Phố Wall khởi sắc nhờ dữ liệu kinh tế khả quan và tâm lý thị trường thay đổi

Phố Wall mở cửa trong tâm lý lạc quan vào thứ Tư, với các hợp đồng tương lai chỉ số Mỹ tăng trước giờ mở cửa. Yếu tố chính thúc đẩy đà tăng là báo cáo ISM Dịch vụ đáng ngạc nhiên, vượt qua những lo ngại còn tồn tại về việc leo thang xung đột ở Trung Đông. Đồng thời, thị trường hàng hóa chứng kiến sự biến động mạnh; giá dầu WTI lùi về khoảng 74 USD/thùng khi nhà đầu tư ngày càng tin tưởng rằng chiến tranh tại Iran có thể ngắn hơn dự đoán ban đầu.

Phân tích kỹ thuật US500: Xóa bỏ mức giảm của phiên trước

Chỉ số S&P 500 phục hồi mạnh sau báo cáo ISM, phản ánh tốc độ mở rộng nhanh nhất của nền kinh tế dịch vụ Mỹ kể từ giữa năm 2022. Về mặt kỹ thuật, thị trường đang cố gắng xóa bỏ đà bán ra hai ngày trước đó, do các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Hiện tại, US500 đang giao dịch cao hơn khoảng 1%, bật lên từ hỗ trợ gần mức thoái lui Fibonacci 50,0% của sóng tăng gần đây nhất. Mặc dù phục hồi, chỉ số vẫn nằm trong kênh xu hướng giảm. Một đóng cửa trong vùng 6890–6900 sẽ tạo nền tảng kỹ thuật để thử nghiệm biên trên của kênh này trong tuần. Tuy nhiên, xu hướng rộng hơn của Phố Wall vẫn phụ thuộc vào diễn biến Trung Đông và thị trường dầu, nơi bất kỳ cú tăng giá nào cũng có thể làm giảm kỳ vọng về cắt giảm lãi suất thêm.

Ngành năng lượng: Bị phủ bóng bởi chiến tranh và tồn kho tăng

Bất chấp sự lạc quan trên thị trường chung, ngành năng lượng đang đối mặt với sự bất định sâu sắc. Trong khi xung đột địa chính trị thường đẩy giá lên, sự kết hợp giữa khả năng hạ nhiệt xung đột và dữ liệu tồn kho dầu thô Mỹ tiếp tục tăng đang tạo áp lực giảm lên định giá các công ty thượng nguồn.

Dầu thô: Giá WTI dao động quanh 74 USD/thùng, nhạy cảm với tín hiệu rằng xung đột có thể ngắn hơn dự kiến.

Tập đoàn dầu lớn: Exxon Mobil giảm 1,6% hôm nay sau đà tăng mạnh từ cuối tháng Hai và đầu tháng Ba. Chevron giảm 1,7%, nhưng vẫn giữ mức tăng gần 22% từ đầu năm.

Hóa chất: Dow Inc. (+3%) và LyondellBasell (+4,55%) đều tăng nhờ các nâng hạng của nhà phân tích, dự báo biên lợi nhuận cải thiện và nguồn cung thắt chặt do xung đột ở Iran.

Tiền điện tử: Đà tăng nhờ chính trị

Ngành tài sản số trở thành một trong những nhóm mạnh nhất trên thị trường hôm nay. Bitcoin vượt mốc 73.000 USD, phục hồi hoàn toàn các mức lỗ kể từ khi xung đột bùng nổ.