Iran: Tổng quan và triển vọng tình hình

Tình hình hiện tại

Khả năng tiến hành các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa đạn đạo của Iran dường như đang suy giảm nhanh hơn cả những ước tính lạc quan nhất theo hướng ủng hộ Mỹ từng dự đoán. Năng lực tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran có thể giảm xuống gần như bằng 0 trong vòng 14 ngày kể từ khi chiến dịch bắt đầu; tuy nhiên, do đặc thù của lực lượng Iran, việc loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa này với mức độ chắc chắn tuyệt đối là điều rất khó khăn.

Kho tên lửa đạn đạo của Iran được ước tính chỉ ở mức vài trăm quả. Chế độ này khó có thể duy trì cường độ tấn công hiện tại, dù vẫn có thể từng bước tái bổ sung một phần năng lực ngay cả sau khi cạn kho. Nhiều cơ sở sản xuất vũ khí không kích được đặt ngầm dưới lòng đất hoặc che giấu kỹ. Năm 2025, Nga và Trung Quốc đã cung cấp hàng nghìn tấn tiền chất hóa học phục vụ sản xuất nhiên liệu và thuốc nổ, và có thể tiếp tục hỗ trợ hạn chế, kể cả qua tuyến biển Caspi.

Các bước chuẩn bị chiến dịch - bao gồm triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay, hàng trăm máy bay chiến đấu (kể cả các nền tảng chuyên dụng), cũng như khối lượng lớn đạn dược được vận chuyển từ tháng 12 đến tháng 2 - cho thấy thời gian dự kiến của chiến dịch có thể kéo dài khoảng 4–12 tuần.

Trong bối cảnh kinh tế và tài chính Iran suy yếu nghiêm trọng, cùng với làn sóng biểu tình mới, Mỹ được cho là đang tìm cách loại bỏ Cộng hòa Hồi giáo Iran như một thực thể nhà nước.

Chính quyền thần quyền tại Iran được cho là sẽ không từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân - mục tiêu mà nước này đã tiến gần hơn trong những năm gần đây bất chấp các cuộc tấn công lặp đi lặp lại vào cơ sở hạ tầng.

Bối cảnh chung, tính chất các mục tiêu bị tấn công, phản ứng của Iran và chuỗi sự kiện trước cũng như trong quá trình không kích cho thấy mục tiêu chính của chiến dịch Mỹ–Israel có thể là thay đổi chế độ tại Iran.

Nguồn: ISW

Mô hình lựa chọn mục tiêu của lực lượng Iran cho thấy, phù hợp với các tuyên bố từ phía Mỹ, một phần đáng kể giới lãnh đạo của Cộng hòa Hồi giáo đã bị loại bỏ hoặc bị cắt khỏi hệ thống chỉ huy. Các cuộc tấn công được thực hiện một cách thiếu tính toán và mang tính hỗn loạn; chúng gây lo ngại trong công chúng và làm gián đoạn hậu cần, nhưng tác động thực tế về vật chất và quân sự vẫn không đáng kể.

Nguồn: ISW

Dựa trên hình ảnh vệ tinh và các tài liệu do Lầu Năm Góc công bố, mọi dấu hiệu cho thấy hải quân Iran gần như không còn tồn tại. Iran cũng đã mất phần lớn, nếu không muốn nói là toàn bộ, lực lượng không quân của mình.

Trong khi đó, cần lưu ý rằng Mỹ, Israel và các quốc gia vùng Vịnh đang nhanh chóng tiêu hao kho tên lửa phòng không/đánh chặn. Nếu Mỹ không thay đổi cách tiếp cận tác chiến hoặc hoạt động mua sắm khí tài phòng không, nguồn đạn dược phòng không tiên tiến trong khu vực có thể xuống mức критical sau khoảng 20–30 ngày giao tranh. Điều này có thể dẫn đến việc hệ thống phòng không bị xuyên thủng, vốn hiện đang đánh chặn khoảng 90% số tên lửa và UAV được phóng từ Iran.

