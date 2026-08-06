Thị trường nổi bật: DE40 duy trì gần đỉnh lịch sử! Siemens và Deutsche Telekom tỏa sáng nhờ kết quả kinh doanh!

Hợp đồng tương lai DAX của Đức (DE40) vẫn duy trì gần mức cao nhất mọi thời đại bất chấp sự điều chỉnh tại châu Á, với mức giảm nhẹ hiện tại nhiều khả năng mang tính kỹ thuật. Kết quả kinh doanh đáng thất vọng từ các nhà sản xuất chip nhớ (SanDisk, Western Digital) đã khiến áp lực quay trở lại nhóm cổ phiếu liên quan đến AI, tuy nhiên phiên giao dịch châu Âu vẫn nhận được hỗ trợ từ các báo cáo lợi nhuận tích cực của những doanh nghiệp truyền thống trong nước.

Phân tích kỹ thuật: DE40 (D1)

Hợp đồng tương lai DAX đang điều chỉnh giảm 0,25%, trong khi chỉ số cơ sở tiếp tục tăng thêm 0,1% trong ngày hôm nay. DE40 vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh, giao dịch phía trên ba đường trung bình động hàm mũ quan trọng trên khung thời gian D1 (EMA 10, EMA 30, EMA 100).

Đợt điều chỉnh hiện tại là hợp lý khi giá vừa bứt phá lên mức đỉnh mới gần vùng biên trên của khoảng biến động thường thấy trong những tháng gần đây (hình chữ nhật màu vàng), đồng thời chỉ báo RSI lần đầu tiên trong một tháng tiến vào vùng quá mua. Mức Fibonacci thoái lui 23,6% của nhịp tăng gần nhất (quanh 26.100 điểm) vẫn là vùng hỗ trợ quan trọng, dù phép thử chính đối với xu hướng sẽ là khả năng giá điều chỉnh về đường EMA 10 (màu vàng). Việc đóng cửa phía trên các vùng này sẽ củng cố tín hiệu xu hướng tăng và cho thấy thị trường sẵn sàng bảo vệ xu hướng hiện tại.

Nguồn: xStation5

Điều gì đang thúc đẩy biến động của DE40 hôm nay?