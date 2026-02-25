Mở phiên Mỹ: Phố Wall nín thở chờ đợi kết quả kinh doanh của Nvidia.

Mở cửa phiên: Bình yên trước cơn bão AI

Chờ đợi gần như đã kết thúc. Phiên giao dịch hôm nay trên Phố Wall được chi phối bởi một trong những sự kiện quan trọng nhất quý này: báo cáo kết quả tài chính của Nvidia (NVDA.US) ngay sau khi thị trường đóng cửa. Nvidia đánh dấu gần như kết thúc mùa báo cáo thu nhập cho các “ông lớn” trên thị trường. Lưu ý rằng lịch tài khóa của Nvidia hơi lệch so với các công ty cùng ngành trên Phố Wall.

Các hợp đồng tương lai chỉ số Mỹ cho thấy khả năng mở cửa tích cực: US500 tăng 0,5%, US100 tăng trên 1%. Hiện tại, thị trường dường như đã tạm bỏ qua rủi ro về thương mại quốc tế và Iran, tập trung vào kết quả của Nvidia. Các công ty gắn liền với Nvidia, như TSMC và ASML, đang giao dịch tại mức cao lịch sử. Ngược lại, những công ty sử dụng công nghệ của Nvidia, như Microsoft, lại đang tụt hậu đáng kể. Nhà đầu tư đang cân nhắc liệu kết quả tiềm năng vượt trội từ “ông lớn AI” có đủ để kéo thị trường lên đỉnh mới, hay sẽ xuất hiện phản ứng “bán theo tin tức” (sell the news).

Nvidia dự kiến ghi nhận tăng trưởng doanh thu khoảng 68%, nhanh hơn so với hai quý trước. Trong khi công ty trông có vẻ đắt trên cơ sở P/E lịch sử, P/E dự phóng lại cho thấy định giá hợp lý hơn. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Giá cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy, nhưng định giá cơ bản - cụ thể là P/E dự phóng - vẫn tương đối thấp, gần mức hồi phục cuối Q1 – đầu Q2/2025. Theo các chỉ số khác, Nvidia cũng không quá đắt. Tuy nhiên, công ty phải vượt kỳ vọng thị trường và tránh bất kỳ dấu hiệu nào về vấn đề thực hiện đơn hàng; ngược lại, phải thể hiện triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Ngành công nghệ đang ở ngã rẽ then chốt. Dù khách hàng của Nvidia công bố kế hoạch CAPEX khổng lồ, chỉ số Nasdaq 100 gần đây cho thấy sự yếu kém tương đối so với thị trường chung, làm tăng tầm quan trọng của báo cáo hôm nay.

Phân tích kỹ thuật: US500

US500 gần đây vượt trội so với US100 nhờ dòng vốn quay vào các cổ phiếu phòng thủ. Tuy nhiên, hôm nay cổ phiếu công nghệ đang dẫn dắt thị trường. Nvidia phá vỡ giai đoạn tích lũy, giao dịch ở mức cao nhất kể từ tháng 11, giúp US500 lên mức cao nhất kể từ đợt bán tháo ngày 12/2. Nếu Nvidia công bố kết quả mạnh, US500 có thể hướng tới 7.000 điểm, còn US100 có thể tiến về 26.000 điểm.

Tin tức doanh nghiệp