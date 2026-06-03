CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số ISM PMI Phi Sản Xuất vượt kỳ vọng

21:00 - Dữ liệu ISM và Đơn đặt hàng Nhà máy của Mỹ (Tháng 4/Tháng 5) Dữ liệu ISM (Tháng 5) ISM Non-Manufacturing Prices: 71,3 (Trước đó: 70,7)

ISM Non-Manufacturing PMI: 54,5 (Kỳ vọng: 53,7; Trước đó: 53,6)

ISM Non-Manufacturing Employment: 47,9 (Trước đó: 48,0)

ISM Non-Manufacturing Business Activity: 57,7 (Trước đó: 55,9)

ISM Non-Manufacturing New Orders: 57,3 (Trước đó: 53,5) Đơn đặt hàng Nhà máy (Tháng 4) Factory Orders: 4,8% (Kỳ vọng: 4,6%; Trước đó: 1,8%)

Factory Orders ex Transportation: 1,3% (Trước đó: 1,8%)

Durable Goods Orders ex Transportation: 1,1% (Trước đó: 1,1%)

Durable Goods Orders ex Defense: 8,1% (Trước đó: 8,1%) Bình luận thị trường Dữ liệu lần này nhìn chung tích cực đối với bức tranh hoạt động kinh tế của Mỹ, nhưng đồng thời lại bất lợi từ góc độ lạm phát và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất nhanh chóng. Những điểm chính: Tăng tốc trong lĩnh vực dịch vụ: Chỉ số quan trọng nhất là ISM Non-Manufacturing PMI đạt 54,5 điểm, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng 53,7 điểm và mức trước đó là 53,6 điểm. Điều này cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Mỹ không chỉ tiếp tục duy trì trong vùng mở rộng mà còn có dấu hiệu tăng tốc.

Áp lực lạm phát vẫn dai dẳng: Mặt khác, yếu tố đáng lo ngại nhất là ISM Non-Manufacturing Prices Index ở mức 71,3 điểm, tăng từ 70,7 điểm trước đó. Đây là mức rất cao và là tín hiệu cho thấy áp lực giá trong lĩnh vực dịch vụ vẫn duy trì mạnh mẽ. Đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), điều này đặc biệt quan trọng vì lạm phát dịch vụ thường dai dẳng hơn lạm phát hàng hóa.

Các thành phần cầu vẫn rất mạnh: Khi phân tích sâu hơn báo cáo ISM, các chỉ số phản ánh nhu cầu cho thấy sức mạnh đáng kể. Business Activity tăng lên 57,7 điểm từ 55,9 điểm, trong khi New Orders tăng lên 57,3 điểm từ 53,5 điểm. Điều này rất đáng chú ý vì nó cho thấy tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ đang được thúc đẩy bởi nhu cầu thực tế chứ không chỉ đơn thuần do giá cả tăng.

Điểm yếu nằm ở việc làm: Mắt xích yếu nhất vẫn là chỉ số việc làm trong lĩnh vực dịch vụ, ở mức 47,9 điểm, thấp hơn nhẹ so với 48,0 điểm trước đó.

Đơn đặt hàng nhà máy vững chắc: Dữ liệu đơn đặt hàng công nghiệp cũng cho thấy sự tích cực. Factory Orders tăng 4,8% so với tháng trước, vượt kỳ vọng 4,6% và cao hơn đáng kể so với mức 1,8% trước đó. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đơn đặt hàng không bao gồm vận tải chỉ tăng 1,3%, thấp hơn mức 1,8% trước đó. Dù vẫn tăng trưởng, nhưng tốc độ đã chậm lại sau khi loại bỏ nhóm ngành có biến động lớn nhất. Mặc dù xuất hiện nhiều bất ngờ tích cực trong dữ liệu, phản ứng của thị trường vẫn tương đối hạn chế. EURUSD hiện vẫn giao dịch trong một kênh giá hẹp. Biểu đồ: EURUSD (M1) Nguồn: xStation5, 03.06.2026

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