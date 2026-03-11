AUDUSD: Liệu Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có phải là ngân hàng đầu tiên quay trở lại tăng lãi suất? 🪙

Đồng AUD đã tăng giá rõ rệt trong các phiên gần đây, được hỗ trợ bởi kỳ vọng về chính sách tiền tệ trong nước cũng như điều kiện vĩ mô toàn cầu thuận lợi. Thị trường ngày càng cho rằng Reserve Bank of Australia sẽ duy trì lập trường tương đối “hawkish”, trong khi rủi ro lạm phát vẫn ở mức cao. Sau khi tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 2, các nhà kinh tế từ những ngân hàng lớn như Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank, và Westpac hiện dự báo hai lần tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 3 và tháng 5, có thể đưa lãi suất chính sách lên khoảng 4,35–4,50%. Các hợp đồng tương lai lãi suất hiện cho thấy xác suất khoảng 70% cho một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 17/3, so với khoảng 30% vào đầu tuần, phản ánh lo ngại ngày càng tăng về áp lực lạm phát, được thúc đẩy bởi giá dầu cao hơn và nhu cầu nội địa vẫn bền vững.

Từ góc độ kinh tế vĩ mô, một số yếu tố cấu trúc tiếp tục hỗ trợ đồng AUD. Australia hưởng lợi từ chu kỳ tăng giá của kim loại và hàng hóa, khi đây là một trong những nhà sản xuất tài nguyên lớn nhất thế giới, bao gồm Gold, khí tự nhiên, và quặng sắt. Bên cạnh đó, vị thế thương mại của quốc gia vẫn tương đối cân bằng, bất chấp căng thẳng thương mại toàn cầu, nhờ duy trì quan hệ kinh tế mạnh mẽ với cả China và các nền kinh tế phương Tây. Trong nước, giá nhà ở vẫn ổn định, trong khi nền kinh tế đang tăng trưởng khoảng 2,6% mỗi năm, cao hơn nhiều dự báo trước đây. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm — với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống khoảng 4,11% từ 4,21% — cùng với tâm lý risk-on trên thị trường cổ phiếu, đã làm suy yếu US Dollar và hỗ trợ các đồng tiền beta cao như AUD.

Trong bối cảnh này, cặp tiền AUD/USD tiếp tục tăng giá, tăng 0,45% hôm nay lên 0,71500, thiết lập mức cao mới của năm 2026 và mức cao nhất kể từ năm 2023. Cặp tiền đã tăng ngắn hạn lên 0,7155, phá vỡ đỉnh tháng 2 trước đó, trước khi điều chỉnh nhẹ xuống dưới mức này. Từ góc độ kỹ thuật, cấu trúc tăng vẫn được duy trì miễn là tỷ giá giữ trên 0,7110. Nếu các mức này được giữ vững, xu hướng tăng có thể mở rộng về 0,7300, đặc biệt nếu RBA phát tín hiệu thắt chặt tiền tệ thêm. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm xuống dưới các vùng hỗ trợ — đặc biệt dưới 0,7057 — điều đó sẽ cho thấy cú phá vỡ gần đây là giả, và một đợt điều chỉnh sâu hơn có thể bắt đầu.