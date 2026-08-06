Lịch kinh tế: Liệu các báo cáo việc làm với số liệu thấp hơn có thể gây áp lực lên Fed ?

Lịch kinh tế vĩ mô ngày thứ Năm vẫn khá thưa thớt, tạo điều kiện để thị trường tập trung hoàn toàn vào loạt báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp tiếp theo tại cả hai bờ Đại Tây Dương.
Tại châu Âu, sau khi dữ liệu đơn đặt hàng công nghiệp của Đức được công bố tích cực, báo cáo đáng chú ý tiếp theo sẽ là doanh số bán lẻ của Khu vực đồng Euro. Trong khi đó, tại Mỹ, lịch công bố bao gồm các báo cáo phụ về thị trường lao động (báo cáo Challenger, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu) cùng với báo cáo tồn kho khí tự nhiên của EIA.
Thị trường dường như đang tạm thời hạ nhiệt sau giai đoạn biến động mạnh gần đây, tuy nhiên một loạt dữ liệu thị trường lao động tiếp tục tích cực có thể làm dấy lên trở lại lo ngại của nhà đầu tư về khả năng Mỹ sớm tăng lãi suất.
Các công bố quan trọng trong phiên châu Á và buổi sáng
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Đức: Dữ liệu đơn đặt hàng công nghiệp tháng 6 vượt xa kỳ vọng và gây bất ngờ lớn. Theo tháng (m/m), đơn đặt hàng tăng 3,1%, vượt đáng kể so với dự báo thị trường chỉ ở mức 0,3% m/m. Theo năm (y/y), tốc độ tăng đạt 6,5% (so với 4,5% của tháng trước), mang lại cú hích đáng kể cho nền kinh tế Đức đang gặp nhiều khó khăn.
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Úc: Cán cân thương mại tháng 6 ghi nhận sự đảo chiều mạnh mẽ. Thặng dư thương mại đạt 1,93 tỷ AUD, hoàn toàn trái ngược với dự báo của các nhà phân tích về mức thâm hụt 1,1 tỷ AUD (kỳ trước: thâm hụt 2,37 tỷ AUD).
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Mỹ: Phiên giao dịch qua đêm đáng chú ý với những phát biểu từ Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly về triển vọng lãi suất hiện tại và tình hình thị trường lao động.
Lịch kinh tế vĩ mô
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16:00 Khu vực đồng Euro - Doanh số bán lẻ điều chỉnh theo mùa (m/m) (tháng 6). Dự báo: 0,1% | Kỳ trước: 0,2%
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16:00 Khu vực đồng Euro - Doanh số bán lẻ điều chỉnh theo số ngày làm việc (y/y) (tháng 6). Dự báo: 0,9% | Kỳ trước: 1,6%
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16:30 Mỹ - Báo cáo cắt giảm việc làm Challenger (tháng 7). Kỳ trước: 45,85 nghìn
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19:30 Mỹ - Năng suất lao động phi nông nghiệp (q/q) (ước tính sơ bộ quý II). Dự báo: 0,7% | Kỳ trước: 0,3%
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19:30 Mỹ - Chi phí lao động trên mỗi đơn vị sản phẩm (q/q) (ước tính sơ bộ quý II). Dự báo: 2,1% | Kỳ trước: 1,8%
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19:30 Mỹ - Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Dự báo: 201 nghìn | Kỳ trước: 197 nghìn
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21:00 Mỹ - Tồn kho bán buôn (m/m) (tháng 6). Dự báo: 0,3% | Kỳ trước: 0,1%
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21:30 Mỹ - Thay đổi tồn kho khí tự nhiên của EIA. Dự báo: 30 Bcf | Kỳ trước: 28 Bcf
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04:30 sáng mai Mỹ - Bài phát biểu của Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem
Các báo cáo lợi nhuận đáng chú ý
Wall Street:
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Eli Lilly (trước giờ mở cửa) – báo cáo quan trọng đối với ngành dược phẩm và chăm sóc sức khỏe; nhà đầu tư sẽ tập trung vào doanh số các loại thuốc điều trị tiểu đường và giảm cân.
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ConocoPhillips (trước giờ mở cửa) – phản ánh sức khỏe của ngành khai thác trong bối cảnh giá dầu thô biến động.
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Gilead Sciences (sau giờ đóng cửa)
3 thị trường đáng chú ý hôm nay
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DE40 / DAX (Chỉ số chứng khoán) – Chỉ số chứng khoán Đức nhận được động lực tích cực ngay trước giờ mở cửa nhờ dữ liệu đơn đặt hàng công nghiệp rất mạnh (3,1% m/m so với mức dự báo 0,3%). Nhóm cổ phiếu công nghiệp có thể dẫn dắt thị trường Frankfurt trong phiên hôm nay, trong khi dữ liệu doanh số bán lẻ của Khu vực đồng Euro lúc 11:00 sẽ hoàn thiện bức tranh kinh tế vĩ mô của châu Âu.
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EURUSD (Ngoại hối) – Cặp tiền tệ chính này có thể ghi nhận biến động mạnh hơn ngay cả khi chỉ có các báo cáo phụ về thị trường lao động Mỹ. Sau báo cáo ADP ngày hôm qua vượt kỳ vọng đáng kể, nếu các tín hiệu tiếp tục cho thấy thị trường lao động duy trì sức mạnh (ví dụ số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vẫn dưới 200 nghìn), kỳ vọng về việc Mỹ tăng lãi suất có thể tiếp tục gia tăng.
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Khí tự nhiên / NATGAS (Hàng hóa) – Giá khí tự nhiên sẽ là tâm điểm lúc 16:30 sau khi báo cáo hàng tuần của EIA về thay đổi lượng khí lưu trữ tại Mỹ được công bố (dự báo: 30 Bcf). Kết hợp với đợt nắng nóng mùa hè trên khắp nước Mỹ và nhu cầu gia tăng từ ngành điện, bất kỳ kết quả nào chênh lệch đáng kể so với dự báo đều có thể khiến biến động giá khí tự nhiên tăng mạnh.
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