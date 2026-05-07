ARM Holdings tiến gần tới trung tâm của cuộc cách mạng AI. Kết quả mạnh vẫn chưa đủ

Kết quả kinh doanh của Arm Holdings cho thấy công ty hiện đang ở một giai đoạn phát triển rất thú vị. ARM vẫn chưa hưởng lợi từ làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo ở mức độ như Nvidia hay AMD, nhưng đang ngày càng xây dựng vị thế cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của hạ tầng AI. Tuy nhiên, thị trường đã định giá trước tiềm năng này từ rất sớm, điều tự nhiên khiến kỳ vọng đối với mỗi kỳ báo cáo tài chính ngày càng cao hơn.

Bản báo cáo lần này nhìn chung là tích cực. Công ty vượt nhẹ kỳ vọng của giới phân tích cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, đồng thời duy trì mức sinh lời rất cao. Dù vậy, phản ứng của nhà đầu tư lại khá dè dặt. Sau nhịp tăng ban đầu, cổ phiếu nhanh chóng đánh mất phần lớn mức tăng, cho thấy thị trường đang kỳ vọng một tín hiệu tăng tốc mạnh mẽ hơn từ mảng kinh doanh liên quan đến AI.

Các số liệu tài chính chính trong quý:

Doanh thu: 1,49 tỷ USD (+20% so với cùng kỳ năm trước)

EPS điều chỉnh: 0,60 USD so với kỳ vọng 0,58 USD

Doanh thu cấp phép: 819 triệu USD (+29% YoY)

Doanh thu tiền bản quyền: 671 triệu USD (+11% YoY)

Biên lợi nhuận gộp điều chỉnh: 98,3%

Biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh: 49%

Trong nhiều năm, lợi thế cốt lõi của ARM nằm ở mô hình kinh doanh dựa trên việc cấp phép kiến trúc vi xử lý và công nghệ cho các công ty công nghệ lớn nhất thế giới. Công ty không cần đầu tư hàng tỷ USD vào nhà máy hay năng lực sản xuất, qua đó duy trì được biên lợi nhuận cực cao cùng mô hình kinh doanh có khả năng mở rộng mạnh mẽ.

Tuy nhiên hiện nay, ARM đang dần thay đổi mô hình đó. Công ty đang phát triển các bộ xử lý riêng cho hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu, từng bước tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị. Đây là một sự thay đổi chiến lược quan trọng, bởi ARM muốn tham gia không chỉ ở mảng kiến trúc và cấp phép mà còn trong thị trường giải pháp tính toán hoàn chỉnh dành cho hạ tầng dữ liệu hiện đại.

Dù vậy, ARM vẫn chưa có ý định vận hành như một nhà sản xuất bán dẫn truyền thống như Intel. Mô hình của họ hiện gần với Nvidia hơn: ARM thiết kế chip còn hoạt động sản xuất được thuê ngoài cho các đối tác như TSMC. Tuy nhiên, việc tự phát triển bộ xử lý cũng kéo theo độ phức tạp vận hành cao hơn, chi phí lớn hơn và nhu cầu xây dựng chuỗi cung ứng quy mô rộng hơn.

Đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý nhất của báo cáo lần này. ARM cho biết nhu cầu đối với các giải pháp AI mới của công ty đã tăng từ 1 tỷ USD lên 2 tỷ USD, nhưng doanh nghiệp vẫn giữ nguyên mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD trước đó do hạn chế về nguồn cung.

Điều này phản ánh một động lực then chốt trong thị trường AI hiện nay. Điểm nghẽn ngày càng không còn nằm ở nhu cầu mà là khả năng mở rộng nguồn cung đủ nhanh và đảm bảo đủ wafer, bộ nhớ, đóng gói cũng như hạ tầng kiểm định. Ban lãnh đạo cho biết công ty đang tích cực mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ khách hàng.

Song song với đó, ARM cũng đang củng cố sự hiện diện trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Kiến trúc của công ty không còn chỉ gắn liền với smartphone hay các thiết bị di động tiêu thụ điện năng thấp. Các bộ xử lý dựa trên ARM hiện đã được Amazon, Microsoft và Google phát triển, trong khi kiến trúc này cũng xuất hiện trong các máy chủ AI do Nvidia xây dựng.

Đây có thể trở thành một trong những xu hướng dài hạn quan trọng nhất đối với công ty. Khi các mô hình AI ngày càng mở rộng quy mô, hiệu quả năng lượng và tối ưu chi phí trong trung tâm dữ liệu sẽ trở nên ngày càng quan trọng. Kiến trúc của ARM vốn phù hợp tự nhiên với các yêu cầu này, điều có thể giúp công ty dần gia tăng thị phần trong hạ tầng tính toán hiện đại.

Tuy nhiên, thị trường hiện vẫn đang đặt kỳ vọng rất cao. Định giá hiện tại của ARM đã phản ánh một kịch bản tăng trưởng đầy tham vọng, đồng nghĩa ngay cả kết quả tích cực cũng có thể chưa đủ để duy trì sự hưng phấn của nhà đầu tư. Thị trường lúc này không định giá quy mô kinh doanh hiện tại mà đang định giá vị thế tiềm năng của ARM trong hệ sinh thái AI toàn cầu của nhiều năm tới.

Về dài hạn, câu chuyện tăng trưởng của ARM vẫn rất hấp dẫn. Công ty sở hữu một trong những hệ sinh thái công nghệ mạnh nhất trong ngành bán dẫn, biên lợi nhuận cực cao và kiến trúc ngày càng phù hợp với nhu cầu của các trung tâm dữ liệu hiện đại. Dù chưa kiếm tiền từ AI ở quy mô như Nvidia hay AMD, hướng đi của ARM đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Nguồn: xStation5