Michael Burry đưa ra các cáo buộc nghiêm trọng đối với Palantir

Mặc dù kết quả kinh doanh cực kỳ ấn tượng, Palantir gần đây vẫn gặp khó khăn trong việc đưa định giá quay trở lại các mức mà cổ phiếu này thường xuyên giao dịch trong năm 2025.

Michael Burry – nhà phân tích huyền thoại và cũng là một trong những người chỉ trích Palantir gay gắt nhất – đã tận dụng sự suy yếu này trong định giá cổ phiếu. Những cáo buộc mà Burry đưa ra là rất nghiêm trọng.

Cuộc tranh cãi giữa Burry và Palantir thực ra không phải điều mới. Tuy nhiên, có thể thấy rằng trong một thời gian dài, lợi thế dường như thuộc về phía công ty – trước đây là từ Denver, và hiện tại là từ Florida. Palantir vẫn giữ được định giá cao bất chấp các nhịp điều chỉnh gần đây, trong khi kết quả kinh doanh hàng quý tiếp tục cho thấy tốc độ tăng trưởng rất mạnh, thường vượt kỳ vọng.

Trước đó, Burry từng lập luận rằng mô hình của Palantir không thể mở rộng quy mô vì mỗi dự án tích hợp đều được xây dựng theo dạng “thiết kế riêng”. Ông cũng cho rằng Palantir thực tế không sở hữu các giải pháp AI của riêng mình mà phụ thuộc vào các sản phẩm có sẵn từ những bên như OpenAI và Google. Palantir là một công ty cực kỳ “khép kín”, và Burry không thể đưa ra bằng chứng cụ thể để chứng minh những nhận định này. Tuy vậy, ông vẫn khẳng định rằng Palantir về bản chất là một công ty tư vấn đang giả làm doanh nghiệp SaaS, và tiếp tục giả làm một công ty AI. Tuy nhiên, vài ngày trước, Burry đã công bố thêm các phân tích mới, trong đó ông không chỉ cho rằng mô hình kinh doanh thiếu tối ưu hay định giá phi thực tế, mà còn cáo buộc công ty có hành vi gian lận kế toán.

Theo Burry, Palantir đang sử dụng kỹ thuật “channel stuffing” – tức là ghi nhận doanh thu một cách “quá mức” và “sáng tạo”, khiến công ty có thể báo cáo kết quả cao hơn thực tế. Một “dấu hiệu” thường gặp của hành vi này là khoản phải thu (accounts receivable) tăng nhanh hơn doanh thu. Thực tế, trong trường hợp Palantir, khoản phải thu đã tăng nhanh hơn doanh thu trong 9/12 quý gần nhất. Trong giai đoạn được phân tích, khoản phải thu tăng gấp 20 lần, trong khi doanh thu chỉ tăng gấp 6 lần, và số ngày thu tiền bình quân (days sales outstanding) tăng từ 20 lên 67 ngày.

Tuy nhiên, ngoài phân tích số liệu tài chính, một nhà phân tích cũng nên sử dụng “lưỡi dao Occam” như một công cụ đánh giá. Phân tích của Burry cho đến nay chỉ chứng minh rằng chu kỳ thanh toán đang kéo dài – đây là một yếu tố tiêu cực, nhưng không nhất thiết đồng nghĩa với việc tình hình doanh nghiệp đang xấu đi. Palantir đang tăng trưởng rất nhanh, và các hợp đồng của công ty có quy mô lớn, phức tạp. Mọi dấu hiệu cho thấy công ty đơn giản là đang mở rộng nhanh hơn khả năng triển khai giải pháp cho khách hàng mới – điều này phản ánh “quá nhiều cơ hội” hơn là nguy cơ sụp đổ. Cấu trúc dòng tiền của Palantir có thể giống các nhà thầu quốc phòng hơn là một công ty công nghệ điển hình.

Cuối cùng, giả thuyết của Michael Burry có thể đúng, nhưng những bằng chứng được đưa ra cho đến hiện tại vẫn chưa đủ để xác nhận điều đó.