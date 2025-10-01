AST SpaceMobile vọt hơn 12% sau những tiến triển quan trọng

Cổ phiếu AST SpaceMobile tăng hơn 12% hôm nay khi nhà đầu tư phản ứng tích cực với những cập nhật mới nhất về tiến độ của chòm sao vệ tinh BlueBird. Động lực chính của đà tăng giá là thông báo hoàn tất lắp ráp cuối cùng và thử nghiệm thành công vệ tinh BlueBird 6, dự kiến sẽ được vận chuyển đến Ấn Độ vào ngày 12/10 – một cột mốc quan trọng trong lộ trình dự án. Ngoài ra, BlueBird 7 đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng và sẽ được đưa đến bãi phóng ở Cape Canaveral trong tháng này, cho thấy tốc độ và hiệu quả thực thi của công ty.

Công ty đang kiên định triển khai kế hoạch đầy tham vọng, với mục tiêu đưa từ 45 đến 60 vệ tinh BlueBird vào quỹ đạo Trái đất thấp trước cuối năm 2026. Điều này sẽ mở rộng đáng kể vùng phủ sóng và năng lực hoạt động của AST SpaceMobile, đồng thời tạo cơ hội mới để cung cấp dịch vụ di động toàn cầu. Các đợt phóng vệ tinh định kỳ mỗi 1–2 tháng trong hai năm tới cho thấy quy mô và nhịp độ triển khai mạnh mẽ của toàn dự án.

Nhà đầu tư cũng phản ứng tích cực trước việc các nhà phân tích của Barclays nâng giá mục tiêu cổ phiếu lên 60 USD, phản ánh niềm tin ngày càng tăng vào lợi thế cạnh tranh của AST SpaceMobile. Công ty nổi bật với công nghệ độc quyền cho phép kết nối trực tiếp vệ tinh – điện thoại di động, mang lại đầy đủ dịch vụ viễn thông từ gọi thoại, nhắn tin đến truy cập internet, qua đó tạo lợi thế so với các đối thủ, bao gồm cả Starlink.

Dù thị trường vệ tinh đầy thách thức và tiềm ẩn nhiều bất định, đà tăng giá mạnh hôm nay phản ánh niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư vào khả năng của công ty trong việc hiện thực hóa các mục tiêu tham vọng, cũng như tiềm năng phá vỡ rào cản và cách mạng hóa kết nối di động toàn cầu.

