Cổ phiếu Oracle và Alphabet giảm do lo ngại về chi phí tài trợ AI 📉

Cổ phiếu Oracle (ORCL.US) giảm hơn 4% trong giao dịch tiền thị trường vào thứ Ba, xóa bỏ một phần mức tăng gần 10% ghi nhận trong phiên trước đó. Đà giảm không xuất phát từ sự suy yếu trong các yếu tố cơ bản của công ty mà chủ yếu do mối lo ngày càng lớn của nhà đầu tư về chi phí mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu Alphabet (GOOGL.US) cũng giảm gần 3% sau khi công ty công bố kế hoạch huy động khoảng 80 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu nhằm tài trợ cho các khoản đầu tư vào công nghệ thế hệ tiếp theo.
Alphabet cho thấy quy mô chi tiêu khổng lồ cho AI
Yếu tố kích hoạt đà giảm của Oracle là thông báo từ Alphabet về kế hoạch phát hành cổ phiếu trị giá 80 tỷ USD. Berkshire Hathaway được cho là sẽ tham gia thương vụ này với khoản đầu tư khoảng 10 tỷ USD. Nguồn vốn huy động được sẽ được sử dụng để mở rộng năng lực trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ AI.
Động thái này cho thấy cuộc đua giành vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI đã trở nên đắt đỏ đến mức nào. Trước đó vào tháng 4, Alphabet đã nâng dự báo chi tiêu vốn (capital expenditure) cho cả năm lên tới 190 tỷ USD. Đối với nhà đầu tư, đây là lời nhắc nhở rằng thành công trong AI không chỉ phụ thuộc vào công nghệ và nhu cầu khách hàng mà còn đòi hỏi khả năng tiếp cận nguồn vốn khổng lồ.
Tại sao nhà đầu tư lại phản ứng thông qua Oracle?
Đối với Oracle, làn sóng bùng nổ AI có thể là con dao hai lưỡi. Một mặt, công ty hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với hạ tầng điện toán đám mây và các giải pháp phần mềm doanh nghiệp. Mặt khác, nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về việc các công ty công nghệ có thể tiếp tục tài trợ cho những khoản đầu tư AI khổng lồ trong bao lâu mà không gây áp lực lên biên lợi nhuận, bảng cân đối kế toán hoặc nhu cầu huy động vốn trong tương lai.
Do đó, thị trường hiện không chỉ tập trung vào việc công ty nào sẽ hưởng lợi từ trí tuệ nhân tạo mà còn quan tâm đến việc doanh nghiệp nào cuối cùng sẽ phải gánh chịu phần lớn chi phí xây dựng hạ tầng phía sau cuộc cách mạng AI này.
Nguồn: xStation5
