Cổ phiếu CME Group giảm mạnh 🚩 Vì sao đây có thể là tín hiệu cảnh báo đối với Phố Wall?

Cổ phiếu của CME Group (CME.US), đơn vị vận hành sàn giao dịch phái sinh có trụ sở tại Chicago, đã giảm hơn 20% so với mức đỉnh lịch sử gần 330 USD/cổ phiếu. Mặc dù CME hiếm khi được nhắc đến như một trong những chỉ báo tâm lý thị trường phổ biến nhất, lịch sử cho thấy cổ phiếu này đôi khi đã phát ra tín hiệu cảnh báo sớm trước các giai đoạn biến động gia tăng trên thị trường chứng khoán toàn cầu.

Điều này từng xảy ra vào mùa đông 2018/2019, đầu năm 2020 trước cú sập do đại dịch, và một lần nữa vào đầu năm 2022 khi nhà đầu tư bắt đầu chuẩn bị cho chu kỳ tăng lãi suất quyết liệt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Điều đáng chú ý là một mô hình tương tự có thể đang xuất hiện trở lại hiện nay: cổ phiếu CME đã giảm khoảng 22% từ đỉnh bất chấp việc không có bất kỳ diễn biến tiêu cực đáng kể nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Dữ liệu quan trọng:

CME Group vận hành thị trường giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới, khiến công ty trở thành một trong những trung tâm quản lý rủi ro quan trọng nhất toàn cầu.

Cổ phiếu của công ty thường phản ứng với những thay đổi trong kỳ vọng về thanh khoản, lãi suất và hoạt động của các tổ chức đầu tư trước khi những thay đổi đó xuất hiện rõ ràng trên các chỉ số chứng khoán lớn.

Sự suy yếu của CME không phải là trường hợp cá biệt. Cổ phiếu của Intercontinental Exchange (ICE.US) và Cboe Global Markets (CBOE.US) - đơn vị nổi tiếng với chỉ số biến động VIX, thường được gọi là “thước đo nỗi sợ hãi” - cũng đang chịu áp lực bán, với cổ phiếu Cboe giảm gần 20% trong hai tuần qua.

CME Group là gì?

CME Group là đơn vị vận hành sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới. Công ty sở hữu và quản lý các thị trường lớn như CME, CBOT, NYMEX và COMEX, nơi các nhà giao dịch và tổ chức mua bán hợp đồng tương lai và quyền chọn liên quan đến: Lãi suất, Chỉ số chứng khoán, Tiền tệ, Năng lượng, Kim loại quý và Nông sản Nhờ đó, CME nằm ở trung tâm của hệ sinh thái quản lý rủi ro toàn cầu. Khi nhà đầu tư tìm kiếm sự bảo vệ trước các rủi ro liên quan đến lạm phát, lãi suất, suy thoái kinh tế hoặc các sự kiện địa chính trị, họ thường sử dụng các công cụ được giao dịch trên các sàn của CME.

Vì sao cổ phiếu CME có thể báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý thị trường?

Mô hình kinh doanh của CME khác biệt so với phần lớn các công ty niêm yết. Doanh thu của công ty gắn chặt với hoạt động giao dịch và khối lượng giao dịch. Trong các giai đoạn bất ổn, nhu cầu đối với các công cụ phòng hộ như hợp đồng tương lai và quyền chọn thường tăng lên.

Tuy nhiên, cổ phiếu CME không phải lúc nào cũng tăng cùng với mức độ biến động của thị trường. Các nhà đầu tư thường cố gắng định giá trước những điều kiện thị trường trong tương lai trước khi chúng xuất hiện trong dữ liệu kinh tế hoặc báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp.

Khi cổ phiếu CME bắt đầu suy yếu trong khi thị trường chứng khoán vẫn tăng mạnh, điều đó có thể cho thấy nhà đầu tư đang kỳ vọng:

Điều kiện tài chính thắt chặt hơn

Thanh khoản suy giảm

Tăng trưởng kinh tế chậm lại

Khẩu vị rủi ro giảm xuống

Điều gì đã xảy ra vào các năm 2019, 2020 và 2022?

