Lịch kinh tế: Liệu các báo cáo việc làm với số liệu thấp hơn có thể gây áp lực lên Fed ?

Lịch kinh tế vĩ mô ngày thứ Năm vẫn khá thưa thớt, tạo điều kiện để thị trường tập trung hoàn toàn vào loạt báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp tiếp theo tại cả hai bờ Đại Tây Dương.

Tại châu Âu, sau khi dữ liệu đơn đặt hàng công nghiệp của Đức được công bố tích cực, báo cáo đáng chú ý tiếp theo sẽ là doanh số bán lẻ của Khu vực đồng Euro. Trong khi đó, tại Mỹ, lịch công bố bao gồm các báo cáo phụ về thị trường lao động (báo cáo Challenger, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu) cùng với báo cáo tồn kho khí tự nhiên của EIA.

Thị trường dường như đang tạm thời hạ nhiệt sau giai đoạn biến động mạnh gần đây, tuy nhiên một loạt dữ liệu thị trường lao động tiếp tục tích cực có thể làm dấy lên trở lại lo ngại của nhà đầu tư về khả năng Mỹ sớm tăng lãi suất.

Các công bố quan trọng trong phiên châu Á và buổi sáng

Đức: Dữ liệu đơn đặt hàng công nghiệp tháng 6 vượt xa kỳ vọng và gây bất ngờ lớn. Theo tháng (m/m), đơn đặt hàng tăng 3,1%, vượt đáng kể so với dự báo thị trường chỉ ở mức 0,3% m/m. Theo năm (y/y), tốc độ tăng đạt 6,5% (so với 4,5% của tháng trước), mang lại cú hích đáng kể cho nền kinh tế Đức đang gặp nhiều khó khăn.

Úc: Cán cân thương mại tháng 6 ghi nhận sự đảo chiều mạnh mẽ. Thặng dư thương mại đạt 1,93 tỷ AUD, hoàn toàn trái ngược với dự báo của các nhà phân tích về mức thâm hụt 1,1 tỷ AUD (kỳ trước: thâm hụt 2,37 tỷ AUD).

Mỹ: Phiên giao dịch qua đêm đáng chú ý với những phát biểu từ Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly về triển vọng lãi suất hiện tại và tình hình thị trường lao động.

Lịch kinh tế vĩ mô

16:00 Khu vực đồng Euro - Doanh số bán lẻ điều chỉnh theo mùa (m/m) (tháng 6). Dự báo: 0,1% | Kỳ trước: 0,2%

16:00 Khu vực đồng Euro - Doanh số bán lẻ điều chỉnh theo số ngày làm việc (y/y) (tháng 6). Dự báo: 0,9% | Kỳ trước: 1,6%

16:30 Mỹ - Báo cáo cắt giảm việc làm Challenger (tháng 7). Kỳ trước: 45,85 nghìn

19:30 Mỹ - Năng suất lao động phi nông nghiệp (q/q) (ước tính sơ bộ quý II). Dự báo: 0,7% | Kỳ trước: 0,3%

19:30 Mỹ - Chi phí lao động trên mỗi đơn vị sản phẩm (q/q) (ước tính sơ bộ quý II). Dự báo: 2,1% | Kỳ trước: 1,8%

19:30 Mỹ - Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Dự báo: 201 nghìn | Kỳ trước: 197 nghìn

21:00 Mỹ - Tồn kho bán buôn (m/m) (tháng 6). Dự báo: 0,3% | Kỳ trước: 0,1%

21:30 Mỹ - Thay đổi tồn kho khí tự nhiên của EIA. Dự báo: 30 Bcf | Kỳ trước: 28 Bcf

04:30 sáng mai Mỹ - Bài phát biểu của Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem

Các báo cáo lợi nhuận đáng chú ý

Wall Street:

Eli Lilly (trước giờ mở cửa) – báo cáo quan trọng đối với ngành dược phẩm và chăm sóc sức khỏe; nhà đầu tư sẽ tập trung vào doanh số các loại thuốc điều trị tiểu đường và giảm cân.

ConocoPhillips (trước giờ mở cửa) – phản ánh sức khỏe của ngành khai thác trong bối cảnh giá dầu thô biến động.

Gilead Sciences (sau giờ đóng cửa)

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