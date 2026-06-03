AUDUSD: GDP của Úc chậm lại khi thị trường tập trung vào triển vọng chính sách của RBA 🪙

Tăng trưởng gây thất vọng, nhưng các chi tiết lại phức tạp hơn

Nền kinh tế Úc đã chậm lại trong quý I/2026, với GDP tăng chỉ 0,3% q/q, thấp hơn kỳ vọng của thị trường khoảng 0,5% và giảm mạnh so với mức 0,9% trong quý IV. Trên cơ sở hàng năm, tăng trưởng giữ ở mức 2,5%, nhưng báo cáo cho thấy động lực kinh tế đang suy yếu rõ rệt.

Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư, dữ liệu này không hoàn toàn mang tính tiêu cực. Mức tăng trưởng GDP yếu hơn chủ yếu xuất phát từ tác động tiêu cực đáng kể của thương mại đối ngoại, trong khi đầu tư tư nhân vẫn duy trì mạnh mẽ. Điều này khiến Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đối mặt với một bức tranh phức tạp hơn: tăng trưởng đang chậm lại, nhưng nhu cầu trong nước chưa sụp đổ.

Thương mại và gián đoạn do thời tiết gây áp lực lên tăng trưởng

Thương mại ròng đã làm giảm 0,8 điểm phần trăm tăng trưởng GDP theo quý. Xuất khẩu giảm 1,1%, đánh dấu mức giảm theo quý lớn nhất trong hai năm qua. Các mức giảm mạnh nhất đến từ xuất khẩu than đá (-6,8%) và quặng khoáng sản (-1,3%). Những gián đoạn liên quan đến bão cũng ảnh hưởng đến hoạt động khai khoáng và vận tải, với sản lượng khai khoáng giảm 1,5%.

Trong khi đó, nhập khẩu tăng 2,1%, một phần nhờ lượng hàng hóa đầu tư nhập khẩu tăng mạnh liên quan đến sự phát triển của các trung tâm dữ liệu (data center). Điều này cho thấy một phần sự suy yếu của GDP phản ánh các gián đoạn tạm thời và hoạt động đầu tư đòi hỏi nhập khẩu lớn, thay vì sự suy giảm diện rộng của điều kiện kinh tế trong nước.

Trung tâm dữ liệu hỗ trợ đầu tư, người tiêu dùng vẫn thận trọng

Thành phần mạnh nhất trong báo cáo là đầu tư doanh nghiệp, tăng 6,0% q/q. Chi tiêu cho máy móc và thiết bị tăng vọt 16,3%, mức tăng lớn nhất trong ba thập kỷ. Động lực chính là các khoản đầu tư liên tục vào hạ tầng trung tâm dữ liệu tại New South Wales và Victoria.

Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn thận trọng hơn. Chi tiêu hộ gia đình tăng 0,5%, nhưng chi tiêu tùy ý chỉ tăng 0,1%, trong khi chi tiêu thiết yếu tăng 0,8%. Tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình giảm từ 7,0% xuống 6,2%, cho thấy người tiêu dùng ngày càng cảm nhận rõ tác động của lãi suất cao, chi phí nhiên liệu đắt đỏ và việc các chương trình trợ cấp năng lượng dần hết hiệu lực.

Báo cáo này có ý nghĩa gì đối với RBA và thị trường?

Báo cáo GDP làm suy yếu phần nào khả năng RBA tiếp tục tăng lãi suất trong ngắn hạn, khi tăng trưởng kinh tế rõ ràng đang chậm lại và GDP bình quân đầu người giảm 0,1%.

Tuy nhiên, ngân hàng trung ương khó có thể xem đây là một tín hiệu hoàn toàn ôn hòa (dovish). Rủi ro lạm phát vẫn ở mức cao, nhu cầu tư nhân vẫn tương đối bền vững và giá năng lượng tiếp tục neo ở mức cao.

Những tác động chính đối với thị trường:

Lãi suất: Xác suất tăng lãi suất ngay lập tức giảm xuống, nhưng vẫn có rất ít cơ sở để cắt giảm lãi suất.

Thị trường trái phiếu: Tăng trưởng chậm lại có thể hạn chế đà tăng tiếp theo của lợi suất, mặc dù rủi ro lạm phát cũng làm giảm khả năng lợi suất giảm mạnh.

Chứng khoán: Các lĩnh vực liên quan đến tiêu dùng tiếp tục chịu áp lực, trong khi đầu tư vào trung tâm dữ liệu tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp hạ tầng, công nghệ, tiện ích và xây dựng.

AUD: Phản ứng của đồng tiền này khá hạn chế, cho thấy kết quả GDP yếu hơn phần lớn đã được thị trường dự báo trước.

Phản ứng của AUDUSD

Sau khi dữ liệu được công bố, AUDUSD giảm nhẹ và hiện đang giao dịch quanh vùng 0,7150–0,7160. Phản ứng khá khiêm tốn cho thấy các nhà đầu tư đánh giá báo cáo là yếu, nhưng chưa đủ yếu để làm thay đổi đáng kể kỳ vọng về chính sách của RBA.

Hiện tại, AUDUSD nhiều khả năng sẽ được dẫn dắt nhiều hơn bởi tâm lý rủi ro toàn cầu, giá hàng hóa, xu hướng của đồng USD và các dữ liệu lạm phát sắp tới hơn là chính báo cáo GDP. Báo cáo này mang tính tiêu cực ở mức độ vừa phải đối với đồng đô la Úc, nhưng chưa phải là chất xúc tác lớn để thay đổi xu hướng dài hạn.