Vào giai đoạn chuyển giao giữa năm 2018 và 2019, cổ phiếu CME bắt đầu hoạt động kém hơn thị trường trước khi tâm lý chung suy yếu rõ rệt. Một mô hình tương tự xuất hiện vào đầu năm 2020, khi các nhà đầu tư dần nhận ra những rủi ro kinh tế liên quan đến sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Một ví dụ còn rõ ràng hơn diễn ra vào đầu năm 2022. Khi đó, thị trường nhanh chóng thay đổi kỳ vọng đối với chính sách của Fed. Nhà đầu tư chuyển từ câu chuyện về việc tiếp tục hỗ trợ tiền tệ sang lo ngại về các biện pháp chống lạm phát mạnh tay. Kết quả là một trong những đợt bán tháo mạnh nhất đối với nhóm cổ phiếu công nghệ kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Vì sao CME có thể hưởng lợi từ sự bất định liên quan đến Fed?

Sự không chắc chắn liên quan đến lãi suất là một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy hoạt động của thị trường phái sinh. Mỗi sự thay đổi trong kỳ vọng đối với chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đều có xu hướng làm gia tăng nhu cầu đối với hợp đồng tương lai lãi suất, hợp đồng trái phiếu Kho bạc, phái sinh chỉ số chứng khoán và các công cụ phòng hộ khác.

Trong một môi trường được đặc trưng bởi những thay đổi liên tục trong kỳ vọng, các nhà đầu tư thường phòng hộ tích cực hơn và giao dịch phái sinh thường xuyên hơn. Đối với CME, điều này thường chuyển hóa thành khối lượng giao dịch cao hơn và doanh thu từ phí giao dịch mạnh hơn.

Tuy nhiên, cổ phiếu CME không đơn thuần là một khoản đặt cược trực tiếp vào sự gia tăng của biến động thị trường. Cổ phiếu này vẫn nhạy cảm với các điều kiện tài chính rộng lớn hơn và kỳ vọng của nhà đầu tư đối với hoạt động kinh tế cũng như chính sách tiền tệ trong tương lai.

Vì sao CME có thể phản ứng trước thị trường chung?

Các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu CME thường cố gắng dự đoán trước những thay đổi trong khối lượng giao dịch, nhu cầu phòng hộ và thanh khoản tài chính. Nếu thị trường bắt đầu kỳ vọng:

Fed cắt giảm lãi suất ít hơn,

lợi suất trái phiếu cao hơn,

tăng trưởng kinh tế chậm lại,

hoặc khẩu vị rủi ro suy yếu,

thì cổ phiếu CME có thể bắt đầu giảm trước khi những lo ngại đó được phản ánh đầy đủ vào các chỉ số chứng khoán lớn.

Động lực này giúp giải thích tại sao mô hình trên xuất hiện trước cả các đợt suy giảm của thị trường vào năm 2020 và 2022. Trong mỗi trường hợp, yếu tố thúc đẩy chính là sự thay đổi trong kỳ vọng chứ không phải sự xấu đi của các điều kiện kinh tế hiện tại.

Hơn nữa, CME thường được xem như một “nhiệt kế” đo lường hoạt động của các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp. Các khách hàng chính của công ty bao gồm:

ngân hàng đầu tư,

quỹ phòng hộ (hedge funds),

công ty quản lý tài sản,

và các tổ chức quản lý rủi ro.

Khi những thành phần tinh vi này của thị trường bắt đầu giảm hoạt động hoặc điều chỉnh chiến lược phòng hộ, cổ phiếu CME có thể phản ánh sự thay đổi đó nhanh hơn so với S&P 500 hoặc Nasdaq 100.

Biểu đồ CME.US (D1)

Cổ phiếu CME đã giảm khoảng 15% xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200, đường màu đỏ), chính thức bước vào vùng điều chỉnh bất chấp việc thị trường chứng khoán rộng lớn hơn, bao gồm S&P 500 và Nasdaq 100, vẫn đang giao dịch gần các mức đỉnh lịch sử. Trong lịch sử, kiểu phân kỳ như vậy tương đối hiếm gặp, đặc biệt khi xét đến kết quả tài chính quý I rất tích cực mà công ty đã công bố.

Nguồn: xStation5

Biểu đồ CBOE.US (D1)

Nguồn: xStation5

Eryk Szmyd, Financial Markets Analyst, XTB