Iran sở hữu kho dự trữ đáng kể các UAV kiểu “Shahed”, có thể dao động từ vài trăm đến vài nghìn chiếc. Lượng dự trữ này cho phép tiến hành các đợt tấn công trong nhiều tháng nhằm vào các mục tiêu lớn, cố định hoặc di chuyển chậm và dễ bị tổn thương tại khu vực Vịnh Ba Tư. Việc sản xuất UAV cũng dễ dàng hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo.

Cơ cấu chỉ huy của Iran dường như đã chuyển sang chế độ “tự chủ”, khi các chỉ huy địa phương - không còn chuỗi chỉ huy rõ ràng - tự quyết định mục tiêu và cách thức triển khai. Điều này tiếp tục làm suy giảm khả năng hành động hiệu quả của Iran, đồng thời làm gia tăng nguy cơ leo thang ngoài dự tính vượt ra khỏi phạm vi khu vực.

Diễn biến tiếp theo (giả định) của chiến dịch

Dựa trên các tuyên bố chính thức cũng như bối cảnh và đặc điểm tác chiến, kịch bản cơ sở nhiều khả năng là một nỗ lực thay đổi chế độ tại Iran, chủ yếu dựa vào sự tham gia của lực lượng dân chúng trong nước.

Các cuộc không kích của Mỹ và Israel, ngoài việc nhắm vào mục tiêu quân sự và các thành phần của chương trình hạt nhân, còn tập trung vào giới lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo và bộ máy cưỡng chế của chế độ. Mỹ dường như muốn tước bỏ khả năng chính quyền Iran triển khai sức mạnh trong nội địa và tiếp tục đàn áp biểu tình. Mọi thông tin hiện có cho thấy Mỹ và Israel hạn chế tấn công vào mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng ở mức tối thiểu cần thiết về mặt tác chiến, hàm ý rằng cuộc chiến được dự kiến sẽ tương đối ngắn và/hoặc nhằm tránh gây thù địch với dân thường.

Việc triển khai số lượng lớn máy bay tàng hình xâm nhập cùng với nhiều hoạt động phá hoại nghiêm trọng bên trong Iran diễn ra trong nhiều tuần trước khi chiến dịch bắt đầu cho thấy Mỹ có thể đang sở hữu một mạng lưới hoạt động tại chỗ. Mạng lưới này có thể phối hợp nhằm làm gia tăng và hỗ trợ biểu tình tại các thời điểm và địa điểm then chốt. Người biểu tình, nếu được hỗ trợ bởi lực lượng đặc nhiệm, có thể chiếm giữ các cơ sở trọng yếu và trung tâm đô thị, dẫn đến sự sụp đổ khả năng phòng thủ có tổ chức và duy trì quyền lực của nhà nước Iran.

Người Iran truyền thống đón năm mới vào ngày 20/3 với tên gọi “Nowruz”. Trong lịch sử, thời điểm này cũng thường là cái cớ cho các cuộc tụ tập và leo thang biểu tình. Ngày này rơi vào ngay sau khi kết thúc tháng Ramadan. Sau khi kết thúc thời gian nhịn ăn và bước sang Nowruz, có thể xuất hiện sự gia tăng biểu tình - những cuộc biểu tình mà chính quyền Iran cuối cùng có thể không kiểm soát nổi, dẫn đến sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo. Ở giai đoạn cuối của kịch bản này, khả năng diễn ra một cuộc can thiệp hoặc chiếm đóng trên bộ ở mức hạn chế là có thể, ví dụ tại Khuzestan hoặc khu vực quanh Bandar Abbas.

Cấu trúc sắc tộc của Iran cũng là một yếu tố quan trọng và không đồng nhất. Miền Tây Iran - nơi tập trung nhiều cuộc biểu tình trong những năm gần đây - là nơi sinh sống của người Kurd, Lur và Azeri. Phía Bắc có cộng đồng lớn người Mazandarani và Turkmen. Khu vực Đông Nam, gần biên giới Pakistan, là nơi sinh sống của người Baluch. Tất cả các nhóm này đều có lịch sử nổi dậy chống lại quyền lực của Tehran, và Mỹ được cho là đã bày tỏ sẵn sàng tận dụng các lực lượng này chống lại chính quyền trung ương Iran ngay từ giai đoạn đầu của chiến dịch.