🔬 ASM International đang dẫn dắt công nghệ châu Âu với dự báo “xuất sắc”🚀

Tối qua, gã khổng lồ thiết bị bán dẫn Hà Lan ASM International đã công bố kết quả Q1 2026 vượt kỳ vọng và thiết lập kỷ lục mới về biên lợi nhuận. Sáng nay, cổ phiếu công ty tăng +8,4% lên mức cao nhất mọi thời đại, kéo theo toàn bộ lĩnh vực công nghệ châu Âu và đưa ASMI lên vị trí dẫn đầu trong chỉ số toàn châu lục.

Ngành công nghệ đang dẫn dắt đà tăng của thị trường châu Âu hôm nay. Nguồn: xStation

Citigroup nhận xét: “ASM đã vượt xa kỳ vọng và nâng dự báo, ngay cả theo tiêu chuẩn của ngành bán dẫn.”

📊 Các số liệu chính - vượt kỳ vọng & nâng dự báo:

Doanh thu Q1 2026: €862,5 triệu so với dự báo €828,5 triệu (LSEG)

Tăng trưởng doanh thu YoY: +3% báo cáo / +16% theo tỷ giá cố định

Biên lợi nhuận gộp: 53,3% — được hỗ trợ bởi cơ cấu sản phẩm thuận lợi (năm trước: 53,4%)

Biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh: 33,1% — mức kỷ lục theo quý (năm trước: 32,3%)

Lợi nhuận ròng điều chỉnh: €246 triệu — tăng €54 triệu so với cùng kỳ

🔭Dự báo Q2 2026 - tiếp tục vượt kỳ vọng:

Doanh thu Q2 2026 dự kiến: ~€980 triệu ±5% (theo tỷ giá cố định)

Dự báo đồng thuận của các nhà phân tích (LSEG): €883,9 triệu — công ty vượt xa mức này

Nửa cuối năm 2026 (H2) dự kiến mạnh hơn H1 — ban lãnh đạo duy trì triển vọng tích cực cho cả năm

🀏 Động lực tăng trưởng là gì?

Ba yếu tố chính:

1. Nhu cầu Logic/Foundry

Hiệu suất mạnh ở các node tiên tiến

Sự phục hồi rõ rệt tại Trung Quốc (doanh thu tại đây dự kiến tăng YoY)

2. Đầu tư dẫn dắt bởi AI

Khách hàng tăng tốc đầu tư vào hạ tầng AI

Sản xuất thử nghiệm (pilot) cho node 1.4 nm dự kiến bắt đầu trong H2 2026

3. Cơ cấu sản phẩm thuận lợi & kiểm soát chi phí

Biên hoạt động kỷ lục dù vẫn tăng chi tiêu R&D

CEO Hichem M'Saad: “Khách hàng đang tăng chi tiêu cho các quy trình công nghệ tiên tiến và đầu tư vào các dây chuyền sản xuất thử nghiệm cho tiến trình 1.4 nm — có thể được sử dụng trong sản phẩm của NVIDIA và Apple.”

📈Thị trường và định giá:

Cổ phiếu tăng +63,8% từ đầu năm (YTD) - thuộc nhóm tăng mạnh nhất trong STOXX 600

Công ty đã ngừng công bố số liệu đơn hàng mới (bookings) - nhưng các nhà phân tích như Degroof Petercam vẫn đánh giá tích cực:

“Với mức nâng dự báo như thế này, chúng tôi không còn quá quan tâm đến bookings nữa.”

P/E forward khoảng 38x - cao hơn mặt bằng ngành, nhưng được biện minh bởi biên lợi nhuận kỷ lục và mức độ tiếp xúc lớn với xu hướng AI

Nguồn: xstation