởng của Arista: công ty không chỉ mở rộng mạnh mẽ nhờ làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI mà còn tiếp tục duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp có khả năng sinh lời cao nhất trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ.

Thị trường đã nhận được đúng điều họ kỳ vọng từ một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất trong hệ sinh thái hạ tầng AI: tăng trưởng doanh thu mạnh, lợi nhuận vượt kỳ vọng, biên lợi nhuận rất cao và triển vọng tiếp tục tăng tốc trong các quý tới. Quan trọng không kém, báo cáo này tiếp tục khẳng định rằng nhu cầu liên quan đến AI vẫn đang ở mức rất mạnh và không chỉ giới hạn trong nhóm các nhà sản xuất chip bán dẫn.

Arista kết thúc quý II với doanh thu 3,04 tỷ USD, lần đầu tiên vượt mốc 3 tỷ USD doanh thu theo quý trong lịch sử công ty. Kết quả này tương ứng mức tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 12,1% so với quý trước. Doanh thu cũng cao hơn kỳ vọng của thị trường khoảng 210 triệu USD.

EPS điều chỉnh đạt 1,02 USD, so với mức kỳ vọng khoảng 0,89 USD của các nhà phân tích. Đây là mức tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời là một trong những bất ngờ tích cực lớn nhất trong mùa báo cáo lần này.

Tuy nhiên, câu chuyện của Arista không chỉ nằm ở việc vượt kỳ vọng. Chất lượng tăng trưởng mới là yếu tố quan trọng hơn. Công ty đang duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu gần 40%, đồng thời vẫn giữ được biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh gần 50%. Sự kết hợp giữa tốc độ mở rộng rất nhanh và khả năng sinh lời vượt trội tiếp tục là một trong những điểm mạnh lớn nhất trong mô hình kinh doanh của Arista.

Biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh đạt 49,9%, tăng từ 48,8% cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy Arista không chỉ mở rộng quy mô hoạt động mà còn duy trì được hiệu quả tài chính ở mức rất cao. Khi doanh thu tiếp tục tăng và quy mô kinh doanh ngày càng lớn, công ty vẫn tạo ra lượng lợi nhuận đáng kể, qua đó nổi bật hơn nhiều doanh nghiệp khác trong lĩnh vực AI vốn tăng trưởng nhanh nhưng có mức sinh lời thấp hơn.

Khi các mô hình trí tuệ nhân tạo ngày càng mở rộng quy mô, nhu cầu không chỉ tăng đối với các bộ xử lý và chip AI mà còn đối với các hệ thống kết nối hàng nghìn thành phần này và cho phép chúng trao đổi dữ liệu một cách hiệu quả.

Đây chính là vị trí của Arista trong làn sóng bùng nổ AI hiện nay.

Công ty cung cấp các thiết bị chuyển mạch (switch) và giải pháp mạng chịu trách nhiệm cho việc truyền thông bên trong các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Khi các cụm AI ngày càng phức tạp, hệ thống mạng không còn chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Nó đã trở thành một trong những thành phần quan trọng nhất của toàn bộ hạ tầng, bởi hiệu suất của hệ thống không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh tính toán của từng con chip mà còn phụ thuộc vào tốc độ và hiệu quả truyền dữ liệu giữa chúng.

Quy mô của các cụm AI càng lớn thì năng lực mạng, độ trễ thấp và khả năng xử lý số lượng kết nối ngày càng nhiều càng trở nên quan trọng. Arista được hưởng lợi từ chính xu hướng đang thúc đẩy kết quả kinh doanh của các công ty bán dẫn, nhưng lại tạo ra giá trị ở một mắt xích khác trong chuỗi cung ứng công nghệ.

Báo cáo mới nhất cho thấy nhu cầu đối với các giải pháp mạng vẫn ở mức rất mạnh. Arista hưởng lợi đồng thời từ làn sóng đầu tư ngày càng tăng của các tập đoàn công nghệ lớn cũng như nhu cầu gia tăng từ nhóm khách hàng doanh nghiệp. Động lực tăng trưởng hiện không còn chỉ đến từ một vài nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn, qua đó càng củng cố chất lượng tăng trưởng của công ty.

Một điểm rất quan trọng khác trong báo cáo là triển vọng quý III. Arista kỳ vọng doanh thu đạt khoảng 3,3 tỷ USD. Con số này cao hơn đáng kể so với kỳ vọng trước đó của thị trường và cho thấy công ty vẫn đang chứng kiến nhu cầu rất mạnh đối với các giải pháp của mình.

Đồng thời, dự báo EPS điều chỉnh trong khoảng 1,06–1,08 USD cũng vượt kỳ vọng của thị trường. Ban lãnh đạo dự kiến biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh sẽ duy trì trong khoảng 48–49%, cho thấy tăng trưởng doanh thu trong thời gian tới sẽ không phải đánh đổi bằng sự suy giảm đáng kể về biên lợi nhuận.

Trên thực tế, nhà đầu tư không chỉ nhận được một báo cáo quý II rất tích cực mà còn có thêm sự xác nhận rằng động lực tăng trưởng hiện tại hoàn toàn có thể tiếp tục trong những quý tới.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh câu chuyện đầu tư vào AI nói chung. Trong vài quý gần đây, giới đầu tư ngày càng đặt câu hỏi liệu các khoản chi tiêu vốn kỷ lục của những tập đoàn công nghệ lớn cho các trung tâm dữ liệu có thể được duy trì hay không, cũng như liệu nhu cầu đối với hạ tầng AI có còn đủ mạnh để biện minh cho quy mô đầu tư hiện nay.

Kết quả kinh doanh của Arista tiếp tục cung cấp thêm một bằng chứng cho thấy chu kỳ đầu tư vào AI hiện vẫn đang được duy trì.

Nhu cầu đối với AI không chỉ dừng lại ở việc mua các con chip. Việc xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn đòi hỏi phải mở rộng toàn bộ hệ sinh thái hạ tầng hỗ trợ, và hệ thống mạng đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp khai thác hiệu quả các cụm máy tính ngày càng mạnh mẽ. Doanh thu tiếp tục tăng của Arista cho thấy hoạt động đầu tư vào lĩnh vực này vẫn đang diễn ra rất sôi động.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa mọi rủi ro đã biến mất. Cổ phiếu Arista hiện đang được định giá dựa trên kỳ vọng rất cao về tăng trưởng trong tương lai, đồng thời công ty vẫn phụ thuộc đáng kể vào mức chi tiêu của các khách hàng đám mây lớn. Với mức định giá hiện tại, thị trường sẽ tiếp tục đòi hỏi công ty phải duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh cũng như khả năng sinh lời ở mức cao.

Tuy nhiên, báo cáo lần này cho thấy Arista vẫn đang đáp ứng được những kỳ vọng đó.

Nguồn: xStation5