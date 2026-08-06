Thị trường nổi bật: DE40 duy trì gần đỉnh lịch sử! Siemens và Deutsche Telekom tỏa sáng nhờ kết quả kinh doanh!

Hợp đồng tương lai DAX của Đức (DE40) vẫn duy trì gần mức cao nhất mọi thời đại bất chấp sự điều chỉnh tại châu Á, với mức giảm nhẹ hiện tại nhiều khả năng mang tính kỹ thuật. Kết quả kinh doanh đáng thất vọng từ các nhà sản xuất chip nhớ (SanDisk, Western Digital) đã khiến áp lực quay trở lại nhóm cổ phiếu liên quan đến AI, tuy nhiên phiên giao dịch châu Âu vẫn nhận được hỗ trợ từ các báo cáo lợi nhuận tích cực của những doanh nghiệp truyền thống trong nước.
Phân tích kỹ thuật: DE40 (D1)
Hợp đồng tương lai DAX đang điều chỉnh giảm 0,25%, trong khi chỉ số cơ sở tiếp tục tăng thêm 0,1% trong ngày hôm nay. DE40 vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh, giao dịch phía trên ba đường trung bình động hàm mũ quan trọng trên khung thời gian D1 (EMA 10, EMA 30, EMA 100).
Đợt điều chỉnh hiện tại là hợp lý khi giá vừa bứt phá lên mức đỉnh mới gần vùng biên trên của khoảng biến động thường thấy trong những tháng gần đây (hình chữ nhật màu vàng), đồng thời chỉ báo RSI lần đầu tiên trong một tháng tiến vào vùng quá mua. Mức Fibonacci thoái lui 23,6% của nhịp tăng gần nhất (quanh 26.100 điểm) vẫn là vùng hỗ trợ quan trọng, dù phép thử chính đối với xu hướng sẽ là khả năng giá điều chỉnh về đường EMA 10 (màu vàng). Việc đóng cửa phía trên các vùng này sẽ củng cố tín hiệu xu hướng tăng và cho thấy thị trường sẵn sàng bảo vệ xu hướng hiện tại.
Nguồn: xStation5
Điều gì đang thúc đẩy biến động của DE40 hôm nay?
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Đơn đặt hàng công nghiệp Đức: Đơn đặt hàng mới trong lĩnh vực sản xuất của Đức tăng 3,1% so với tháng trước (+6,5% so với cùng kỳ năm trước) trong tháng 6/2026, nhờ các hợp đồng quy mô lớn trong lĩnh vực máy móc (+12,7%) và điện tử (+22,7%). Tuy nhiên, nếu loại trừ các đơn hàng lớn, chỉ số này giảm 0,5% theo tháng. Nhu cầu nội địa tăng mạnh 7,8%, trong khi đơn hàng từ khu vực đồng Euro giảm 14,0%, còn dữ liệu tháng 5 bị điều chỉnh giảm đáng kể từ +1,9% xuống +0,3%.
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Deutsche Telekom (+5,5%): Là doanh nghiệp lớn thứ 5 trong chỉ số DAX, Deutsche Telekom đã vượt kỳ vọng thị trường trong quý II/2026, với EBITDA điều chỉnh sau thuê bao (adjusted EBITDAaL) đạt 11,8 tỷ EUR. Trước sự biến động của thị trường cùng kết quả kinh doanh tích cực, công ty đã mở rộng chương trình mua lại cổ phiếu thêm 3 tỷ EUR, nâng tổng giá trị chương trình lên tối đa 5 tỷ EUR. Ngoài ra, dự báo dòng tiền tự do cũng được nâng lên khoảng 20 tỷ EUR, nhờ kết quả kinh doanh mạnh mẽ từ T-Mobile US. Mặc dù lượng đơn hàng mới tại T-Systems giảm 13,4%, cổ phiếu vẫn tăng 5,5%, trở thành động lực chính dẫn dắt chỉ số chuẩn của Đức trong hôm nay.
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Siemens điều chỉnh giảm (-5%): Ở chiều ngược lại, Siemens – doanh nghiệp có tỷ trọng lớn nhất trong DAX – đang gây áp lực lên chỉ số dù công ty vừa ghi nhận lợi nhuận công nghiệp và lượng đơn hàng theo quý cao kỷ lục (lợi nhuận: +25% lên 3,52 tỷ EUR; đơn hàng: +13% lên 27,90 tỷ EUR). Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng Digital Industries với lợi nhuận tăng 44%, được thúc đẩy bởi nhu cầu AI công nghiệp tại Mỹ và Trung Quốc, qua đó giúp công ty nâng dự báo EPS cả năm lên 11,20–11,50 EUR. Đà giảm của cổ phiếu nhiều khả năng đến từ hoạt động chốt lời sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại gần 290 EUR, kết hợp với tâm lý tiêu cực chung đối với nhóm cổ phiếu liên quan đến AI trong ngày hôm nay.
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