Shopify đã công bố một báo cáo kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng của thị trường, điều được phản ánh ngay vào diễn biến giá cổ phiếu. Trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, cổ phiếu tăng gần 20%.

Kỳ vọng đối với Shopify vốn đã ở mức cao nhờ tốc độ tăng trưởng ấn tượng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo lời CEO, đây là một "quý bùng nổ" (monstrous quarter), khi công ty vượt kỳ vọng ở hầu hết các chỉ tiêu quan trọng về tăng trưởng và lợi nhuận.

Doanh thu: 3,58 tỷ USD (Kỳ vọng: khoảng 3,45 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ)

EPS điều chỉnh: 0,42 USD (Kỳ vọng: khoảng 0,40 USD, tăng 48% so với cùng kỳ)

EPS theo chuẩn GAAP đạt 1,16 USD, cao hơn đáng kể, nhưng bao gồm khoản lợi nhuận lớn từ các khoản đầu tư tài chính của công ty nên không phản ánh chính xác tốc độ tăng trưởng của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Dòng tiền tự do (Free Cash Flow) đạt 654 triệu USD, tăng 55% so với cùng kỳ, tương đương biên FCF khoảng 18%.

Tuy nhiên, các chỉ số đặc thù của ngành và doanh nghiệp mới thực sự cho thấy quy mô cũng như chất lượng của tăng trưởng.

GMV (Tổng giá trị hàng hóa giao dịch trên nền tảng) đạt 115,6 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ và vượt mức kỳ vọng khoảng 111 tỷ USD.

MRR (Doanh thu định kỳ hàng tháng) đạt 221 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ sử dụng Shopify Payments, một trong những động lực kiếm tiền quan trọng nhất của công ty, tăng từ 64% lên 68%.

Tóm lại, Shopify không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng rất cao và kiểm soát chi phí hiệu quả, mà còn cho thấy mô hình kinh doanh đang trưởng thành và được củng cố nhanh hơn nhiều so với kỳ vọng của các cổ đông.

Kết quả có hoàn hảo không?

Không. Tâm lý nhà đầu tư vẫn có thể chịu ảnh hưởng bởi việc biên lợi nhuận gộp giảm khoảng 1 điểm phần trăm và biên lợi nhuận của mảng đăng ký (Subscription Solutions) giảm từ 81,6% xuống 79,7%.

Sự suy giảm của biên lợi nhuận gộp chủ yếu đến từ việc mảng Merchant Solutions tăng trưởng nhanh hơn. Đây là mảng có biên lợi nhuận thấp hơn nên làm giảm biên lợi nhuận chung, dù lợi nhuận tuyệt đối vẫn tiếp tục tăng. Trong khi đó, biên lợi nhuận của mảng đăng ký chịu áp lực từ chi phí phát triển các giải pháp AI, được cho là đã tăng lên 37 triệu USD.

Triển vọng

Đối với một doanh nghiệp có đòn bẩy hoạt động cao và tốc độ tăng trưởng nhanh như Shopify, triển vọng kinh doanh đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ban lãnh đạo đã thể hiện sự tự tin khi nâng dự báo cho quý III:

Tăng trưởng doanh thu dự kiến tiếp tục duy trì ở mức "trên 30% thấp" (low 30%) so với cùng kỳ.

Biên dòng tiền tự do (FCF Margin) dự kiến sẽ tăng lên trên 20%.

Đây là một sự cải thiện đáng kể so với kỳ vọng trước đó của thị trường, khi giới phân tích chỉ dự báo doanh thu sẽ tăng khoảng 24%–26%.

Phân tích kỹ thuật Shopify (D1)

Định giá của Shopify đã trải qua một đợt điều chỉnh rất mạnh trong năm nay, có thời điểm giảm gần 50%. Mặc dù cổ phiếu đã phục hồi một phần mức giảm, tín hiệu tiêu cực từ các đường trung bình động EMA100 và EMA200 vẫn có thể tiếp tục tạo áp lực lên diễn biến giá. Nguồn: xStation5