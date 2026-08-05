Tóm tắt thị trường: Thị trường lạc quan khi Mỹ và Iran có thể sớm đạt được thỏa thuận

Iran cho biết thỏa thuận với Oman về việc mở lại eo biển Hormuz có thể bị trì hoãn chừng nào Mỹ vẫn còn đưa ra các lời đe dọa. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng thông báo chính thức có thể được đưa ra vào thứ Tư. Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng ít nhất một thỏa thuận tạm thời sẽ sớm đạt được.

Trong khi đó, Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán đang tiến triển tích cực và eo biển Hormuz sẽ sớm được mở lại. Đồng thời, ông cũng cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với phản ứng quân sự mạnh mẽ nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Theo các nguồn tin, Mỹ, Iran và Oman đang tiến gần tới một thỏa thuận kéo dài 60 ngày, bao gồm việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và tái lập lệnh ngừng bắn. Theo thỏa thuận này, Iran sẽ có quyền kiểm soát hoạt động vận tải biển lớn hơn so với trước khi xung đột nổ ra, trong khi Oman sẽ đảm nhận vai trò điều phối vận hành.

Theo một quan chức Israel giấu tên, Donald Trump đang tìm kiếm một thỏa thuận với Iran "bằng mọi giá". Bình luận này phản ánh lo ngại rằng Washington có thể sẵn sàng chấp nhận các điều khoản có lợi cho Tehran nhằm nhanh chóng chấm dứt xung đột.

Giá dầu tiếp tục giảm, với OIL giảm 0,10% xuống 78,30 USD/thùng, trong khi OIL.WTI giảm 0,30% xuống 74,90 USD/thùng. Rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng giảm đã kéo theo kỳ vọng lạm phát ngắn hạn hạ nhiệt. Tuy nhiên, giá dầu vẫn dễ biến động nếu tiến trình đàm phán bị trì hoãn hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang trở lại.

Giá vàng tăng 1,90% lên 4.190 USD/ounce, khi giá dầu giảm đã góp phần hạ nhiệt lo ngại về lạm phát và làm giảm kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Triển vọng tích cực hơn đối với thị trường năng lượng cũng có thể kéo lợi suất trái phiếu giảm và gây áp lực lên đồng USD, qua đó hỗ trợ nhóm kim loại quý.

Tỷ lệ thất nghiệp của New Zealand tăng lên mức cao nhất trong 11 năm, tạo áp lực lên đồng đô la New Zealand. Tuy nhiên, các số liệu còn lại tích cực hơn khi số lượng việc làm tăng nhẹ vượt kỳ vọng. Nhìn chung, báo cáo cho thấy thị trường lao động đang dần suy yếu, qua đó có thể giúp giảm bớt áp lực lạm phát đối với Ngân hàng Trung ương New Zealand (RBNZ).

Quyết định nâng lãi suất lên 1,0% trong tháng 6 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã được thông qua với tỷ lệ 7 phiếu thuận và 1 phiếu chống. Các nhà hoạch định chính sách cho rằng rủi ro lạm phát tăng cao lớn hơn tác động tiêu cực từ xung đột Trung Đông đối với tăng trưởng kinh tế. Quyết định này được hỗ trợ bởi tăng trưởng tiền lương mạnh, kỳ vọng lạm phát gia tăng và việc giá dầu cao nhanh chóng được phản ánh vào nền kinh tế. BoJ cũng tái khẳng định kế hoạch dừng cắt giảm quy mô mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) từ tháng 4/2027 trở đi.

Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeff Schmid cho rằng lạm phát vẫn ở mức quá cao và chính sách tiền tệ cần duy trì tính thắt chặt hơn. Ông cũng nhận định rằng làn sóng đầu tư liên quan đến AI đang góp phần tạo thêm áp lực lạm phát.

Chỉ số PMI Dịch vụ RatingDog của Trung Quốc giảm xuống 50,4 trong tháng 7, từ 54,1 của tháng trước và thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường.

PMI Dịch vụ của Australia tăng lên 53,6 trong tháng 7, mức cao nhất trong 6 tháng. Đơn đặt hàng mới quay trở lại tăng trưởng, việc làm tiếp tục cải thiện và niềm tin kinh doanh cũng tăng lên.

AMD vượt kỳ vọng của giới phân tích về lợi nhuận, doanh thu và lợi nhuận hoạt động. Dự báo doanh thu quý III cũng cao hơn mức đồng thuận, cho thấy nhu cầu vẫn duy trì rất mạnh. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đủ để làm hài lòng nhà đầu tư và cổ phiếu giảm 8,80% trong phiên giao dịch ngoài giờ.