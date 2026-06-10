Super Micro đặt cược vào AI, thị trường lo ngại về đợt phát hành cổ phiếu lớn của công ty

Super Micro Computer đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư sau khi công bố một trong những đợt huy động vốn lớn nhất trong lịch sử công ty. Nhà sản xuất máy chủ phục vụ trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo dự kiến huy động tới 7 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và các công cụ tài chính liên kết với vốn chủ sở hữu.

Phản ứng ban đầu của thị trường là ngay lập tức và rõ ràng mang tính tiêu cực. Trong giao dịch trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty giảm hơn 9% khi nhà đầu tư bắt đầu đánh giá mức độ pha loãng đối với các cổ đông hiện hữu.

Thoạt nhìn, phản ứng như vậy hoàn toàn có cơ sở. Một đợt huy động vốn với quy mô lớn như vậy đồng nghĩa với việc số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên, kéo theo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm xuống. Tùy thuộc vào cấu trúc cuối cùng của giao dịch, tác động đến các chỉ số tài chính có thể rất đáng kể, điều này đương nhiên làm dấy lên lo ngại đối với những nhà đầu tư tập trung vào kết quả trong vài quý tới. Tuy nhiên, vấn đề là trong trường hợp của Super Micro Computer, điều đáng chú ý không chỉ là việc huy động vốn, mà quan trọng hơn là mục đích sử dụng nguồn vốn đó.

Công ty không huy động tiền để giải quyết vấn đề thanh khoản hay vá những lỗ hổng trên bảng cân đối kế toán. Ngược lại, ban lãnh đạo đưa ra quyết định này vì công ty đang sở hữu lượng đơn hàng AI khổng lồ và cần vốn để mua các linh kiện cần thiết nhằm thực hiện những đơn hàng đó.

Đây chính là điểm mấu chốt xét từ góc độ dài hạn. Super Micro hiện đang ở trong tình huống mà yếu tố hạn chế không phải là nhu cầu thị trường, mà là khả năng tài trợ cho tốc độ tăng trưởng quá nhanh. Nhu cầu đối với các giải pháp AI vẫn mạnh đến mức công ty phải đảm bảo hàng tỷ USD để mua bộ xử lý, bộ nhớ và các thành phần hạ tầng khác trước khi bàn giao hệ thống hoàn chỉnh cho khách hàng.

Trong ngắn hạn, thị trường dĩ nhiên sẽ tập trung chủ yếu vào các hệ quả tiêu cực của đợt phát hành. Ngoài việc pha loãng cổ phần, nhà đầu tư cũng đang chú ý đến sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trong lĩnh vực máy chủ AI. Các tập đoàn hạ tầng CNTT lớn đang cạnh tranh để giành cùng một nhóm khách hàng, trong khi kết quả tài chính gần đây cho thấy ngay cả trong thời kỳ bùng nổ AI, vẫn tồn tại những thách thức liên quan đến tiến độ giao hàng và khả năng tiếp nhận phần cứng từ phía khách hàng. Áp lực còn đến từ các yếu tố pháp lý và uy tín doanh nghiệp. Trong những tháng gần đây, xuất hiện nhiều thông tin bất lợi liên quan đến các cuộc điều tra nhắm vào một trong những đồng sáng lập công ty. Mặc dù bản thân công ty chưa bị cáo buộc bất kỳ hành vi sai phạm nào, vụ việc vẫn tạo ra sự bất ổn và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn vài tuần tới, bức tranh lại trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Đợt huy động vốn 7 tỷ USD thực chất là một sự xác nhận về quy mô nhu cầu mà công ty đang phải đối mặt. Một đợt phát hành lớn như vậy sẽ không có ý nghĩa nếu ban lãnh đạo không tin rằng thị trường có thể hấp thụ thêm hàng tỷ USD đầu tư vào hạ tầng AI. Điều này phát đi tín hiệu rằng hoạt động đầu tư vào trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vẫn đang rất mạnh mẽ, đồng thời nhu cầu đối với máy chủ chưa cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ ràng nào.

Nếu công ty triển khai thành công nguồn vốn huy động được, điều đó có thể chuyển hóa thành tăng trưởng doanh thu nhanh hơn trong những năm tới. Trong kịch bản đó, mức độ pha loãng cổ phiếu hiện tại có thể được bù đắp theo thời gian bằng:

Quy mô hoạt động lớn hơn đáng kể.

Doanh thu cao hơn.

Vị thế cạnh tranh mạnh hơn trên thị trường hạ tầng AI.

Cũng cần lưu ý rằng một phần số tiền huy động được có thể được sử dụng để củng cố bảng cân đối kế toán, tài trợ cho các khoản đầu tư mới và giảm nợ vay.

Từ góc độ dài hạn, điều này có thể cải thiện sự ổn định tài chính của công ty và nâng cao khả năng tận dụng các làn sóng tăng trưởng tiếp theo của trí tuệ nhân tạo.

Phản ứng của thị trường hôm nay cho thấy nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào chi phí của đợt phát hành. Tuy nhiên, lịch sử tài chính đã nhiều lần chứng minh rằng một số cơ hội tăng trưởng hấp dẫn nhất lại xuất hiện chính khi các doanh nghiệp huy động vốn không phải để tồn tại, mà để tận dụng những điều kiện thị trường đặc biệt thuận lợi.

Super Micro hiện đang gửi đi một thông điệp rất rõ ràng rằng cơn sốt AI vẫn chưa kết thúc và quy mô đơn hàng hiện tại đòi hỏi nguồn tài trợ lên tới hàng tỷ USD. Cuối cùng, câu hỏi quan trọng nhất không phải là mức độ pha loãng cổ phiếu. Vấn đề cốt lõi là liệu công ty có thể chuyển đổi khối lượng đơn hàng khổng lồ của mình thành doanh thu và lợi nhuận thực tế hay không. Nếu câu trả lời là có, thì đợt huy động vốn này có thể sẽ được nhớ đến như thời điểm Super Micro đặt nền móng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Nguồn: xStation5