AUDUSD: Liệu RBA có phải là ngân hàng tiếp theo quay trở lại chính sách thắt chặt?

Đồng đô la Úc (AUD) tiếp tục là một trong những đồng tiền mạnh nhất sau khi dữ liệu lạm phát công bố cao hơn kỳ vọng. Chỉ số CPI mới nhất gây bất ngờ theo hướng tăng ở cả lạm phát toàn phần và lạm phát lõi, củng cố quan điểm rằng áp lực giá cả vẫn quá cao để Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể sớm chuyển sang lập trường ôn hòa - hoặc thậm chí trung lập.

Lạm phát toàn phần tăng tốc lên 3,8% y/y trong tháng 12, trong khi lạm phát lõi (trimmed mean) tăng lên khoảng 3,4% y/y, cao rõ rệt so với mục tiêu 2 - 3% của RBA và cho thấy quá trình giảm lạm phát đang chững lại thay vì tiến triển đều đặn. Xét theo quý, lạm phát lõi đạt 0,9% q/q, cũng không ủng hộ kịch bản quay trở lại mục tiêu một cách suôn sẻ.

Dữ liệu lạm phát chính

CPI toàn phần: 3,8% y/y (từ 3,4%)

CPI trimmed mean: ~3,4% y/y, cao hơn kỳ vọng

Lạm phát lõi: 0,9% q/q, duy trì động lực mạnh

Lạm phát dịch vụ: tăng lên 4,1% y/y

Chi phí nhà ở: tiếp tục là động lực lớn nhất, +5,5% y/y

Cơ cấu lạm phát hiện tại đặc biệt “khó chịu” đối với RBA. Lạm phát dịch vụ tăng trở lại, phản ánh nhu cầu nội địa mạnh, thị trường lao động thắt chặt, cùng áp lực dai dẳng từ giá thuê nhà và chi phí du lịch. Đồng thời, lạm phát hàng hóa cũng tăng trở lại, một phần do giá điện tăng mạnh. Kết hợp với tỷ lệ thất nghiệp quanh 4% và tăng trưởng kinh tế vững, dữ liệu cho thấy áp lực lạm phát đang ăn sâu vào nhiều lĩnh vực cốt lõi, thay vì chỉ mang tính tạm thời hay do yếu tố nhập khẩu.

Các nguồn áp lực giá chính

Lạm phát dịch vụ cao (thuê nhà, du lịch, dịch vụ thị trường)

Chi phí nhà ở tăng mạnh, gây sức ép lên hộ gia đình

Giá năng lượng leo thang, đẩy lạm phát hàng hóa

Thị trường lao động thắt chặt, duy trì áp lực tiền lương

Trước các dữ liệu này, những ngân hàng lớn nhất của Úc - bao gồm Westpac và ANZ - đã bắt đầu kỳ vọng RBA sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 2–3/2, cho rằng lạm phát đã “bỏ lá phiếu quyết định” cho chính sách thắt chặt hơn. Thị trường hiện đang định giá xác suất trên 70% cho kịch bản này. Dù phần lớn cho rằng đây có thể chỉ là một đợt tăng đơn lẻ thay vì khởi đầu chu kỳ thắt chặt mới, RBA nhiều khả năng sẽ duy trì lập trường diều hâu có điều kiện, với các quyết định tiếp theo phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến lạm phát. Ngân hàng trung ương cũng đã nhấn mạnh rằng lạm phát trên 3% vẫn là “quá cao”, gần như loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.

Triển vọng RBA sau dữ liệu CPI

Tăng lãi suất trong tháng 2 ngày càng được xem là kịch bản cơ sở

Lãi suất tiền mặt có thể tăng lên khoảng 3,85%

Có thể tạm dừng sau đó, nhưng vẫn thiên về diều hâu

Khả năng tiếp tục thắt chặt nếu lạm phát dai dẳng

Phản ứng thị trường

Đồng AUD bật tăng mạnh sau khi dữ liệu được công bố - AUD lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2023, còn AUDUSD vượt mốc 0,70, nối dài khởi đầu rất tích cực của năm. Nhà đầu tư đang dần định vị cho một RBA diều hâu hơn so với các ngân hàng trung ương lớn khác. Đà tăng gần đây của AUDUSD cũng được hỗ trợ thêm bởi sự suy yếu trên diện rộng của đồng USD.