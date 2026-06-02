Marvell Technology được Nvidia “xướng tên” là gã khổng lồ chip tiếp theo!

Marvell Technology đang trải qua một thời khắc mang tính bước ngoặt trong lịch sử hiện đại của mình sau khi CEO của Nvidia, Jensen Huang, công khai gọi công ty là “doanh nghiệp chip nghìn tỷ USD tiếp theo”. Thị trường đón nhận tuyên bố này với sự hứng khởi mạnh mẽ, đẩy cổ phiếu Marvell tăng hơn 20% trong giao dịch tiền thị trường (pre-market), xóa tan mọi nghi ngờ và bổ sung hàng chục tỷ USD vào vốn hóa thị trường chỉ trong một ngày. Phản ứng này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên; nó xuất phát từ mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc giữa Marvell và Nvidia, vượt xa khuôn khổ của một quan hệ đối tác chiến lược thông thường.

Quay trở lại tháng 5 năm 2025, Marvell và Nvidia đã công bố quan hệ hợp tác tập trung vào các giải pháp hạ tầng AI tùy chỉnh, bao gồm việc tích hợp các thiết kế silicon độc quyền của Marvell với công nghệ của Nvidia. Nhờ đó, Marvell đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng hạ tầng AI có khả năng mở rộng cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn, vốn vẫn là động lực tăng trưởng chính của toàn bộ thị trường trung tâm dữ liệu. Bên cạnh đó, khoản đầu tư 2 tỷ USD của Nvidia vào Marvell vào tháng 3 năm 2026 là tín hiệu rõ ràng cho thấy cam kết mạnh mẽ và dài hạn đối với thành công của đối tác này.

Trên thực tế, điều này đồng nghĩa với việc Marvell không còn được nhìn nhận đơn thuần như một nhà cung cấp chip mạng và giải pháp kết nối liên thông, mà ngày càng được xem là một trụ cột chiến lược của hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo. Công ty đang phát triển các lĩnh vực trọng yếu như ASIC tùy chỉnh, quang tử silicon (silicon photonics), công nghệ mạng tiên tiến và các giao diện kết nối quang học - những công nghệ được kỳ vọng sẽ giải quyết các điểm nghẽn tiềm tàng trong làn sóng đầu tư AI tiếp theo. Thông qua việc tích hợp với nền tảng của Nvidia, Marvell có được vị thế đàm phán mạnh hơn với các khách hàng hyperscale đang tự xây dựng chip và mạng lưới trung tâm dữ liệu của riêng họ, đồng thời cải thiện khả năng dự báo doanh thu trong dài hạn.

Từ góc độ thị trường, đây là một ví dụ điển hình của quá trình “re-rating” — tức mở rộng mức định giá trước khi tăng trưởng cơ bản thực sự diễn ra. Thị trường đang bắt đầu định giá Marvell không còn như một công ty bán dẫn thông thường mà là một bên hưởng lợi chiến lược từ quá trình hiện đại hóa hạ tầng AI toàn cầu. Nếu các nhà đầu tư hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện rằng Marvell sẽ trở thành một nhân tố hạ tầng thống trị, mức định giá hiện tại hoàn toàn có thể tiếp tục tăng nhanh hơn kết quả kinh doanh thực tế, ít nhất là trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, không thể bỏ qua các rủi ro. Sau một đợt tăng gần như thẳng đứng như vậy, một lượng lớn tin tốt đã được phản ánh vào giá cổ phiếu, điều có thể dẫn đến biến động mạnh và hoạt động chốt lời trong những ngày tới. Mặc dù phát biểu của Jensen Huang là một tín hiệu chiến lược cực kỳ mạnh mẽ, nó không phải là một dự báo tài chính. Thành công cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tốc độ thương mại hóa mối quan hệ hợp tác này, nhu cầu AI có được duy trì hay không, và liệu các hyperscaler có tiếp tục duy trì mức chi tiêu vốn cao hay không. Ngoài ra, ngành bán dẫn có mức độ cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, và các điểm nghẽn công nghệ có thể thay đổi theo thời gian.

Bất chấp những rủi ro đó, Marvell vừa nhận được một trong những sự xác nhận giá trị lớn nhất có thể từ Nvidia: công ty hiện được công nhận là một doanh nghiệp AI có vai trò hạ tầng thiết yếu. Mối quan hệ giữa hai bên mang ý nghĩa kinh doanh thực sự, được hậu thuẫn bởi các khoản đầu tư và công nghệ cụ thể. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận lĩnh vực hạ tầng AI, Marvell đang trở thành một lựa chọn ngày càng hấp dẫn. Tuy nhiên, sau đợt tăng giá mạnh mẽ như vậy, điều quan trọng cần nhớ là sự hưng phấn của thị trường không thể thay thế các yếu tố cơ bản. Những kết quả tốt nhất sẽ thuộc về những ai có thể phân biệt được giá trị chiến lược thực sự với việc chạy theo động lượng ngắn hạn của thị trường.

