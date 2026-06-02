Arm vượt ra ngoài vai trò kiến trúc chip: Mục tiêu doanh thu 15 tỷ USD từ chip AI có thể đạt sớm hơn dự kiến

Thông tin được chia sẻ bởi CEO của ARM Holdings, Rene Haas, cho thấy rõ ràng rằng công ty đã đạt đến một bước ngoặt mang tính quyết định trong lịch sử phát triển của mình. ARM không còn được nhìn nhận đơn thuần là một nhà thiết kế kiến trúc vi mạch tích hợp, mà đang trở thành một đối thủ thực thụ trong thị trường chip trí tuệ nhân tạo. Tuyên bố rằng mục tiêu đạt 15 tỷ USD doanh thu từ các dòng chip tự phát triển sẽ được hoàn thành sớm hơn nhiều so với dự kiến đã hoàn toàn thay đổi câu chuyện hiện tại của thị trường. Điều này cho thấy các nhà đầu tư có thể đã đánh giá thấp đáng kể tốc độ chuyển đổi của công ty cho đến thời điểm này. Nhu cầu khổng lồ được thúc đẩy bởi cuộc cách mạng AI đang nhanh chóng đẩy nhanh quá trình thương mại hóa mảng kinh doanh mới này, chuyển hóa thành những kỳ vọng rất lạc quan về biên lợi nhuận và dòng tiền trong tương lai.

Nền tảng của câu chuyện tăng trưởng này không chỉ nằm ở thành công của mảng sản phẩm mới, mà còn đến từ quy mô chưa từng có của việc áp dụng kiến trúc ARM tại các trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới. Những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu như AWS với bộ xử lý Graviton, Microsoft Azure với chip Cobalt, Google Cloud với giải pháp Axion, cũng như Oracle và Alibaba Cloud, hiện đều đang xây dựng hạ tầng cốt lõi dựa trên công nghệ của ARM. Điều này đồng nghĩa với việc các giải pháp ARM không còn chỉ là một lựa chọn thay thế thú vị cho kiến trúc x86 truyền thống mà đã trở thành một thành phần chiến lược trong kế hoạch phát triển của các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Trong năm 2026, các tập đoàn này đang đầu tư hàng trăm tỷ USD vào hạ tầng AI, và một phần đáng kể trong những khoản chi khổng lồ đó đang gián tiếp chảy qua các khoản phí cấp phép và hệ sinh thái gắn liền với ARM.

Việc ra mắt bộ xử lý trung tâm mới mang tên AGI CPU chính là mảnh ghép quan trọng thứ hai của bức tranh này. Lần đầu tiên trong lịch sử 35 năm hoạt động, công ty quyết định sản xuất và bán một con chip hoàn chỉnh của riêng mình thay vì chỉ tập trung vào việc bán quyền sở hữu trí tuệ. Meta trở thành khách hàng lớn đầu tiên của bộ xử lý này, và ngay sau đó nhiều đối tác khác cũng nhanh chóng tham gia. Danh sách khách hàng ban đầu cho thấy ARM không có ý định hoạt động đơn lẻ mà đang xây dựng một liên minh công nghệ mạnh mẽ xung quanh sản phẩm mới của mình. Bản thân AGI CPU được thiết kế chuyên biệt cho các AI Agent, tức các hệ thống có khả năng hoạt động độc lập như những trợ lý ảo, thực hiện các nhiệm vụ phức tạp mà không cần sự can thiệp liên tục của con người.

Theo các thông số kỹ thuật chính thức, con chip mới mang lại hiệu năng trên mỗi tủ máy chủ cao hơn hơn 2 lần so với các giải pháp x86. Điều này trực tiếp giúp giảm chi phí vận hành và tăng đáng kể mật độ tính toán trong các trung tâm dữ liệu hiện đại. Lợi thế vượt trội về hiệu quả năng lượng đang trở thành yếu tố then chốt trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu phải đối mặt với hóa đơn điện khổng lồ và giới hạn về công suất truyền tải. Khi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây buộc phải mua hàng chục nghìn bộ xử lý cho hệ thống máy chủ của mình, hiệu suất năng lượng cao hơn có thể tạo ra khoản tiết kiệm lên tới hàng chục triệu USD mỗi năm. Điều này khiến công nghệ ARM trở thành lựa chọn gần như không thể bỏ qua đối với các doanh nghiệp hiện đại.

Phản ứng của thị trường cho thấy các nhà đầu tư đang rất nhanh chóng định giá lại một sự thay đổi sâu sắc trong mô hình kinh doanh của công ty. Một doanh nghiệp từng được biết đến với biên lợi nhuận cao nhưng tốc độ tăng trưởng sản lượng ổn định và hạn chế giờ đây đang trở thành người hưởng lợi trực tiếp từ toàn bộ chuỗi giá trị của ngành trí tuệ nhân tạo. Doanh thu sẽ không còn chỉ đến từ phí cấp phép và tiền bản quyền mà còn đến từ việc bán các sản phẩm bán dẫn vật lý do chính công ty sản xuất. Điều quan trọng đối với định giá trên thị trường chứng khoán là doanh số bán chip tiên tiến mang lại tiềm năng tài chính vượt trội hơn nhiều, qua đó hoàn toàn biện minh cho mức định giá cao hơn trong dài hạn.

Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn là cần thiết và cần nhớ rằng thành công hiện tại trên thị trường chứng khoán phần lớn vẫn dựa trên các kỳ vọng trong tương lai. Tương lai của mảng kinh doanh này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó những rủi ro quan trọng nhất bao gồm tốc độ thích nghi của phần mềm, khả năng tương thích với các hệ thống hiện có và năng lực mở rộng sản xuất hàng loạt một cách hiệu quả. ARM cũng đang bước vào cuộc cạnh tranh trực diện với những gã khổng lồ như NVIDIA, AMD và Intel. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi từ mô hình kinh doanh an toàn dựa trên bán quyền sở hữu trí tuệ sang hoạt động sản xuất chip thực tế làm gia tăng đáng kể độ phức tạp trong vận hành và nhu cầu vốn đầu tư. Thị trường có thể sẽ cần thêm vài quý nữa để xác nhận rằng mô hình này thực sự bền vững.

Cân bằng giữa cơ hội và rủi ro cho thấy ARM đang nổi lên như một trong những người chiến thắng quan trọng nhất của làn sóng bùng nổ công nghệ hiện nay. Công ty không chỉ cung cấp nền tảng cho hệ thống của các doanh nghiệp khác mà còn đang chủ động và thành công trong việc xây dựng nhánh sản phẩm riêng của mình. Việc công nghệ ARM được áp dụng rộng rãi bởi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu cùng với các hợp đồng với những tổ chức như OpenAI hay Meta đang thực sự làm gia tăng khả năng thương mại hóa nhanh chóng toàn bộ hệ sinh thái này. Việc các dự báo tài chính được nâng lên từ rất sớm có thể là tín hiệu rõ ràng cho thấy giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất vẫn còn ở phía trước. Các nhà đầu tư hiện nên theo dõi sát sao các báo cáo tài chính hàng quý, bởi chính những kết quả đó sẽ quyết định liệu ARM có thể vĩnh viễn gia nhập hàng ngũ những nhà cung cấp hạ tầng AI hàng đầu hay không, hoặc liệu kỳ vọng của Phố Wall có đang trở nên quá lạc quan.

