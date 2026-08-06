Tin đầu ngày: Chỉ số Dow Jones đạt mức cao kỷ lục, trong khi giá vàng và bạc tăng mạnh

📈 Thị trường chứng khoán

Sau khi thị trường đóng cửa hôm nay, SanDisk và Western Digital Corporation sẽ công bố báo cáo tài chính.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh hiện tại có thể được đánh giá là rất tích cực, với phần lớn doanh nghiệp đều công bố kết quả vượt kỳ vọng của giới phân tích.

Ở chiều ngược lại, Nvidia tăng giá sau khi thị trường phản ứng tích cực với thông tin SpaceX sử dụng công nghệ AI của Nvidia.

Các chỉ số chịu áp lực chủ yếu từ cổ phiếu SpaceX và AMD, khi cả hai đều công bố kết quả kinh doanh tương đối tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng rất cao của thị trường.

Trong khi đó, Nasdaq có diễn biến kém tích cực hơn khi giảm khoảng 0,4%.

Tại thời điểm viết báo cáo, Dow Jones tăng hơn 0,8%, lập mức cao kỷ lục mới và là điểm sáng duy nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Tâm lý tích cực trong phiên giao dịch tại Mỹ đã dần suy yếu, đặc biệt sau khi thị trường mở cửa với mức tăng khá mạnh.

🌍 Địa chính trị

Tuyến hàng hải mới được thống nhất với Oman chỉ được xem là giải pháp tạm thời, chứ không phải là dấu chấm hết cho cuộc xung đột.

Tuy nhiên, Iran nhấn mạnh rằng việc Mỹ chỉ khôi phục các cam kết trước đây sẽ chưa đủ để Eo biển Hormuz được mở cửa hoàn toàn, và các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra trong bầu không khí thiếu lòng tin sâu sắc.

Tehran cho biết đã nhận được các thông điệp từ Washington về việc Mỹ sẵn sàng quay trở lại các cam kết trước đây.

Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho biết Mỹ và Iran vẫn duy trì liên lạc gián tiếp, dù Tehran khẳng định hiện chưa tiến hành đàm phán trực tiếp với Washington.

Theo Tổng thống Mỹ, các cuộc đàm phán đang đi đúng hướng và thông tin chi tiết có thể sẽ sớm được công bố.

Donald Trump nhận định tình hình với Iran đang "tiến triển rất tốt", cho thấy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và mở lại Eo biển Hormuz đang đạt được tiến triển.

Iran cho biết tọa độ của tuyến hàng hải đề xuất đã được thống nhất, tuyến này có thể hoạt động tạm thời trong khoảng 2–4 tháng, đồng thời một tuyên bố chung giữa hai nước đang được hoàn thiện.

Theo đại diện của một quốc gia vùng Vịnh, khả năng đạt được thỏa thuận trước ngày thứ Sáu hiện ở mức khoảng 50%.

Iran và Oman tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm thiết lập một tuyến hàng hải an toàn qua Eo biển Hormuz, mặc dù một thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa chắc chắn.

📊 Kinh tế vĩ mô

Báo cáo ADP về việc làm khu vực tư nhân tại Mỹ cho thấy thị trường lao động đang chậm lại rõ rệt.

Trong tháng 7, khu vực tư nhân chỉ tạo thêm 44.000 việc làm, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng khoảng 75.000 việc làm (sau khi số liệu tháng 6 được điều chỉnh giảm xuống còn 95.000).

Mức tăng việc làm chủ yếu đến từ lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe, trong khi khách sạn, dịch vụ ăn uống và một số lĩnh vực sản xuất ghi nhận kết quả yếu hơn.

Số liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang dần mất đà, nhưng chưa phản ánh sự suy yếu nghiêm trọng - doanh nghiệp vẫn ít sa thải lao động, chỉ là tuyển dụng chậm lại.

Dữ liệu lĩnh vực dịch vụ của Mỹ cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá vững chắc.

Kết quả này cho thấy nhu cầu trong nền kinh tế Mỹ vẫn tương đối mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ, vốn đóng góp phần lớn vào GDP của Mỹ.

Chỉ số ISM Services PMI cũng xác nhận sự bền bỉ của lĩnh vực dịch vụ, dù kết quả thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng khi đạt 54,1 điểm so với dự báo 54,5 điểm.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ chỉ số đơn hàng mới (tăng lên 57,2 điểm), tuy nhiên áp lực chi phí vẫn hiện hữu khi chỉ số giá phải trả (Prices Paid) duy trì trên 70 điểm, phản ánh áp lực lạm phát vẫn ở mức cao.

Đồng thời, chỉ số việc làm suy yếu, cho thấy các doanh nghiệp vẫn thận trọng trong hoạt động tuyển dụng.

Đối với thị trường, đây là một tín hiệu trái chiều: nền kinh tế Mỹ chưa có dấu hiệu giảm tốc mạnh (điều tích cực đối với chứng khoán), nhưng lĩnh vực dịch vụ vững chắc cùng áp lực giá cao có thể khiến Fed khó sớm cắt giảm lãi suất.