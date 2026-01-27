ASML: Liệu cường quốc công nghệ châu Âu có thêm lần nữa vượt kỳ vọng?

ASML, công ty lớn nhất châu Âu có trụ sở tại Hà Lan, sẽ công bố kết quả kinh doanh trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày 28/1. Cách đây không lâu, thị trường đã nhận ra ASML quan trọng và không thể thay thế như thế nào đối với nền kinh tế toàn cầu và ngành công nghệ. Công ty vừa trải qua giai đoạn tăng trưởng ấn tượng cả về kết quả tài chính lẫn định giá. Câu hỏi đặt ra là: liệu dư địa tăng trưởng còn tiếp tục hay không?

ASML đã vượt kỳ vọng lợi nhuận trong 6 quý liên tiếp. Liệu công ty có thể duy trì chuỗi thành tích này? Kỳ vọng của thị trường hiện đang ở mức rất cao.

Theo dự báo đồng thuận: EPS vào khoảng 8,2 USD, Doanh thu vượt 11 tỷ USD. Điều này tương đương với mức tăng hơn 50% so với quý trước.

Khi kỳ vọng đã được đẩy lên quá cao, rủi ro về kết quả thực tế và phản ứng của thị trường cũng gia tăng. Ngay cả ASML cũng có thể gặp khó khăn trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh như vậy trong thời gian ngắn, đặc biệt khi những hạn chế về doanh số chủ yếu đến từ phía khách hàng, chứ không phải từ nội tại công ty. Nguyên nhân bao gồm chậm tiến độ triển khai dự án hoặc thiếu “phòng sạch” - điều kiện bắt buộc để lắp đặt và vận hành các hệ thống máy móc của ASML.

Một mảng mà thị trường sẽ theo dõi đặc biệt sát sao là High NA - thế hệ máy quang khắc mới nhất. Đây là phân khúc mà ASML đang nắm giữ vị thế độc quyền tuyệt đối, đồng thời cũng là mảng được thị trường đặt kỳ vọng cao nhất.

Ngay cả khi ASML công bố kết quả vượt trội đúng như kỳ vọng, phần triển vọng (guidance) có thể vẫn mang tính thận trọng. Sự kết hợp giữa kết quả mạnh nhưng triển vọng yếu hoàn toàn có thể kích hoạt một nhịp điều chỉnh ngắn hạn của giá cổ phiếu.

Về dài hạn, rủi ro lớn nhất đối với ASML có thể đến từ diễn biến nhu cầu liên quan đến “cuộc cách mạng AI”. Tuy nhiên, ngay cả trong kịch bản tiêu cực, động lực tài chính của ASML vẫn rất lớn, khiến khả năng cao là thị trường vẫn chưa định giá đầy đủ lợi ích mà AI mang lại cho công ty, hơn là đã bắt đầu chiết khấu rủi ro.

Một ẩn số tích cực (dark horse) trong buổi công bố kết quả có thể là kết quả kinh doanh hoặc triển vọng vượt kỳ vọng nhờ nhu cầu RAM tăng mạnh.

Cuối cùng, phản ứng của thị trường sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp giữa số liệu tài chính được công bố và định hướng tương lai của ban lãnh đạo.

ASML.NL (D1)

Xu hướng tăng của cổ phiếu vẫn đang rất mạnh và hiện chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy xu hướng này sắp kết thúc, dù dư địa tăng thêm đang dần thu hẹp. Nguồn: xStation