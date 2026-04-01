AU200.cash: Tín hiệu trái chiều từ nền kinh tế Úc ⚔️

Trước đó trong ngày, thị trường đã đón nhận dữ liệu PMI cuối cùng của Úc cho tháng 3. Báo cáo phát đi tín hiệu rõ ràng về sự suy yếu của nền kinh tế. Chỉ số giảm trở lại vùng suy thoái (<50) xuống 49,8 (so với 51,0 trong tháng 2), đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên sau 5 tháng.

Chi tiết báo cáo cho thấy bức tranh kém tích cực: đơn hàng mới giảm lần đầu sau nhiều tháng, sản lượng tiếp tục đi xuống, và việc làm cũng chuyển sang vùng tiêu cực phản ánh sự suy giảm trên diện rộng của hoạt động kinh tế. Đồng thời, nguyên nhân chính không chỉ đến từ nhu cầu nội địa mà còn từ áp lực chi phí và khủng hoảng năng lượng. Giá đầu vào tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm do giá dầu và chi phí vận tải tăng mạnh. Điều này tạo ra môi trường “stagflation” tại Úc tăng trưởng chậm lại trong khi lạm phát vẫn tăng chủ yếu do gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, bất chấp tín hiệu vĩ mô yếu, thị trường chứng khoán lại phản ứng theo hướng ngược lại. Chỉ số AU200 (S&P/ASX 200) tăng khoảng +2,2% lên 8.680 điểm, được hỗ trợ bởi tâm lý “risk-on” toàn cầu và kỳ vọng về việc hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông. Đà tăng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu khai khoáng và các cổ phiếu chu kỳ, phản ánh mức độ phụ thuộc lớn của Úc vào hàng hóa và nhu cầu toàn cầu.

Dù vậy, cần lưu ý rằng nhịp phục hồi này diễn ra sau một tháng 3 rất yếu, khi chỉ số đã giảm gần 10%. Thị trường chứng khoán Úc đặc biệt nhạy cảm với các cú sốc địa chính trị, biến động giá dầu và kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu, khiến nó trở thành một chỉ báo quan trọng về diễn biến của xung đột tại Trung Đông.