Oracle giảm 3% trước báo cáo lợi nhuận 📉 Bài kiểm tra quan trọng đối với thị trường AI?

Cổ phiếu Oracle (ORCL.US) giảm trước khi công bố kết quả kinh doanh quý IV, nhưng Bank of America vẫn nhìn thấy tiềm năng tăng giá 20%. Sau khi đóng cửa giảm 3% trong phiên hôm qua, cổ phiếu hiện đang giao dịch thấp hơn khoảng 40% so với mức đỉnh lịch sử đạt được vào mùa thu năm 2025.

Câu hỏi quan trọng đối với nhà đầu tư là: Oracle có thể giúp thổi bùng lại đà tăng của Nasdaq hay sẽ đánh dấu đỉnh ngắn hạn của tâm lý hưng phấn xoay quanh AI?

Những điểm chính cần lưu ý

Bất chấp đợt điều chỉnh gần đây, BofA Securities đã nâng giá mục tiêu đối với Oracle từ 200 USD lên 240 USD/cổ phiếu, đồng thời duy trì khuyến nghị Mua (Buy). Mức giá mục tiêu mới ngụ ý tiềm năng tăng khoảng 20% so với vùng giá hiện tại.

Theo BofA, tâm lý nhà đầu tư đã được cải thiện sau khi Oracle giải quyết được các lo ngại về nguồn vốn bằng cách huy động tổng cộng 50 tỷ USD thông qua phát hành nợ và vốn cổ phần. Động lực tăng trưởng chính vẫn là nhu cầu đối với các giải pháp điện toán đám mây và AI, đặc biệt thông qua nền tảng Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Phố Wall kỳ vọng Oracle sẽ báo cáo doanh thu quý IV đạt 19,19 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. EPS điều chỉnh dự kiến đạt 1,96 USD/cổ phiếu, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chủ đề trọng tâm trong buổi họp công bố kết quả kinh doanh nhiều khả năng sẽ bao gồm:

Tốc độ mở rộng trung tâm dữ liệu.

Thời điểm ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng liên quan đến AI.

Nhu cầu vốn cần thiết để tài trợ cho tăng trưởng trong tương lai.

Morningstar cho rằng OCI hiện đang nằm ở trung tâm của làn sóng bùng nổ AI, nhờ các mối quan hệ hợp tác với những công ty như OpenAI, Meta và xAI.

Công ty nghiên cứu này dự báo doanh thu của Oracle sẽ tăng trưởng trung bình 30% mỗi năm trong 5 năm tới, trong khi doanh thu từ OCI có thể tăng nhanh hơn đáng kể, ở mức khoảng 78% mỗi năm.

Các rủi ro chính bao gồm khả năng Oracle đảm bảo đủ nguồn cung GPU và triển khai hạ tầng trung tâm dữ liệu mới đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu.

Một yếu tố quan trọng khác cần theo dõi là mức độ phụ thuộc ngày càng lớn của Oracle vào các khách hàng AI quy mô lớn, đặc biệt là OpenAI.

Rủi ro lớn nhất: Nợ vay

Do đó, báo cáo lợi nhuận hôm nay có thể sẽ không còn đơn thuần là câu chuyện về kết quả kinh doanh theo quý, mà là liệu Oracle có thể chuyển hóa nhu cầu khổng lồ đối với hạ tầng AI thành doanh thu thực tế hay không. Trong bối cảnh đà tăng của chứng khoán Mỹ gần đây suy yếu, nhà đầu tư có thể phản ứng rất tiêu cực nếu công ty không đạt kỳ vọng hoặc gây thất vọng ở bất kỳ chỉ số quan trọng nào.

Hiện Oracle đang sở hữu 553 tỷ USD Remaining Performance Obligations (RPO), đại diện cho các cam kết doanh thu tương lai đã được ký kết trong hợp đồng. RPO đã tăng 325% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu cực kỳ mạnh mẽ đối với các dịch vụ hạ tầng AI. Câu hỏi lớn là Oracle có thể chuyển đổi lượng đơn hàng khổng lồ này thành doanh thu được ghi nhận nhanh đến mức nào. Các nhà phân tích kỳ vọng mảng hạ tầng đám mây của Oracle sẽ tiếp tục tăng trưởng gần 50% mỗi năm.

Tuy nhiên, bảng cân đối kế toán vẫn là một mối lo ngại đáng kể:

Nợ dài hạn của Oracle hiện vượt 124 tỷ USD.

Chi phí lãi vay đã tăng khoảng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền tự do trong 12 tháng qua âm gần 25 tỷ USD.

Công ty có thể cần tới 50 tỷ USD vốn bổ sung để tiếp tục các kế hoạch đầu tư.

Oracle còn có khoảng 261 tỷ USD cam kết thuê trung tâm dữ liệu dài hạn.

Đồng thời, Oracle đang ngày càng cạnh tranh trực tiếp với AWS, Microsoft và Google trong cuộc đua hạ tầng AI.

Về dài hạn, ban lãnh đạo muốn giành được các khối lượng công việc AI có biên lợi nhuận cao hơn thay vì chỉ cạnh tranh như một nhà cung cấp hạ tầng truyền thống. Rủi ro lớn nhất vẫn là khả năng thực thi: các khoản đầu tư khổng lồ này phải nhanh chóng chuyển hóa thành tăng trưởng doanh thu, mở rộng biên lợi nhuận và cải thiện dòng tiền để biện minh cho quy mô vốn đã được triển khai.

ORCL.US (Khung D1)

Cổ phiếu Oracle hiện đang giao dịch ở vị trí được xem là “nguy hiểm”, rất gần với đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200), được đánh dấu bằng đường màu đỏ trên biểu đồ. Mức 200 USD hiện được xem là vùng hỗ trợ then chốt để duy trì xu hướng tăng dài hạn. Việc phá vỡ và duy trì dưới mức này có thể bị thị trường diễn giải như một tín hiệu cho thấy các lo ngại ngày càng gia tăng về:

Chu kỳ đầu tư vào hạ tầng AI.

Khả năng Oracle tạo ra tỷ suất sinh lời hấp dẫn từ chiến lược mở rộng quy mô đầy tham vọng của mình.

Nguồn: xStation5